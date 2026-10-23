ఏపీకి తుపాను ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, భారీ వర్షాల హెచ్చరిక
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఈనెల 26 నాటికి తుపానుగా మారనుంది. దీని ప్రభావంతో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:57 AM IST
AP Cyclone Alert : రాష్ట్రానికి మరో తుపాను ముప్పు పొంచి ఉంది. ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది రానున్న మూడు రోజుల్లో మరింత బలపడి కోస్తాంధ్ర తీరానికి చేరే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ప్రజలు, రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
ఈ నెల 26న తుపానుగా : ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతోంది. రేపటికి అదే ప్రాంతంలో ఇది వాయుగుండంగా మారనుంది. ఎల్లుండికి తీవ్ర వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. ఆ తర్వాత మరింతగా బలపడి ఈనెల 26వ తేదీ ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుపానుగా మారిన తర్వాత రెండు రోజుల్లో ఇది ఉత్తరాంధ్ర - దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదిలే సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు : ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇవాళ రాయలసీమలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు తెలిపారు. రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. తీరం వెంబడి వాతావరణం అల్లకల్లోలంగా మారనుంది. గంటకు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
మత్స్యకారులు తిరిగి రావాలని ఆదేశాలు : వాతావరణ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అప్రమత్తమైంది. ప్రజలు, రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. తీరం వెంబడి ఈదురుగాలులు వీస్తున్నందున సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని తెలిపింది. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు అత్యవసర ఆదేశాలు జారీ చేశారు. వాతావరణం కుదుటపడే వరకు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరించారు.
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