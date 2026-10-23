బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న అల్పపీడనం - రాష్ట్రానికి భారీ వర్ష సూచన
Rain Alert To AP: తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలోని అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతుంది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో భీకర తుపానుగా రూపాంతరం చెందే అవకాశముందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:44 PM IST
Low Pressure in Bay of Bengal Rain Alert To AP: తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతుంది. 24 గంటల్లో వాయుగుండంగా, ఎల్లుండికి తీవ్రవాయుగుండంగా మారి అనంతరం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో భీకర తుపానుగా రూపాంతరం చెందే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. తుపాను మరింత బలపడి రెండ్రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర - దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు దూసుకొస్తుందని అంచనా వేశారు.
ఎమర్జన్సీ కాంటాక్ట్స్: తుపాను తీవ్రత దృష్ట్యా సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తక్షణమే తీరానికి తిరిగి రావాలని, రానున్న 5 రోజుల పాటు ఎవరూ సముద్రంలోకి వెళ్లరాదని అత్యవసర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. తీరం వెంట గంటకు భారీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయని, ప్రజలు, ముఖ్యంగా రైతులు తమ పంటల రక్షణ విషయంలో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. అత్యవసర సహాయం, తుపాను సమాచారం కోసం రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థలోని స్టేట్ ఎమర్జన్సీ ఆపరేషన్ సెంటర్ టోల్ ఫ్రీ 112, 1070, 18004250101 నంబర్లు సంప్రదించాలన్నారు.
రేపు కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా , గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. ఆదివారం అల్లూరి, పోలవరం, కృష్ణా , గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. సోమవారం రాయలసీమ జిల్లాలో పలుచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు.
Rain Alert: మంగళవారం విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. బుధవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ అత్యంత భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు, గుంటూరు, బాపట్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు.
కొల్లూరు మండలంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం - నామినేషన్ అభ్యర్థులకు ఇబ్బందులు
ఏపీకి తుపాను ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, భారీ వర్షాల హెచ్చరిక