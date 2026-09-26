డీజే సౌండ్తో గుండె సమస్యలు - అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉందంటున్న వైద్యులు
గణేశ్ నిమజ్జన ఊరేగింపుల్లో మితిమీరిన డీజే శబ్దం వల్ల అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు లేదా సడన్ కార్డియాక్ అరెస్ట్ సంభవించి ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అధిక శబ్దాలకు దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : September 26, 2026 at 7:16 AM IST
Heart Problems Due To Loud DJ Sound : అధిక శబ్దంతో కూడిన డీజే నిశ్శబ్దంగా ప్రాణాలను బలిగొంటోంది. పండుగలు, కుటుంబ వేడుకలు లేదా ఊరేగింపులు ఏ సందర్భంలోనైనా డీజే భారీ శబ్దంతో వినిపించడం ఒక ట్రెండ్గా మారింది. చెవులు పగిలిపోయే శబ్దాల మధ్య ప్రజలు ఉత్సాహంతో డ్యాన్స్ చేస్తుంటారు. సాధారణంగా మన చెవి 60 నుంచి 70 డెసిబెల్స్ స్థాయి శబ్దాన్ని సురక్షితంగా తట్టుకోగలదు. కానీ ఈ భారీ డీజేలు 100 నుంచి 120 డీబీ శబ్దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి. తీవ్రమైన బాస్ ప్రకంపనలు ఛాతీపై ప్రత్యక్ష ఒత్తిడిని కలిగించి, గుండె లయను దెబ్బతీస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గణేష్ నిమజ్జన ఊరేగింపుల సమయంలో భారీ డీజే సౌండ్లకు తీవ్ర శబ్దాల కారణంగా యువకులు, వృద్ధులు అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలి మరణించడం తీవ్ర ఆందోళనను రేకెత్తించాయి.
- హైదరాబాద్లోని రామ్నగర్లో, వినాయక విగ్రహం ఊరేగింపు సందర్భంగా ఒక యువకుడు డీజే సౌండ్ సిస్టమ్ ముందు డాన్స్ చేస్తున్నాడు. వూఫర్ల నుంచి వెలువడే తీవ్రమైన 'బాస్' సౌండ్ అతని ఛాతీని బలంగా తాకుతున్నాయి. అతని గుండె వేగం డీజే బీట్తో పోటీపడుతోంది. ఒక్కసారిగా అతను తన ఛాతీని పట్టుకుని రోడ్డుపై కుప్పకూలిపోయాడు. ఇది ఏదైనా కొత్త డ్యాన్స్ సెప్పురోయ్ అంటూ దగ్గరికెళ్లి చూసేసరికి చనిపోయి కనిపించాడు.
- పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెంలో వినాయక నిమజ్జన ఊరేగింపులో లారీపై ఏర్పాటు చేసిన భారీ డీజే సెటప్ ముందు 46 ఏళ్ల కాకర్లమూడి ఏసు డ్యాన్స్ చేస్తున్నాడు. ఆ సిస్టమ్ నుంచి వెలువడిన తీవ్రమైన శబ్ద ఒత్తిడి, శరీరాన్ని కదిలించే బాస్ తరంగాలు అతని గుండె లయను దెబ్బతీశాయి. క్షణాల్లోనే అతను ఛాతీని పట్టుకుని కింద పడిపోయాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అందరూ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.
గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
యూరోపియన్ సొసైటీ ఆఫ్ కార్డియాలజీ కాంగ్రెస్ నివేదికల ప్రకారం, శబ్ద తీవ్రతకు, గుండెపోటుకు మధ్య ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉంది. రాత్రి 10 డెసిబెల్స్ పెరుగుదల గుండె జబ్బులు లేదా గుండెపోటు ప్రమాదాన్ని 25% పెంచుతుంది. హార్వర్డ్ హెల్త్ అధ్యయనం ప్రకారం, శబ్ద స్థాయిలో 5 డీబీలు పెరిగితే గుండెపోటు, పక్షవాతం ప్రమాదాన్ని 34% పెంచుతుంది. ఇటువంటి అధిక శబ్ద స్థాయిలు అధిక రక్తపోటు, తలనొప్పి, ఆందోళన, నిద్రలేమి వంటి సమస్యలకు దారితీస్తాయి.ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, మనిషి గరిష్ఠంగా 8 గంటల వ్యవధిలో గరిష్ఠంగా సురక్షిత శబ్ద పరిమితి 85 డెసిబెల్స్. 100 డెసిబెల్ శబ్దానికి గురికావడం వల్ల కేవలం 15 నిమిషాల్లోనే చెవిలోని కాక్లియర్ సినాప్స్లు దెబ్బతిని, శాశ్వత వినికిడి లోపం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
డీజే నుంచి వచ్చే భారీ బాస్ శబ్ద తరంగాలు హృదయ స్పందన రేటును వేగవంతం చేస్తాయి. డెసిబెల్స్ స్థాయిలు పెరిగేకొద్దీ, రక్తపోటు పెరిగి, గుండె లయ అస్తవ్యస్తంగా మారుతుంది. పిల్లలు, వృద్ధులలో వినికిడి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటే, పిల్లలలో చిన్న వయస్సులోనే అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది
- రాజేష్, ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్, స్టార్ ఆసుపత్రి
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