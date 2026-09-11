బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో మూడు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు!
వాయవ్య, పశ్చిమమధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్ష సూచనలు - మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 3:03 PM IST
Low Pressure area in Bay of Bengal : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం దక్షిణ ఒడిశా–ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృమైంది. రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్రలో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఉత్తర కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.
పోలవరం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందన్నారు. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటూ అలలు ఎగసిపడే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు.
మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లొద్దు : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీర ప్రాంతాల్లో కేంద్రీకృతం కావడంతో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. రానున్న మూడు రోజుల పాటు ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నందున ఎలాంటి నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని హోంమంత్రి అనిత అధికారులను ఆదేశించారు. వర్ష ప్రభావిత జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి, వాతావరణ హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు ప్రజలకు చేరవేయాలని సూచించారు. తీర ప్రాంతాల్లో గంటకు 50 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని హోంమంత్రి అనిత సూచించారు.
కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం దృష్ట్యా మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లొద్దని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇప్పటికే వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి చేరుకుని సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. తీరప్రాంతాల్లో పరిస్థితిని అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. మత్స్యకారుల ప్రాణభద్రతే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని, అధికారులు ఇచ్చే సూచనలను ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక పాటించాలని అచ్చెన్న తెలిపారు. అత్యవసర సహాయం కోసం 112, 1070, 1800 425 0101 నంబర్లను సంప్రదించాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
నీట మునిగిన రహదారులు : విజయవాడలో గురువారం సాయంత్రం 40 నిమిషాల పాటు భారీ వర్షం కురిసింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు నీట మునగడంతో వాహనదారులు రాకపోకలు సాగించడానికి తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. శ్రీకాకుళం జిల్లావ్యాప్తంగా రాత్రి నుంచి ఏకధాటిగా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో మత్స్యకారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
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