ETV Bharat / state

విజయవాడలో ప్రియురాలిపై ప్రేమోన్మాది దాడి - ఆపై ఆత్మహత్య

ప్రేమించిన అమ్మాయి ఇంట్లో పెద్దలు వివాహానికి ఒప్పుకోలేదని అమ్మాయిని కత్తితో మెడ మీద నరికి అతను డాబా మీద నుంచి దూకి చనిపోయాడు. తీవ్రంగా గాయపడిన యువతి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

Lover Attacked His Girlfriend In Vijayawada
ప్రియురాలి మెడపై కత్తితో నరికిన ప్రేమోన్మాది (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lover Attacked His Girlfriend In Vijayawada : విజయవాడలోని సత్యనారాయణపురం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక విషాదకరమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. తమ వివాహానికి యువతి కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించకపోవడంతో, ఒక యువకుడు తాను ప్రేమించిన యువతి గొంతును కత్తితో కోసి హత్య చేయడానికి ప్రయత్నించాడు. ఆ వెంటనే, అతను పక్కనే ఉన్న భవనం పైకి ఎక్కి కిందకు దూకాడు. తీవ్ర గాయాలపాలైన అతను అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన యువతి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయింది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

వివాహానికి ఒప్పుకోని యువతి బంధువులు : ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన 22 ఏళ్ల మోకు చిన్న కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. స్థానిక న్యూ రాజరాజేశ్వరి పేటలో ఉండే తన బంధువుల ఇంటికి తరచూ అతను వచ్చి వెళ్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో అదే ప్రాంతంలోని వైఎస్సార్​ కాలనీలో నివసించే 19 ఏళ్ల యువతితో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. కొంతకాలంగా ప్రేమించుకుంటున్న వీరిద్దరూ ఇటీవల తమ వివాహ ప్రస్తావనను ఇళ్లలో తెచ్చారు. కానీ అమ్మాయి తరపు కుటుంబ సభ్యులు వీరి పెళ్లికి నిరాకరించారు.

దీంతో ఆ యువతి క్రమంగా చిన్నకు దూరంగా ఉంటోంది. పెళ్లికి పెద్దలు ఒప్పుకోకపోవడం, ప్రేమికురాలు తనను దూరం పెట్టడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోయిన అతను మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. శనివారం ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో చిన్న నేరుగా యువతి ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో ఇంట్లో యువతితోపాటు ఆమె నాయనమ్మ మాత్రమే ఉన్నారు. మిగతా కుటుంబసభ్యులు ఎవరూ లేని సమయం చూసి వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో ఆమె మెడపై బలంగా నరికాడు. ఈ దాడిలో ఆమె గొంతుకు తీవ్ర గాయమై రక్తపు మడుగులో కుప్పకూలింది.

చికిత్స పొందుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయిన యువతి : యువతిపై కత్తితో దాడి చేసిన అనంతరం చిన్న అక్కడి నుంచి సమీపంలోని అపార్ట్‌మెంట్‌ పైకి పరుగులు తీశాడు. భవనం పైకి చేరుకున్న అతను అక్కడి నుంచి కిందికి దూకేశాడు. తీవ్ర గాయాలతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. సమాచారం అందుకున్న సత్యనారాయణపురం పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. తీవ్ర రక్తస్రావంతో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న యువతిని తక్షణ చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాణాపాయ స్థితిలో వైద్యులు ఆమెకు ఎంతగానో చికిత్స అందించినప్పటికీ ఫలితం లేకపోయింది. పరిస్థితి విషమించడంతో యువతి కూడా ఆసుపత్రిలోనే తుదిశ్వాస విడిచింది.

పథకం ప్రకారమే జగదీశ్వరరెడ్డి హత్య - సాధిక్‌ విచారణ వేళ వెలుగులోకి విస్తుపోయే అంశాలు

'బెదిరింపులు ఆగవని అంతం చేశాడు' - విజయవాడ యువతి హత్య కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు

TAGGED:

LOVER ATTACK IN VIJAYAWADA
విజయవాడలో ప్రేమోన్మాది ఘాతుకం
LOVER SUICIDE ATTACK
VIJAYAWADA LOVER ATTACK INCIDENT
LOVER ATTACKED HIS GIRLFRIEND

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.