నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఆ జిల్లాల్లో వర్షాలు

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం- తిరుమలలో కుండపోత - భక్తుల కష్టాలు

Low Pressure in Southwest Bay of Bengal
Low Pressure in Southwest Bay of Bengal (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 1:55 PM IST

2 Min Read
Low Pressure in Southwest Bay of Bengal : నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్యంగా కదిలి 36 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఈ కారణంగా ఏపీ వ్యాప్తంగా వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలెర్ట్‌ జారీ చేసింది. ఇవాళ ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, కడప జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. బుధవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆరెంజ్‌ అలెర్ట్‌ జారీ చేయనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

Heavy Rains in Tirumala : తిరుమలలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. శ్రీవారి ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు పరిసర ప్రాంతాలు తడిచి ముద్దయ్యాయి. ఎడతెరిపిలేకుండా వర్షం కురుస్తుండటంతో శ్రీవారి దర్శనం, గదులు, లడ్డూల కోసం వెళ్లే భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చలికి చిన్నారులు, వృద్ధులు వణుకుతున్నారు. శ్రీవారి ఆలయం ముందు నీరు నిలిచిపోయింది. ఘాట్‌ రోడ్లలో కొండ చరియలు విరిగిపడే ప్రమాదం ఉన్నందున టీటీడీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. పాపవినాశనం, ఆకాశగంగ, శ్రీవారి పాదాలు, ఘాట్‌ రోడ్లలో జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది.

నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎల్లో అలెర్ట్‌! (ETV)

నెల్లూరులో మూడు రోజులుగా ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తుంది. దీంతో నగర శివారు కాలనీల్లో వర్షపు నీటి ప్రవాహం ఏర్పడింది. గాంధీబొమ్మ సెంటర్‌, పొగతోట భగత్‌సింగ్ కాలనీలో వర్షపు నీరు రోడ్లపై నిలిచింది. రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జిల వద్ద నీరు చేరి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు.

దంచికొట్టిన వర్షం - చెరువుల్లా రోడ్లు, రైల్వేట్రాక్​ కింద ఆగిపోయిన బస్సు

ఆదివారం కురిసిన వర్షానికి మచిలీపట్నం, పెడనలో రహదారులతో పాటు పల్లపు ప్రాంతాలు కూడా జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లపై ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వాహనాలు ఆగిపోయి అవస్థలు పడ్డారు. కొన్ని ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరడంతో నివాసితులు అవస్థలకు గురయ్యారు. విజయవాడలో శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకు భారీ వర్షం కురిసింది. నగరంలోని బెంజిసర్కిల్, నిర్మలాకాన్వెంట్‌ రోడ్డు, పాలిక్లినిక్‌ రోడ్డు, రామవరప్పాడు కూడలి నుంచి ఎనికేపాడు వరకు రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. రాత్రి 11 గంటల తర్వాత ప్రారంభమైన వాన తెల్లవారుజాము వరకు కురుస్తూనే ఉంది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు.

విజయవాడ గ్రామీణంలో 109.2 మిల్లీ మీటర్లు : ఆదివారం ఉదయం వరకు నమోదైన వివరాల ప్రకారం విజయవాడ గ్రామీణ మండలంలో అత్యధికంగా 109.2 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం పడిందని సంబధిత అధికారులు తెలిపారు. నగరంలోని పటమట 98.2, అజిత్‌సింగ్‌నగర్‌ 97.8, గాంధీనగర్, భవానీపురం 97.2, జి.కొండూరు 57.8, ఎ.కొండూరు 30.4, విస్సన్నపేట 25.6, వీరులపాడు 22.2, రెడ్డిగూడెం 18.6, చందర్లపాడు 18.4, కంచికచర్ల 16.6, తిరువూరు 14.8, ఇబ్రహీంపట్నం 12.6, నందిగామ 12.4, వత్సవాయి 10.2, గంపలగూడెం 2.8, మైలవరం 2.4, జగ్గయ్యపేటలో అత్యల్పంగా 1.8 మి.మీ. మేర వర్షం పడింది.

రెయిన్ అలర్ట్ - నేటి నుంచే ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన!

