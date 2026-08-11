రేపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఆ రెండు జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్
వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో రేపు ఏర్పడనున్న అల్పపీడనం - విజయనగరం, మన్యం జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ - మరో మూడు గంటల్లో ఉరుములు, పిడుగులతో భారీ వర్షాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:22 PM IST
AP Rain alert : ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో వాయువ్య బంగాళాఖాతం, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో బుధవారం అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వాతావరణం చల్లబడనుంది. కొన్నిచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది.
ఆ జిల్లాలకు రెడ్ అలెర్ట్ : రాగల మూడు గంటల్లో విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో వాతావరణం మారిపోనుంది. ఈ రెండు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో పిడుగులు కూడా పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంది. వర్షంతో పాటు గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేసింది. తక్షణమే సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని సూచించింది.
రేపు ఈ ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు : ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో రేపు (బుధవారం) బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడనుంది. దీని ఫలితంగా పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడనున్నాయి. రేపు పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాల్లో వర్ష సూచన ఉంది. పోలవరం ప్రాంతంలో కూడా వాతావరణం చల్లబడనుంది. ఈ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడతాయి. తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది.
మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి జల్లులు : రాష్ట్రంలోని తీరప్రాంత, రాయలసీమ జిల్లాల్లో కూడా వాతావరణ మార్పులు కనిపిస్తాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. అనకాపల్లి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాల్లో చల్లని గాలులు వీస్తాయి. నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కూడా వాతావరణం మారిపోతుంది. ఈ జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా జల్లులు పడతాయి. తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ అధికారులు పేర్కొన్నారు.
చెట్ల కింద ఉండొద్దు : భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు వీచే సమయంలో ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఈ మేరకు పలు సూచనలు జారీ చేసింది. ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే సమయంలో పొలాల్లో పనిచేసే రైతులు, కూలీలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వర్షం వస్తోందని ఎవరూ చెట్ల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించారు. అలాగే భారీ హోర్డింగ్స్, పాత భవనాలు, విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద ఆశ్రయం పొందవద్దని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావొద్దని సూచించారు.
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