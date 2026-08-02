కిలో బీపీటీ స్టీమ్ రైస్ రూ.52, రా రైస్ రూ.50 - రాష్ట్రంలో తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభం
తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీని ప్రారంభించిన నాదెండ్ల - రైతు బజార్లు, రైస్మిల్లర్ల ప్రత్యేక కౌంటర్లలో తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ - 150 రైతు బజార్లు, 500 రైస్మిల్ ఔట్లెట్లలో విక్రయాలు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 4:00 PM IST
Subsidized BPT Rice Sales in AP : పరబ్రహ్మ స్వరూపమైన అన్నం సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది. బియ్యం ధరలకు అమాంతం రెక్కలొచ్చాయి. కిలోకు రూ.10 మేర పెరడగటంతో సామాన్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గత సంవత్సరం పండిన పంటను సర్కార్ ఎక్కువ మొత్తంలో కొనడం వల్ల అన్నదాతల వద్ద ధాన్యం లేకుండా పోయంది. దీంతో ధాన్యానికి డిమాండ్ పెరగడంతో బియ్యం ధరలు పెరిగాయి. ఎల్నినో వల్ల ఈ సారి వరి సాగు తగ్గుతుందనే ఆలోచన కూడా మరో కారణంగా కనిపిస్తోంది.
తద్వారా పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాల నెలవారీ బడ్జెట్ పూర్తిగా అస్తవ్యస్తమవుతోంది. కిలోకు రూ.5 నుంచి రూ.12 వరకు ధరలు పెరిగాయి. నెల రోజుల క్రితంతో పోలిస్తే, బియ్యం రకాన్ని బట్టి 25 కిలోల బస్తా ధర రూ.200 నుంచి రూ.300 వరకు పెరిగిందని వ్యాపారులు పేర్కొంటున్నారు. సామాన్య ప్రజలతో పాటు, వ్యాపారులపై కూడా అదనపు భారం పడుతుంది. ఈ క్రమంలోనే ప్రభుత్వం తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ చేయాలని నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే.
Sell Rice at Affordable Price in AP : ఈ క్రమంలోనే ఇవాళ రాష్ట్రంలో తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభమైంది. ఈ మేరకు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ విజయవాడలో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 150 రైతు బజార్లు, 500 రైస్మిల్ ఔట్లెట్లలో తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ జరుగుతుందని మనోహర్ తెలిపారు. కిలో బీపీటీ స్టీమ్ రైస్ 52 రూపాయలకు, కిలో బీపీటీ రా రైస్ 50 రూపాయలకు అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
దేశంలోనే తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యం అందించే ప్రత్యేక కార్యక్రమం కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిందని నాదెండ్ల మనోహర్ పేర్కొన్నారు. కందిపప్పు, పామాయిల్ ధరల నియంత్రణపై కూడా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందన్నారు. వినియోగదారుల ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా నిరంతర చర్యలు కొనసాగుతాయని నాదెండ్ల మనోహర్ స్పష్టం చేశారు. తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ విధానం వల్ల బహిరంగ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న బియ్యం ధరల నుంచి సామాన్యుడికి కాస్త ఊరట కలిగించనుంది.
"రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 150 రైతు బజార్లు, 500 రైస్మిల్ ఔట్లెట్లలో తక్కువ ధరకే బియ్యం పంపిణీ జరుగుతుంది. కిలో బీపీటీ స్టీమ్ రైస్ 52 రూపాయలకు, కిలో బీపీటీ రా రైస్ 50 రూపాయలకు అందిస్తున్నాం. దేశంలోనే తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన బియ్యం అందించే ప్రత్యేక కార్యక్రమం కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టింది". - నాదెండ్ల మనోహర్, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి
బియ్యం ధరలకు రెక్కలు - కిలోకు రూ.5 నుంచి 12 వరకు పెంపు