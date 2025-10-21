ETV Bharat / state

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతోన్న అల్పపీడనం - నెల్లూరు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - వైఎస్సార్ జిల్లాల్లో వానకు నీటమునిగిన 100 ఎకరాల వరి పంట

AP Weather Update
AP Weather Update (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 10:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Low Pressure in Southwest Bay of Bengal: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రాంతం అదే ప్రాంతంలో బాగా గుర్తించబడిన అల్పపీడన ప్రాంతంగా మారింది. సంబంధిత ఉపరితల ఆవర్తనం సగటు సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు విస్తరించింది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ రేపు మధ్యాహ్నం నాటికి ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరాలకు ఆనుకుని ఉన్న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది.

అనంతరం ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా ఉత్తర తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, దక్షిణ కోస్తా వైపు కదులుతూ తదుపరి 24 గంటల్లో మరింత బలపడే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు వెల్లడించారు. దీని ప్రభావంతో బుధవారం ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో కొన్నిప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు, మిగతా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.

ఏపీ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు: నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరు నియోజకవర్గం పరిధిలో గత రెండు రోజుల నుండి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయం అవుతున్నాయి సైడ్ కాలవలు నీరు పొంగి ప్రవహిస్తున్నది మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 22 వ వార్డులో వీరారెడ్డిపల్లి, బీసీ కాలనీ, వీవర్స్ కాలనీ లలో వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇళ్లల్లో నీటిని బయటకు తోడు పోసుకుంటున్నారు. దీనిపై సమాచారాన్ని అందుకున్న మున్సిపల్ కమిషనర్ గంగ ప్రసాద్ వెంటనే స్పందించి జేసీబీతో సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని వరద నీటిని బయటికి తరలించి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

చేజర్ల మండలం కాకి వాయి గ్రామం వద్ద గత మూడు రోజుల నుండి కురుస్తున్న వర్షాలకు సుమారు 100 ఎకరాలలో వరి పంట నీట మునిగి నేల వాలింది దీంతో రైతులు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. కోత దశలో ఉన్న వందల ఎకరాల వరి పంట నీట మునిగడంతో చేతికి వచ్చిన పంట చేజారిపోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

కాలువలు, రోడ్లు ఏకం కావడంతో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. వర్షం నీటితో కలిసి మురుగునీరు రోడ్లపై చేరడంతో పాదచారులు అసౌకర్యానికి గురయ్యారు. సండేమార్కెట్ వీధీలో నీటి ఉదృతికి రోడ్డు పక్కన నిలిపిన ద్విచక్ర వాహనాలు పడిపోయాయి. నగరంలోని పలు అండర్ బ్రిడ్జ్ కింద వర్షం నీరు చేరింది.

వానకు దెబ్బతిన్న వరిపొలం: వైఎస్ఆర్ జిల్లాలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బద్వేలులో రెండు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షం కారణంగా వరి పంట నీట మునిగింది. గోపవరం మండలం కాలువపల గ్రామపంచాయతీలో 120 ఎకరాల వరి పొలం వానకు దెబ్బతింది. చేతికొచ్చిన పంట పనికి రాకుండా పోవడంతో రైతులు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు పెట్టిన పెట్టుబడులు నెత్తికి రావడంతో ప్రభుత్వం ఆదుకొని పరిహారం చెల్లించాలని వేడుకుంటున్నారు. ఈక్రాప్ పంట నమోదు చేయమంటే వ్యవసాయ అధికారులు మీనమేషాలు ఎంచుతూ ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

ప్రకాశం జిల్లా, గిద్దలూరు పట్టణంలో మధ్యాహ్నం భారీ వర్షం కురిసింది. భారీగా కురిసిన వర్షానికి మున్సిపల్ కార్యాలయం, కసెట్టి వారి వీధిలో కాలువలు నిండి వర్షం నీరు రోడ్లపై ప్రవహించింది. మురికి కాలువలు నిండిపోవడంతో వర్షపు నీరు వెళ్లడానికి వీలు లేక రోడ్లపై ప్రవహిస్తుంది పట్టణంలోని కోట గడ్డ వీధి, మెయిన్ బజార్, ఆర్టీసీ బస్టాండ్, రాచర్ల రోడ్డు సెంటర్ వంటి పలు ప్రాంతాలలో డ్రైనేజీ వ్యవస్థ సరిగా లేక కురిసిన వర్షపు నీరు ఎటు పోవడానికి మార్గం లేక రోడ్లపై నీరు చేరింది ప్రజలు తీవ్రమైన ఇబ్బందులకు గురయ్యారు.

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! - బుధవారం నుంచి భారీ వర్షాలు

TAGGED:

WEATHER UPADATES IN AP
AP RAINFAL FORECAST
HEAVY RAINS IN NELLORE DISTRICT
SOUTHWEST BAY OF BENGAL
AP WEATHER UPADATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'బాహుబలి' గ్రాఫిక్స్ ఖర్చు ఎంత? ఆ భారీ విగ్రహం నిజమైందా? ఈ మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలు మీకు తెలుసా?

కార్తీక మాసం వెనుక ఉన్న దివ్య రహస్యం తెలుసా? ఈ నెల రోజులు ఏం చేయాలి?

బ్రహ్మోస్‌ 2.O- శత్రువులకు హడలే! 800 కిలోమీటర్ల పరిధికి అప్​గ్రేడ్

వారంలో ఎన్ని సార్లు తలస్నానం చేయాలి? - హెడ్ బాత్​కు ముందు, తర్వాత ఈ జాగ్రత్తలు ముఖ్యమట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.