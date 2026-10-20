ఇందిరమ్మ ఇండ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్ న్యూస్ - మరో వారం రోజుల్లో లాటరీ
lottery for Indiramma Houses : హైదరాబాద్ క్యూర్ పరిధిలోని రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్కు వారం రోజుల్లోగా లాటరీ తీయనున్నారు. లబ్ధిదారులు తక్కువగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో మరోమారు డ్రా నిర్వహించనున్నారు.
Published : October 20, 2026 at 11:54 AM IST
Lottery for Indiramma Houses : హైదరాబాద్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్ల తొలి దశ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. రెండో దశ కోసం ప్రకటించిన ఎల్బీనగర్, గోషామహల్, ముషీరాబాద్, చంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాలలో ప్రక్రియ ఇంకా ఊపందుకోలేదు. లాటరీ ఎప్పుడు తీస్తారు? క్షేత్రస్థాయి తనిఖీ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అని దరఖాస్తుదారులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
హౌసింగ్ బోర్డు ఇప్పటికే కొందరికి సందేశాలు పంపగా, సమస్య పరిష్కారం కోసం దరఖాస్తుదారులు కార్యాలయాలకు వెళ్లడం ప్రారంభించారు. హయత్నగర్ గ్రామం, గోషామహల్ - నాంపల్లి, ముషీరాబాద్ - జమిస్థాపూర్ (ఆర్టీసీ క్వార్టర్స్), చంద్రాయణగుట్ట - బండ్లగూడ (ఫలక్నుమా సమీపంలో)లలో ఎల్బీనగర్ ఇళ్ల కోసం స్థలాలు లభించడంతో ఆగస్టులో డిమాండ్ సర్వే పేరుతో దరఖాస్తులను ఆహ్వానించారు. సెప్టెంబర్ 10 వరకు దరఖాస్తులు తీసుకున్నారు.
వారం రోజుల్లోగా లాటరీ
మొదటి దశతో పోలిస్తే ఈ నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ప్రజల నుంచి అంతగా స్పందన లేనట్లు తెలిసింది. దీనికి గల కారణాలను అన్ని కోణాల నుంచి పరిశీలించారు. దీనిలో భాగంగా చాలా మందికి వ్యక్తిగతంగా సందేశాలు పంపి వారి దరఖాస్తుల స్థితిని తెలియజేస్తున్నారు. తిరస్కరణకు గల కారణాలను తెలియజేస్తూ వారి నుంచి వివరణలు తీసుకుంటున్నారు. నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఫ్లాట్ల కోసం పోటీ తక్కువగా ఉందని తెలిసింది. పండుగ తర్వాత వారం రోజుల్లోగా వారి కోసం లాటరీ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది. ఆ తర్వాత, వారు అభ్యర్థనలు, ఫిర్యాదులను స్వీకరించి, క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి వాటిని పరిశీలిస్తారు. దసరా తర్వాత ఒక నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది.
80 శాతానికి పైగా చెల్లింపు
- తొలి దశలో ప్రకటించిన ఇళ్ల కోసం ఎంపికైన వారిలో 80 శాతానికి పైగా రూ.1 లక్ష మొదటి వాయిదా చెల్లించినట్లు తెలిసింది.
- నియోజకవర్గాల్లో నెలకొన్న గందరగోళం కారణంగా, మొదటి దశలోని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో నిర్మించాల్సిన ఫ్లాట్ల సంఖ్యకు సరిపడా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయడం సాధ్యపడలేదు. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్లో ఈ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. దీనితో పాటు లబ్ధిదారులు తక్కువగా ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో 360 డిగ్రీల పరిశీలనలో ఎంపికైన వారితో మళ్లీ డ్రా నిర్వహించనున్నట్లు తెలిసింది.
పోచారంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్ల టవర్స్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన
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