బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం - 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం- హిందూ మహాసముద్రంను ఆనుకొని అల్పపీడనం - రెండ్రోజుల్లో దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 11:02 AM IST
Low Pressure in Bay of Bengal: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం-హిందూ మహాసముద్రంని ఆనుకొని అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో నైరుతి బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశముందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. ఈనెల 8, 9 తేదీల్లో కేరళకు భారీ వర్ష సూచనలు ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.
ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక సమీపంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడింది. ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ నైరుతి బంగాళాఖాతంలో నేటికి వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) తెలిపింది. తర్వాత 48 గంటల్లో అది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా తమిళనాడు తీరం వైపు కదలొచ్చని పేర్కొంది.
చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం: అనంతరం ఇది తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడుతుందని, దీని ప్రభావం రాష్ట్రంపై ఉండబోదని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, తమిళనాడులో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. రాబోయే 3 రోజులు రాష్ట్రంలో పొడి వాతావరణం నెలకొంటుందని, కొన్ని ప్రాంతాల్లో దట్టంగా పొగమంచు కురిసే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. శనివారం దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. మిగతా ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని అంచనా వేసింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో చలి పంజా విసిరింది. గత 2 రోజులుగా పొగమంచు తీవ్రత పెరిగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. మినుములూరు 4, పాడేరు 5 డిగ్రీల వరకు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. నరాలు తోడేస్తున్న చలిలో బయటకు వెళ్లాలంటే స్థానికులు భయాందోళనకు గురువుతున్నారు. ఉన్ని దుస్తులు వేసుకున్నా చలి అదుపులో లేదు. ప్రధాన సెంటర్లన్నీ నిర్మానుషంగా ఉన్నాయి.
మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా: ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో రోజురోజుకు చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. పిల్లలు, వృద్దులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. అలాగే చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చలికాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.
ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్త ప్రసరణ జరగక అనార్యోగ సమస్యలు వస్తుంటాయి. రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరగాలి అంటే నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం గోరువెచ్చని నీరు తాగాలి. సీజన్లో లభించే పండ్లను తింటే రోగాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండవచ్చు. ఈ కాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీనికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండొద్దు. మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకూడదు.
అదేవిధంగా వృద్ధులు ఎముకలు కొరికే చలి నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు రాత్రుళ్లు మంచం కింద నిప్పుల కుంపటి పెట్టుకుంటుంటారు. రాత్రి సమయంలో మెలకువ వస్తే కర్రలు, వరిగడ్డి, చెక్క ముక్కలను, పోగేసి చలి మంట వేసుకుంటుంటారు. ఈ క్రమంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించక మంటలు అంటుకుని ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ముందెన్నడూ లేని విధంగా ఈ ఏడాది చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంది. సాయంత్రానికే వాతావరణం చల్లబడిపోతోంది. ఉదయం 8 గంటలు దాటినా మంచు తొరలు తొలగించడం లేదు.
