బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలో 4 రోజుల పాటు వర్షాలు
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం - అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 2:04 PM IST
Low Pressure Area Forming Over Bay of Bengal : తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో నేడు మరో అల్పపీడనం ఏర్పడవచ్చని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. తర్వాత అది 24 గంటల్లో పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. దక్షిణ కర్ణాటకలో కొనసాగుతున్న అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం మీదుగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వీటి ప్రభావంతో మరో 4 రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.
కోస్తాలో గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల నుంచి 50 కిలోమీటర్ల గరిష్ఠ వేగంతో గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. రాయలసీమలో ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ నుంచి అతి భారీ వానలతో పాటు, మరో ఒకటి, రెండు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురవచ్చని చెప్పింది. దక్షిణ కోస్తాలో ఒకటి, రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. శుక్రవారం అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, ప్రకాశం, నంద్యాల జిల్లాలో వర్షాలు పడతాయని తెలిపింది.
దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమకు వర్ష సూచన: ఇప్పటికే అల్పపీడనం కొనసాగుతోంది. ఉత్తర తమిళనాడు, దక్షిణ కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం పశ్చిమ - వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ అంతర కర్ణాటక పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తరించి ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలియజేశారు. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో దక్షిణ కర్ణాటక అంతటా పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదులుతూ తూర్పు-మధ్య, ప్రక్కనే ఉన్న ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రం మీదుగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతాల్లో సగటు సముద్ర మట్టానికి 5.8 కిలోమీటర్లు ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించి ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. దీని ప్రభావంతో శుక్రవారం తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రాంతం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
రానున్న 24 గంటల్లో పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. ఉత్తర కోస్తా, యానాంలో నేడు, రేపు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు అనేక చోట్ల కురిసే అవకాశముంది. ఈదురు గాలులు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్లు, గరిష్టంగా 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది. దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమలో రేపు తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు చాలా చోట్ల కురిసే అవకాశముంది. భారీ వర్షాలు ఒకటి లేదా రెండు చోట్ల కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది.
