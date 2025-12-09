ETV Bharat / state

లారీ ