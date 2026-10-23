రాష్ట్రంలో 21 శాతం లోటు వర్షపాతం - అన్నదాతలపైనే అధిక ప్రభావం
తెలంగాణలో ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 21 నాటికి 24 శాతం లోటు నమోదైంది. దాదాపు 194 మిల్లీమీటర్ల వర్షం తక్కువగా కురిసింది. దీంతో కోటికిపైగా ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా తాగునీటి కొరత సమస్యతో ప్రభావితమవుతున్నారు.
Published : October 23, 2026 at 1:18 PM IST
Low Rainfall In Telangana By Elnino Impact : తెలంగాణలో వర్షపాతం లోటు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సాధారణంగా కురవాల్సిన వర్షంతో పోలిస్తే ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 21 నాటికి రాష్ట్రంలో 24 శాతం లోటు నమోదైంది. జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు 618.7 మిల్లీమీటర్ల వర్షం కురిస్తే, సాధారణ వర్షపాతం 812.5 మిల్లీమీటర్లుగా ఉంది. అంటే దాదాపు 194 మిల్లీమీటర్ల వర్షం తక్కువగా నమోదైంది. ఈ లోటు వ్యవసాయం, భూగర్భజలాలు, చెరువులు, జలాశయాలు, అటవీ ప్రాంతాలపై అధిక ప్రభావం చూపుతోంది.
కోటిమందికి పైగా తాగునీటి సమస్య
తెలంగాణలో ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాలు అధికారికంగా ముగిసే నాటికి 618.5 మి.మీ. వర్షం మాత్రమే కురిసింది, సాధారణ వర్షపాతం 812 మి.మీ. కావాల్సి ఉండగా ఇది 20 శాతం లోటుగా చెప్పొచ్చు. రాష్ట్ర సగటు సాధారణంగా కనిపించినా, జిల్లాల వారిగా పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. 33 జిల్లాల్లో 18 జిల్లాలు లోటు వర్షపాత జాబితాలో ఉన్నాయి. జోగులాంబ గద్వాల 41శాతం, నారాయణపేట, హనుమకొండ 35శాతం చొప్పున, నల్గొండ జిల్లాల్లో 37శాతం అత్యధిక లోటు వర్షం నమోదైంది.
హైదరాబాద్ నగరంలో 27శాతం లోటు వర్షం కురిసింది. ఇక్కడ సాధారణ వర్షం 627 మి.మీ.కు గాను 458 మి.మీ మాత్రమే వర్షాలు పడ్డాయి. మేడ్చల్ జిల్లాలో 33శాతం, రంగారెడ్డి 14శాతం లోటు వర్షం వచ్చింది. దీని ప్రభావం 399 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతంగా కనిపించింది. తాగునీటి కొరత, భూగర్భ జలాలు క్షీణించడంతో దాదాపు కోటి మందికి పైగా ప్రజలు ప్రత్యక్షంగా ప్రభావితమవుతున్నారు.
వరిసాగుపై తీవ్ర ప్రభావం
ఈ ఏడాది వర్షాభావం దెబ్బ అత్యధికంగా రైతుల పైనే పడింది. సాగు విస్తీర్ణం గణనీయంగా తగ్గింది. తొలి అంచనాలో ఖరీఫ్ సాగు 23శాతం తగ్గింది. సాధారణంగా రాష్ట్రంలో 139.28 లక్షల ఎకరాలు సాగవుతుంది. కానీ ఈ ఏడాది తాజా లెక్కల ప్రకారం కేవలం 67.78 లక్షల ఎకరాల్లోనే సాగయ్యింది. ప్రధాన పంటలైన వరిసాగు బాగా దెబ్బతింది. గతేడాది 69.89 లక్షల ఎకరాల్లో వరి సాగు చేయగా ఈ ఏడాది కేవలం 38.51 లక్షల ఎకరాలకే పరిమితమయ్యింది.
పత్తి సాగు 10శాతం పడిపోంది. మొక్కజొన్న సాగు కూడా బాగా తగ్గింది. అయితే ప్రభుత్వ ముందస్తు ప్రచారంతో ప్రత్యామ్నాయ పంటగా కంది, పెసర సాగు పెరిగింది. కంది 16శాతం, పెసర 2 శాతం అధికంగా సాగయ్యింది. ఇక రాష్ట్రంలో వ్యవసాయంపై 65 లక్షల మంది రైతులు, 30 లక్షల మంది రైతు కూలీలు ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు.
