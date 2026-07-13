ETV Bharat / state

30 రోజులు జైలులో ఉంటే పదవి రద్దు - 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఏపీ మద్దతు

విశ్వసనీయ ఆధారాలతో కూడిన ఫిర్యాదులనే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి - రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసుల కారణంగా నిర్దోషులు ఇబ్బందులు పడకుండా తగిన భద్రతా నిబంధనలు ఉండాలని సూచన

AP Government Supports The 130th Constitutional Amendment Bill
AP Government Supports The 130th Constitutional Amendment Bill (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AP Government Supports The 130th Constitutional Amendment Bill : తీవ్ర నేరాలకు సంబంధించిన కేసుల్లో అరెస్టై 30 రోజులకు మించి జైల్లో ఉన్న ప్రధానమంత్రి, ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు, ఇతర ఉన్నత ప్రజాప్రతినిధుల పదవులు ఆటోమేటిక్‌గా రద్దయ్యేలా ప్రతిపాదించిన 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మద్దతు ప్రకటించింది. ఈ బిల్లు ప్రజాప్రతినిధుల్లో జవాబుదారీతనాన్ని పెంచడంతో పాటు అవినీతిని అరికట్టేందుకు సమర్థవంతమైన చర్యగా నిలుస్తుందని పేర్కొంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది ఆగస్టులో ప్రవేశపెట్టిన ఈ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును పరిశీలిస్తున్న పార్లమెంటరీ సంయుక్త కమిటీ ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన అభిప్రాయాలను అధికారికంగా వెల్లడించింది.

ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఉన్నత పదవుల్లో ఉన్న వ్యక్తులు అత్యున్నత నైతిక ప్రమాణాలను పాటించాల్సిన బాధ్యత ఉందని ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది. తీవ్రమైన నేరాల ఆరోపణలతో జైలులో కొనసాగుతున్న వ్యక్తులు ప్రజా పదవుల్లో కొనసాగడం వల్ల పాలనా వ్యవస్థపై ప్రజల విశ్వాసం దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో 30 రోజులకు మించి జైలులో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధుల పదవులను రద్దు చేసే నిబంధన ప్రజా ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే దిశగా కీలక అడుగుగా భావిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది.

రాజకీయ కక్ష కేసులపై రక్షణ అవసరం : అయితే ఈ చట్టాన్ని అమలు చేసే సమయంలో రాజకీయ ప్రేరేపిత కేసుల కారణంగా నిర్దోషులు ఇబ్బందులు పడకుండా తగిన భద్రతా నిబంధనలు ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించింది. కేవలం రాజకీయ కక్షసాధింపు కోసం నమోదు చేసే కేసుల ఆధారంగా ప్రజాప్రతినిధుల పదవులు కోల్పోయే పరిస్థితి రాకుండా చట్టంలో స్పష్టమైన రక్షణ కల్పించాలని అభిప్రాయపడింది.

అవినీతి సుపరిపాలనకు, ఆర్థికాభివృద్ధికి, ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలపై ప్రజల విశ్వాసానికి ప్రధాన అడ్డంకిగా మారిందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. అవినీతి కారణంగా ప్రభుత్వ నిధులు దారి మళ్లడం, అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులు ఆలస్యం కావడం, సంక్షేమ పథకాల అమలు దెబ్బతినడం వంటి ప్రతికూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయని వివరించింది. రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన నిబద్ధత, పారదర్శకత, జవాబుదారీతనం, రూల్ ఆఫ్ లా సూత్రాల ఆధారంగా పరిపాలన కొనసాగాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపాదిత 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ఉన్నత పదవుల్లో అవినీతిని నియంత్రించడమే కాకుండా పరిపాలనా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభిప్రాయపడింది.

అజ్ఞాత లేదంటే రాజకీయ ప్రేరేపిత ఫిర్యాదులు రాజ్యాంగ అనిశ్చితికి దారి తీయకుండా జాగ్రత్త వహించాలని ఏపీ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. విశ్వసనీయ ఆధారాలతో కూడిన ఫిర్యాదులనే పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని సూచించింది. దర్యాప్తులను నిర్దేశిత గడువులోగా పూర్తిచేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. దాని వల్ల కోర్టు ప్రొసీడింగ్స్‌ నిరవధికంగా పెండింగ్‌లో పడకుండా ఉంటాయిని ఏపీ ప్రభుత్వం పేర్కొంది. రాజ్యాంగబద్ధ పాలనను పటిష్ఠం చేయాలంటే ఈ ప్రతిపాదనలకు విస్తృత స్థాయిలో మద్దతు లభించడం అవసరమని పార్లమెంటరీ సంయుక్త కమిటీ ముందు తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించింది.

ఉపయోగంలో లేని జైళ్లకు మరమ్మతులు - ప్రతి జిల్లాలో జైలు ఏర్పాటు చేసే దిశగా ప్రణాళిక

ఉద్యోగ సంఘాలతో మంత్రుల బృందం చర్చ - శ్రీకాకుళంలో తలపెట్టిన ఉద్యమ సన్నాహక సభ తాత్కాలిక వాయిదా

TAGGED:

130TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL
AP ON 130TH AMENDMENT BILL
AP SUPPORTS 130TH AMENDMENT BILL
130వ బిల్లుకు ఏపీ మద్దతు
130TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.