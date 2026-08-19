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రూ.వందలోపే ఒక్కరోజులో చుట్టి రావొచ్చు! - హైదరాబాద్ ​వాసులూ ఈ ట్రైన్​ ట్రిప్స్ గురించి తెలుసా?

వరంగల్ వేయి స్తంభాలు, భద్రకాళి ఖిల్లా సందర్శన - భువనగిరిలో ట్రెక్కింగ్ - బీదర్​లో బహమనీ కోట - అనంతగిరి ప్రకృతి సోయగంలో కయాకింగ్ - హైదరాబాదీలకు తక్కువ ఖర్చుతోనే సమీప ట్రైన్ టూర్లు

హైదరాబాద్​ నుంచి సమీప ట్రైన్ టూర్లు
Low Budget Railway Tours From Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 6:12 PM IST

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Low Budget Railway Tours From Hyderabad : దైనందిన జీవితంలో రొటీన్‌కు భిన్నంగా వీకెండ్స్‌లో ఎక్కడికైనా వెళ్లాలని అనుకుంటున్నారా? ఎక్కువ ప్రయాస పడకుండా, తక్కువ ఖర్చుతోనే ప్రయాణం చేస్తూ కొత్త ప్రదేశాలను చూడాలని కోరుకుంటున్నారా? అయితే మీ బైక్‌లు, కార్లను పక్కన పెట్టాల్సిందే! మన రైల్వే వ్యవస్థను ఉపాయంగా వినియోగించుకోగలిగితే రాష్ట్ర నలుమూలల్లోని ప్రకృతి అందాలు, చారిత్రక కోటలు, పర్యాటక ఆకర్షణలను తక్కువ ఖర్చుతోనే త్వరగా సందర్శించవచ్చు.

Thousand Pillar Temple in Hanumakonda
హనుమకొండ​లోని వేయిస్తంభాల గుడి (Eenadu)

రూ.వందతోనే వెళ్లి రావొచ్చు! : వరంగల్, హనుమకొండ జిల్లాల్లోని ఆధ్యాత్మిక, చారిత్రక వారసత్వ కట్టడాలను వీక్షించి ఒకేరోజు విభిన్న అనుభూతులు పొందొచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్లడానికి సికింద్రాబాద్ నుంచి కాజీపేట లేదా వరంగల్‌కు వెళ్లే ట్రైన్ టికెట్ ధర రూ.50 కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది. ప్రయాణానికి సుమారు రెండున్నర గంటల సమయం పడుతుంది. ఉదయం వేళల్లో కృష్ణా ఎక్స్‌ప్రెస్, శాతవాహన ఎక్స్‌ప్రెస్ రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అక్కడికి చేరుకున్నాక ఆటో, క్యాబుల ద్వారా హనుమకొండలోని వేయి స్తంభాల గుడి, భద్రకాళి ఆలయం, వరంగల్ ఖిల్లాను సందర్శించవచ్చు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్​కు వచ్చే రైళ్లు ప్రతి గంటకూ అందుబాటులో ఉంటాయి. దీంతో రాత్రి వేళల్లో తిరుగు ప్రయాణం చేయడానికి కూడా సులభమవుతుంది.

Beautiful view from the top of Bhuvanagiri Fort
భువనగిరి కోట పైనుంచి సుందర దృశ్యం (Eenadu)

ట్రెక్కింగ్​, ఫొటోగ్రఫీకి కేరాఫ్ : హైదరాబాద్​కు సమీపంలో, తక్కువ ఖర్చుతో సాహసోపేతమైన ట్రెక్కింగ్ ఎక్స్​పీరియన్స్ చేయాలనుకునే యువతకు భువనగిరి ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. సికింద్రాబాద్ జంక్షన్ నుంచి భువనగిరి స్టేషన్‌కు కేవలం 45 కిలోమీటర్లు దూరం మాత్రమే. జనరల్ క్లాస్ టికెట్ ధర రూ.30 నుంచి రూ.45 మధ్య ఉంటుంది. ప్రయాణానికి కేవలం 35 నుంచి 45 నిమిషాలు పడుతుంది. ఉదయాన్నే కృష్ణా ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా ఈస్ట్ కోస్ట్ ఎక్స్‌ప్రెస్‌లో వెళ్లొచ్చు. భువనగిరి రైల్వే స్టేషన్‌లో దిగిన తర్వాత కోట బేస్​ కేవలం ఒక కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఉంటుంది.

