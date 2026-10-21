మెల్లగా మాటలు కలిపి మెడలో పుస్తెలతాడు కాజేశారు - పెళ్లికి డబ్బుల్లేక చోరీకి పాల్పడిన ప్రేమజంట
హైదరాబాద్లోని గుర్రంగూడలోని ఇద్దరు ప్రేమికులు పెళ్లి చేసుకునేందుకు డబ్బులు లేక వృద్ధురాలి మెడలో పుస్తెలతాడు అపహరించారు. వనస్థలిపురం పోలీసులు 3 రోజుల్లోనే నిందితులను పట్టుకొని నిందితులను రిమాండ్కు తరలించారు.
Published : October 21, 2026 at 8:56 PM IST
ఓ యువతి, యువకుడు రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. ఇద్దరూ కలిసి ఇకే ఇంట్లో ఉంటున్నారు. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్నారు. అయితే పెళ్లికి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. చేతిలో చిల్లిగవ్వ లేదు. కష్టపడి పనిచేయడానికి ఇష్టపడలేదు. ఈజీగా డబ్బు సంపాదించాలని ప్లాన్ చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓవృద్ధురాలి మెడలో చైన్ స్నాచింగ్కు పాల్పడి కటకటాల పాలయ్యారు.
సులువుగా డబ్బు సంపాదించాలని భావించి
ఈ మధ్య కాలంలో యువత ప్రేమించుకోవడం, లివింగ్ రిలేషన్లో ఉండటం, మనస్పర్థలు వస్తే విడిపోవడం సాధారణమైపోయింది. అయితే ఈ జంట కాస్త భిన్నం. ఆంధ్రప్రదేశ్ మాచర్లకు చెందిన యువకుడు రమణారెడ్డి, కాకినాడకు చెందిన ఓ యువతి రెండేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్ గుర్రంగూడలో ఓ ఇంటిని అద్దెకు తీసుకుని కూలి పనులు చేసుకుంటూ కలిసి ఉంటున్నారు. త్వరలోనే పెళ్లి చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే పెళ్లికి ఆర్ధిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. పెళ్లి కోసం సులువుగా డబ్బులు సంపాదించాలనే దురాలోచనతో దొంగతనాలకు పథకం రచించారు. ఈ క్రమంలో ఓ వృద్ధురాలి నుంచి పుస్తెల తాడు దొంగిలించి మూడు రోజుల్లోనే పోలీసులకు చిక్కారు.
3 రోజుల్లోనే పట్టుకున్న పోలీసులు
ఈనెల 18న ఉదయం వనస్థలిపురం శ్రీరాజరాజేశ్వరి ఆలయంలో పూజలు చేస్తున్న వృద్దురాలు రాములమ్మను ప్రేమజంట లక్ష్యంగా చేసుకుంది. ఆమెతో మాటామంతీ కలిపి మెడలోని 30 గ్రాముల బంగారు పుస్తెలతాడును లాక్కొని పరారయ్యారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన వనస్థలిపురం పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా నిందితులను మూడు రోజుల్లోనే పట్టుకున్నారు. వనస్థలిపురం పరిధి కమలానగర్లో అనుమాస్పదంగా తిరుగుతున్న వీరిని గుర్తించి విచారించగా తప్పును ఒప్పుకున్నారు. నిందితుల నుంచి బంగారు పుస్తెలతాడు స్వాధీనం చేసుకొని ఇద్దరిని రిమాండ్కు తరలించారు.
"రాజరాజేశ్వరీదేవీ ఆలయంలో రాములమ్మ అనే 60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు స్వీపర్గా పనిచేస్తోంది. రాములమ్మ పని చేసుకుంటుండగా, ఈ ప్రేమజంట ఆమె దగ్గరకు వచ్చి సహాయం చేస్తున్నట్లు నటించారు. హఠాత్తుగా ఆమె నోరు మూసి, పుస్తెలతాడు దొంగిలించి బైక్పై పరరాయ్యారు. వీళ్లు ఏడాదిన్నరగా ప్రేమించుకుంటున్నారు. పెళ్లి చేసుకుందామని భావించి, డబ్బు కోసం రాములమ్మ మెడలో పుస్తెలతాడు దొంగిలించారు" - కరుణాకర్రావు, వనస్థలిపురం ఏసీపీ
పెళ్లి కోసం డబ్బులు సంపాదించాలనే దురాలోచనతో నేరానికి పాల్పడిన ప్రేమజంట చివరకు పోలీసులకు చిక్కి కటకటాలపాలైంది.
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