దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం - వచ్చే 3 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా కదులుతూ ఇవాళ తీవ్ర అల్పపీడనంగా రేపు వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:25 AM IST
Low Pressure area in Southern Andaman Sea : దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా వేగంగా కదలుతోంది. ఇది ఈ రోజు తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడి రేపటకి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రానున్న 3 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ అతి భారీ వర్షాలు కురిసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు.
ఈ రోజు అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పు గోదావరి, గుంటూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేస్తున్నారు. తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. కాగా గత 24 గంటల్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో అత్యధికంగా 24.8 సెంటీమీటర్ల భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.