300 అడుగుల ఎత్తు ఉండే ఈ భారీ ఏకశిలా కొండను ఎక్కడం ఒక అద్భుతమైన అనుభూతినిస్తుంది. కొండ పైనుంచి కనిపించే దృశ్యాలు, చుట్టూ ఉన్న పచ్చదనం, నిజాం కాలం నాటి కోటలు, రాతి గోడలు ఫొటోగ్రఫీకి కేరాఫ్​ అడ్రస్​గా నిలుస్తున్నాయి. తిరుగు ప్రయాణంలో గోల్కొండ ఎక్స్‌ప్రెస్ లేదా లోకల్ మెమూ ట్రైన్​లో సాయంత్రం కల్లా హైదరాబాద్ చేరుకోవచ్చు.

the royal palace of the Bahamanis Bidar Fort
బహమనీల రాజసమైన బీదర్​ కోట (Eenadu)

బిద్రీవేర్ వస్తువులు ప్రత్యేక ఆకర్షణ : నాంపల్లి లేదా సికింద్రాబాద్ నుంచి బీదర్‌కు టికెట్ ధర రూ.50లోపే ఉంటుంది. ప్రయాణానికి సుమారు 3.15 గంటల సమయం పడుతుంది. ఉదయాన్నే నాంపల్లి నుంచి మచిలీపట్నం-బీదర్ ఎక్స్‌ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంటుంది. బీదర్ రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కేవలం 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో బహమనీ సుల్తానుల కాలం నాటి బీదర్ కోట, రంగీన్ మహల్​ను సందర్శించవచ్చు. ఈ కోట నిర్మాణ శైలి, భారీ ఫిరంగులు ఆనాటి వైభవాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపిస్తాయి. ఇక్కడ సంప్రదాయ 'బిద్రీవేర్' లోహపు హస్తకళా వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం ఓ స్పెషల్ అట్రాక్షన్. తిరుగు ప్రయాణం కోసం సాయంత్రం ఇంటర్‌సిటీ ఎక్స్‌ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంటుంది.

రూ.40తో వికారాబాద్​ చేరుకోవచ్చు : సికింద్రాబాద్ లేదా నాంపల్లి స్టేషన్ల నుంచి వికారాబాద్ జంక్షన్‌కు జనరల్​ టికెట్ ధర కేవలం రూ.40 మాత్రమే. గంటన్నరలో అక్కడికి చేరుకోవచ్చు. శంకరపల్లి, గొల్లగూడ మీదుగా రైలు వెళ్తున్నప్పుడు కిటికీ పక్కన కూర్చున్న ప్రయాణికులకు చల్లని గాలులు, పచ్చని పొలాలు, చెట్లతో ప్రకృతి సోయగాలు స్వాగతం పలుకుతాయి. వికారాబాద్ జంక్షన్‌లో దిగిన తర్వాత స్థానిక ఆటోలు లేదా ఆర్టీసీ బస్సుల ద్వారా కేవలం 15 నిమిషాల్లో అనంతగిరి కొండలను చేరుకోవచ్చు.

natural wonder of Ananthagiri Hills
అనంతగిరి హిల్స్ ప్రకృతి సోయగం (Eenadu)

ప్రతి గంటకో రైలు వెళ్తుంది : అనంతగిరి కొండలపై ఉన్న అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో గడపవచ్చు. అటవీ ప్రాంతంలో ట్రెక్కింగ్, కోట్‌పల్లి రిజర్వాయర్‌లో కయాకింగ్ చేయడం ఇక్కడి అదనపు ఆకర్షణలు. ఉదయం వేళ సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ నుంచి పల్నాడు ఎక్స్‌ప్రెస్, రాయలసీమ ఎక్స్‌ప్రెస్ అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటితో పాటు మధ్యాహ్నం వరకు ప్రతి గంటకు ప్యాసింజర్, ఇంటర్‌సిటీ రైళ్లు నడుస్తాయి. తిరుగు ప్రయాణం కోసం సాయంత్రం వేళలో కృష్ణా ఎక్స్‌ప్రెస్, మన్మాడ్ ఎక్స్‌ప్రెస్, స్థానిక ప్యాసింజర్ రైళ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

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TAGGED:

LOW BUDGET RAILWAY TOURS FROM HYD
CHEAP TRAIN TRIPS FROM HYDERABAD
WARANGAL DAY TRIP BY TRAIN
హైదరాబాద్​ నుంచి రైలు టూర్లు
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