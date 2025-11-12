ETV Bharat / state

మారని జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల తీరు - హాఫ్​ సెంచరీ దాటలేదు కదా!

ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలన్న బాధ్యత మరిచి నిమ్మకు నీరెత్తినట్లు ఉండిపోయిన ఓటర్లు - కనీసం ఈసారైనా 50 శాతం పోలింగ్‌ నమోదవుతుందని భావించిన ఎన్నికల సంఘం

Low Polling Percentage in Jubilee Hills by poll : జూబ్లీహిల్స్​ ఓటర్లు మరోసారి నిరాశపరిచారు. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 47.49 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా ఈ ఉప ఎన్నికల్లో సుమారు ఒక శాతం పెరిగి 48.47 శాతం పోలింగ్ రికార్డు అయింది. ఉదయం ఏడు గంటలకు ప్రారంభమైన పోలింగ్‌లో మొదటి రెండు గంటలు 10% మాత్రమే నమోదు కాగా, మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు 30% దాటింది. ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు పోలింగ్ మందకొడిగానే సాగింది. సాయంత్రం 5 వరకు 47.16 శాతానికి చేరింది.

మారని జూబ్లీహిల్స్ ఓటర్ల తీరు - హాఫ్​ సెంచరీ దాటలేదు కదా! (ETV)

48 శాతం పోలింగ్ నమోదు : ఆ తర్వాత పోలింగ్ కేంద్రాల వైపు ఓటర్లు ఎవరు చూడకపోవడంతో నిర్దేశించిన సమయానికి 48.47 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. అయితే ఓటరు తుది జాబితా ప్రకారం 2000 పైగా ఓట్లు పెరగగా ఈసారి పోలింగ్ 50% దాటుతుందని ఎన్నికల సంఘం భావించింది. కానీ ఎన్నికల సంఘం ఆశించినట్లుగా జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గ ఓటర్లు ముందుకు రాలేదు.

ఓటర్లో ఎక్కువ వారే? : మొదటి రెండు గంటల్లో యువత, వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఎక్కువగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. మధ్యాహ్నం వరకు పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు తరలివచ్చి ఓట్లు వేశారు. గతంతో పోలిస్తే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఈ సారి దివ్యాంగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో కనిపించారు. వాలంటీర్లు వారికి ఏ మాత్రం అసౌకర్యం కలగకుండా చక్రాల కుర్చీలో ఎక్కించుకుని ఓటు వేసేందుకు సాయం చేశారు.

పోలింగ్​ కేంద్రాలు తారుమారు : ఉత్సాహంగా ఓటు వేసేందుకు వచ్చిన పలువురు ఓటర్లకు నిరాశ ఎదురైంది. మధురానగర్‌కు చెందిన సుమారు 60 మంది ఓట్లు రహ్మత్‌ నగర్‌ డివిజన్‌లోని మరో పోలింగ్ కేంద్రానికి మారాయి. సీపీఆర్​ హిల్స్‌ బస్తీకి చెందిన పలువురి ఓట్లు మధురానగర్​కు మారాయి. ఇలా శ్రీనగర్‌ కాలనీకి చెందిన వారి ఓట్లు యూసఫ్‌గూడలోని వేర్వేరు పోలింగ్ కేంద్రాలకు మారాయి. వెంగళరావునగర్, ఎర్రగడ్డ డివిజన్లలోనూ ఓట్లు తారుమారయ్యాయి. అందులో మహిళలు ఎక్కువగా కనిపించారు. అంత దూరం వెళ్లి ఓటు వేయలేమంటూ పలువురు ఇంటికి తిరిగి వెళ్లిపోయారు.

వెలబోయిన పోలింగ్​ కేంద్రాలు : మొత్తం 139 ప్రాంతాల్లోనీ 407 పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఓటర్లు బారులు తీరిన దృశ్యాలేవి కనిపించలేదు. ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో సగటున 986 ఓట్లు ఉండగా సగం కూడా నమోదు కాకపోవడం గమనార్హం. ప్రముఖులు నివాసముండే శ్రీనగర్ కాలనీ, మధురానగర్​తో పాటు నియోజకవర్గంలోని శాలివాహననగర్, తదితర కాలనీల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వెలవెలబోయాయి. సినీ ప్రముఖుల్లో అతికొద్దీ మంది మాత్రమే ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకున్నారు. ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించినప్పటికీ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గం పరిధిలో ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, ఐటీ, సినీ పరిశ్రమ, ఇతర రంగాల్లో పనిచేసే వారందరికీ చివరి గంట ఉపయోగపడింది.

పోలింగ్​ కేంద్రాలపై డ్రోన్లతో ప్రత్యేక నిఘా : దేశంలోనే మొదటిసారిగా జూబ్లీహిల్స్ పోలింగ్ కేంద్రాలపై డ్రోన్లతో నిఘా పెట్టిన విధానం సఫలమైంది. రహ్మత్‌నగర్‌, బోరబండ, కృష్ణానగర్, తదితర ప్రాంతాల్లోని పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఆందోళనలు జరగకుండా డ్రోన్లు అడ్డుకోగలిగాయి. పోలింగ్ కేంద్రానికి సమీపంలో జనం పెద్దఎత్తున గుమికూడగానే ఆయా ప్రాంతాల్లోని డ్రోన్ ఆపరేటర్లు జీహెచ్​ఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయంలోని కంట్రోల్‌ రూమ్‌కు విషయాన్ని చేరవేశారు.

ప్రశాంతంగా ముగిసిన పోలింగ్​ : జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, బల్దియా కమిషనర్ కంట్రోల్ రూముకు వచ్చిన ఫిర్యాదులు, సమస్యలపై వెంటనే చర్యలకు ఆదేశించగా స్థానిక పోలీసు యంత్రాంగం ఎప్పటికప్పుడు దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద జరుగుతున్న డబ్బు పంపిణీ కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడంతోపాటు గొడవలకు తావిచ్చే వాతావరణాన్ని పోలీసులు చెదరగొట్టారు. భూమి నుంచి 50 మీటర్ల ఎత్తున తిరుగుతూ అనుమానాస్పద ఘటనలను ఎప్పటికప్పుడు కంట్రోల్ రూమ్​కు చేరవేయడం వల్ల పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికను ప్రశాంతంగా ముగించామని ఆర్​వీ కర్ణన్​ వెల్లడించారు.

ధన్యవాదాలు తెలిపిన కర్ణన్​ : ఉదయం ప్రశాంతంగా మొదలైన ఉప ఎన్నిక సాయంత్రానికి ఉద్రిక్తంగా మారింది. కాంగ్రెస్, బీజేపీ అభ్యర్థుల పరస్పర ఆరోపణలు, నిరసనలు, ధర్నాలతో నియోజకవర్గంలోని వాతావరణం వేడెక్కింది. కార్యకర్తలు రోడ్లపైకి రావడంతో పోలింగ్ కేంద్రాల్లోని ఓటర్లు అయోమయంలో పడ్డారు. అయినప్పటికీ మిగిలిన పోలింగ్ ప్రక్రియను అధికారులు యథాతథంగా ముగించారు. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆధ్వర్యంలో 3 వేల మంది ఉద్యోగులు, పోలీసు కమిషనర్ ఆధ్వర్యంలో 2 వేల మంది సాయుధ బలగాలు ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రశాంతంగా ముగించడంలో చెమటోడ్చాయి. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి ఆర్వీ. కర్ణన్ ఎన్నికల సిబ్బంది, ఉద్యోగులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