సింగూరులో భారీగా పడిపోయిన నీటి నిల్వ
రాష్ట్రంలో జలాశయాల పరిస్థితి అత్యంత దారుణంగా మారింది. రాష్ట్రంలో సాధారణంగా ఈ సమయానికి ప్రధాన జలాశయాల్లో 462 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉండాలి. కానీ ప్రస్తుతం కేవలం 200టీఎంసీలు మాత్రమే ఉంది. కృష్ణా బేసిన్లో 270 టీఎంసీలకు గాను 78.5టీఎంసీలుండగా, గోదావరి బేసిన్లో 145.7 టీఎంసీలకుగాను 96 టీఎంసీల నీళ్లు మాత్రమే జలాశయాల్లో ఉన్నాయి. సింగూరు రిజర్వాయర్లో 30టీఎంసీల సామార్థ్యానికి 3.2టీఎంసీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. నాగార్జునసాగర్లో 312 టీఎంసీలకు 188 టీఎంసీల నీరు మాత్రమే ఉంది.
చెరువుల్లో సరాసరి 40శాతం వరకు నీటి కొరత ఉంది. హైదరాబాద్లో ట్యాంకర్ల బుకింగ్లు రోజుకు 3500 నుచి 7000లకు పెరిగాయి. ఈ మహానగారానికి సాధారణంగా 583జీఎండీల నీరు అవసరం. కానీ ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల 720 జీఎండీలు అవసరం అవుతున్నాయి.
వన్యప్రాణులకూ నీటి సమస్యే
రాష్ట్రంలోని కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి, మహావీర్ హరిణ వనస్థలి, మృగవని జాతీయ పార్కులు, అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వ్లపై ఎల్నినో ప్రభావం చూపుతోంది. ఏటూరునాగారం, కిన్నెరసాని, శివారం, మంజీరా మొసళ్ల అభయారణ్యం, ప్రాణహిత, పాఖాల్, పోచారం అభయారణ్యాలు వర్షాభావంతో ప్రభావితమయ్యాయి. అడవుల్లోని సహజ నీటి వనరులు, చెరువులు, వాగులు ఎండిపోయాయి. దాదాపు లక్షకు పైగా చిన్న చెరువులు, కుంటలు ఎండిపోయే ప్రమాదం ఉంది. సింగూరు వంటి జలాశయాలు ఎండిపోవడంతో ఫ్లెమింగోల వంటి వలస పక్షులు వస్తున్నా, స్థానిక వన్యప్రాణులకు తాగునీటి కొరత ఏర్పడింది.
అటవీ శాఖ తీసుకుంటున్న చర్యలివే
- అడవుల్లో సాసర్ పిట్స్, కృత్రిమ నీటి తొట్టెల్లో రోజూ ట్యాంకర్లతో నీరు నింపడం
- అమ్రాబాద్, కవ్వాల్ టైగర్ రిజర్వుల్లో సోలార్ బోర్వెల్స్, చెక్ డ్యామ్ల నిర్మాణం
- వన్యప్రాణులు జనావాసాల్లోకి రాకుండా అడవి లోపలే నీటి వసతి
- మిషన్ భగీరథ పరిధిలో 1,664 ఆవాసాలు రెడ్ జోన్లో ఉన్నాయని గుర్తింపు, అటవీ ప్రాంతాలకు ప్రత్యేక తాగునీటి ప్రణాళిక
నీరు ఆదా చేయకుంటే కటకటే
ఎల్నినో ప్రభావం కేవలం వర్షాన్ని మాత్రమే కాదు. రైతులు, నగరాలు, వన్యప్రాణులు ఇలా అన్నింటినీ కలిపి తెలంగాణను గండంలోకి నెట్టింది. ప్రతి చుక్కా ఆదా చేయకపోతే, రాబోయే వేసవి మరింత భయానకంగా మారనుంది.
తీవ్రమవుతున్న ఎల్నినో ప్రభావం - రాష్ట్రంలో ఎడారిగా మారిన వేలాది చెరువులు
ముంచుకొస్తున్న ఎల్నినో ముప్పు - నీటి వృథాను అరికడితేనే సంక్షోభానికి కళ్లెం!