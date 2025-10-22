బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
రైతులకు వణుకు పుట్టిస్తున్న వరుణుడు - పొంగిపొర్లుతున్న వాగులు, వంకలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 22, 2025 at 10:26 AM IST
Low Pressure in Southwest Bay of Bengal Heavy Rains in AP: తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. ఐదు రోజుల నుంచి వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాల కారణంగా నిన్న టీటీడీ అధికారులతో అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి వర్చువల్ సమీక్ష నిర్వహించారు. డిజాస్టర్ రెస్పాన్సివ్ టీమ్ను కమాండ్ కంట్రోల్ రూంతో అనుసంధానం చేస్తూ చీఫ్ ఇంజనీర్ నేతృత్వంలో విపత్తు స్పందన చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. పురాతన గోపురాలు, కట్టడాల ధృడత్వన్నీ సంరక్షించేందుకు సంస్థాగత విభాగం ఉంటే బాగుంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
వర్షం కురుస్తుండడంతో భక్తులకు వేడివేడిగా అన్నప్రసాదాలు అందించాలన్నారు. భక్తులు క్యూలైన్ల బయటకు రాకుండా ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు ఉపయోగించుకోవాలి అన్నారు. ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని తగ్గించి టోకెన్లు లేని భక్తులు త్వరగా షెడ్లకు చేరుకోవడానికి వీలు కల్పించాలన్నారు. కొండచరియలు విరిగిపడితే ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. భక్తుల భద్రత దృష్ట్యా మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో జలపాతాల వద్ద ఫొటోలు దిగకుండా చూడాలని, రెండు ఘాట్ రోడ్డుల్లో పెట్రోలింగ్ వాహనం ద్వారా అవసరమైన సమాచారం చేరవేరాలన్నారు.
భారీ వర్షాలు: మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం వల్ల నాలుగు రోజులుగా శ్రీకాళహస్తి, చిట్టమూరు, కోట, వాకాడు మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం పడుతోంది. దీని ప్రభావంతో తీర ప్రాంత మత్స్యకారులు, ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కోట మండలంలోని కొత్తపట్నం, గోవిందపల్లిపాళెం, శ్రీనివాససత్రం, వావిళ్లదొరువు, యమదిన్నెపాళెం, జంగిటవాని దిబ్బ ప్రాంతాల్లో అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉంది. వాకాడులో తీర గ్రామాలైన తూపిలిపాలెం, శ్రీనివాసపురం, ఓడపాలెం, వైట్కుప్పం, నవాబుపేట గ్రామాల్లోనూ అలల ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉంది. అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తహసీల్దార్ సయ్యద్ ఇక్బాల్, ఎంపీడీవో సాయిప్రసాద్ సూచించారు.
పొంగుతున్న వాగులు: శ్రీకాళహస్తిలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. శ్రీకాళహస్తి - వెంకటగిరి రహదారిపై ముచ్చువోలు సమీపంలో, పాత గుంట, ఏర్పేడు మండలంలో నాయుడు పేట - గుడిమల్లం రహదారిపై శీతకాలవ కాజ్వే పై వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. వరద మరింత ఉధృతం కానున్నడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు ప్రాంతాలలో జనావాసాల్లోకి నీరు చేరింది. శ్రీకాళహస్తిలోని మాడవీధుల్లో నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
కడప జిల్లాలో: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో కడప జిల్లాలో రాత్రి నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కడప, అన్నమయ్య జిల్లా ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. రెండు జిల్లాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కలెక్టర్, ఎస్పీ సూచించారు. వర్షాలకు నగరంలోని మురుగు కాలువలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. రోడ్లపై వర్షం నీరు నిల్వ ఉండడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పాతకాలపు భవనాల్లో ఉంటున్న వారందరూ ఖాళీ చేయాలని అధికారులు ఆదేశించారు. అవసరమైతే పునరావాస సౌకర్యాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. రెండు రోజులు పాటు వర్షం ఉంటుందని వాతావరణశాఖ చెప్పడంతో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పోలీస్, రెవెన్యూ, అగ్నిమాపక శాఖ అధికారులు అందుబాటులో ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరక్కుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు.
నీటి మునిగిన పంటలు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలోని పలు మండలాల్లో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. అనంతసాగరం, సంగం, చేజర్ల ఆత్మకూరు, మండలాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. అనంతసాగరం మండలంలో గత నాలుగు రోజుల నుంచి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో అనంతసాగరం, ఉప్పలపాడు, ముస్తాపురం దేవరాయపల్లి గ్రామంలో కోత దశలో ఉన్న వరి పంట సుమారు 1500 ఎకరాల వరకు నీట మునిగినట్టు మండల వ్యవసాయ అధికారి శైలజ కుమారి తెలిపారు. అలాగే చేజర్ల మండలం కాకివాయి గ్రామంలో సుమారు 100 ఎకరాల వరకు వరి పంట నీట మునిగినట్లు మండల వ్యవసాయ అధికారి తెలిపారు. ఇలా కోత దశలో ఉన్న వరి పంట నీట మునగడంతో రైతులు దిక్కు తోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు.
