లవర్ కోసం లండన్​ నుంచి వచ్చి - పెళ్లికి ఒప్పుకోకపోవడంతో తనువు చాలించి

ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం లండన్​ నుంచి వచ్చిన యువకుడు - యువతికి మరో పెళ్లి చేయడంతో మనస్తాపం - పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్య

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 29, 2025 at 12:51 PM IST

Love Fail Software Engineer Died : వారిద్దరూ ఆరేళ్లుగా ప్రేమించుకున్నారు. ప్రేమించిన అమ్మాయి కోసం ఉద్యోగం కూడా సంపాదించుకున్నాడు. లండన్​లో మంచి జాబ్ చేస్తున్నాడు. ఇద్దరూ రోజూ సెల్​ఫోన్​లో మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవారు. భౌతికంగా దూరంగా ఉన్న, మనసుకు మాత్రం ఎప్పుడూ దగ్గరగానే ఉండేవారు. ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకొని, జీవితంలో హాయిగా ఉండాలని ఆ యువకుడు నిత్యం కలలు కనేవాడు. వివాహమయ్యాక తన ఆలిని అపురూపంగా చూసుకోవాలని కోరుకునేవాడు. కానీ అతడి కలలు కలలుగానే మిగిలిపోతాయని ఊహించలేకపోయాడు. ప్రేమించిన యువతికి ఇంట్లో వేరే సంబంధాలు చూస్తున్నారని తెలియడంతో స్వదేశానికి వచ్చాడు. మనసిచ్చిన అమ్మాయిని మనవాడతానని ఆమె తల్లిదండ్రులను ఒప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు. వారి వివాహానికి యువతి కుటుంబసభ్యులు ఒప్పుకోకపోవడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన నిజామాబాద్​ జిల్లా ఏర్గట్ల మండలం దోంచందలో జరిగింది. ఎస్సై రాజేశ్వర్​ తెలిపిన కథనం ప్రకారం,

నాగిరెడ్డి రాజారెడ్డి-రాజవ్వ దంపతులకు ఇద్దరు కుమారులు సంతానం. చిన్న కుమారుడు శ్రీకాంత్ ​(29) లండన్​లో సాఫ్ట్​వేర్​ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. గ్రామానికి చెందిన ఓ యువతిని ఆరేళ్లుగా అతడు ప్రేమిస్తున్నాడు. తనకు పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్నారని, స్వదేశానికి రావాలని ప్రియురాలు ఫోన్​ చేసింది. దాంతో 5 నెలల క్రితం శ్రీకాంత్​ స్వదేశానికి వచ్చాడు. అయితే శ్రీకాంత్​తో పెళ్లికి యువతి తల్లిదండ్రులు అంగీకరించలేదు. ఈ క్రమంలోనే ఈ నెల 7న మరో వ్యక్తితో యువతికి పెళ్లి చేసేందుకు ముహూర్తం నిర్ణయించారు.

యువతి ఇంటిపై యువకుడి కుటుంబీకుల దాడి : మనస్తాపానికి గురైన శ్రీకాంత్​ ఈ నెల 6వ తేదీన పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేశాడు. అది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆర్మూర్​లోని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అనంతరం ఆసుపత్రిలో బాధితుడి వాంగ్మూలాన్ని తీసుకున్నారు. మరోవైపు మెరుగైన వైద్యం కోసం శ్రీకాంత్​ను హైదరాబాద్​కు తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 27 (గురువారం) శ్రీకాంత్​ మృతి చెందాడు. కోపోద్రిక్తులైన శ్రీకాంత్​ కుటుంబసభ్యులు గురువారం రాత్రి యువతి ఇంటిపై దాడికి దిగారు.

పోలీసులు 20 రోజుల క్రితం నామమాత్రంగా కేసు నమోదు చేసుకొని పట్టించుకోలేదంటూ శుక్రవారం యువకుడి కుటుంబానికి మద్దతుగా గ్రామస్థులు మృతదేహంతో పోలీస్ స్టేషన్​ను ముట్టడించడానికి వస్తుండగా, పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఈ విషయంపై ఆగ్రహించిన గ్రామస్థులు మృతదేహం ఉన్న ఫ్రీజర్​ను పోలీసు వాహనంపైకి ఎక్కించి ధర్నాకు దిగారు. ఏసీపీ వెంకటేశ్వర్​రెడ్డి వారితో మాట్లాడి న్యాయం జరిగేలా చూస్తానని హామీ ఇవ్వడంతో వారు శాంతించారు. అనంతరం శ్రీకాంత్ అంత్యక్రియలు పూర్తి చేశారు.

మీకు సహాయం చేయడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండే కొన్ని హెల్ప్‌లైన్‌ నంబర్లు :

  • స్నేహ ఫౌండేషన్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది)
  • జీవన్ ఆస్థ హెల్ప్‌లైన్ - 18002333330
  • టెలిమానస్ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్- 1800914416
  • iCall, TISS (టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్)- 9152987821
  • ఇమెయిల్- icall@tiss.edu
  • ఫేస్‌బుక్- iCALL సైకోసోషల్ హెల్ప్‌లైన్
  • Ex- @iCALLhelpline
  • NIMH హెల్ప్‌లైన్: 988

