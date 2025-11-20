ETV Bharat / state

ఏపీకి మరో తుపాను ముప్పు - 22న బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! ఈ జిల్లాల్లో వానలు

శనివారం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందన్న వాతావరణ శాఖ - నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు

New Cyclone Threat to Andhra Pradesh
New Cyclone Threat to Andhra Pradesh (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 8:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

New Cyclone Threat to Andhra Pradesh : రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో శనివారం(నవంబర్ 22) అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఆ తర్వాత 48 గంటల్లో ఇది పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముందని పేర్కొంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడుతుందని నిపుణుల అంచనా.

పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు : ప్రస్తుతం నైరుతి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో నేడు(గురువారం) ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో, రేపు(శుక్రవారం) కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. అలాగే రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు, మంగళవారం కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది.

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో గజగజ : మరోవైపు రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంత ప్రజలు గజగజలాడిపోతున్నారు. మంగళవారం రాత్రి అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగులలో 4.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ సీజన్‌లో ఇదే అత్యల్పం కావడం గమనార్హం. అదే జిల్లాలోని ముంచంగిపుట్టులో 5.8, చింతపల్లిలో 6.8, డుంబ్రిగుడలో 7.8, పాడేరు, పెదబయలులో 8.1 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, ఎన్టీఆర్‌ జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల లోపే నమోదయ్యాయి.

తెలంగాణ, ఛత్తీస్‌గఢ్‌ రాష్ట్రాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 5 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. గురువారం తెలంగాణలో చలిగాలులు వీయొచ్చని ఐఎండీ తెలిపింది.

రోగాల బారిన పడకుండా నిపుణుల సూచనలు : రోజురోజుకు చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. పిల్లలు, వృద్దులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంతో పాటు చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ చేయాలి: శీతాకాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్త ప్రసరణ జరగక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి. రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరగాలంటే నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్‌ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం వేడి నీరు తాగాలి. సీజనల్‌ పండ్లను తింటే రోగాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు.

గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం: ఈ కాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీనికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండొద్దు. మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా పిల్లలకు టీకా వేయించాలి. వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. చలి కాలంలో శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల పై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే శీతాకాలం నుంచి గట్టెక్కినట్లే.

రైతన్నను ముంచిన మొంథా - వేల ఎకరాల్లో పంట నష్టం

రెయిన్ అలర్ట్​: ఏపీలో రేపు, ఎల్లుండి పలు ప్రాంతాలకు భారీ వర్ష సూచన!

TAGGED:

METEOROLOGICAL DEPARTMENT ON RAINS
LOW PRESSURE AREA IN AP
FRESH LOW PRESSURE ON NOV 22
RAINS IN AP
NEW CYCLONE THREAT TO AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

130 కోట్ల గుండెలు బద్దలైన రోజు- 'నవంబర్ 19' గాయం ఇంకా మానలేదు!

గ్లోబ్​ ట్రాటర్​ ఈవెంట్​ ఫుల్​ వీడియో రిలీజ్​- ఎక్కడ చూడొచ్చంటే!

3300కి.మీ పాదయాత్ర- గంగోత్రి నుంచి రామేశ్వరం వరకు- కుటుంబం అరుదైన సంకల్పం!

'ఎనిమిది యుద్ధాలను ఆపా'- ట్రంప్‌ మళ్లీ పాత పాటే

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.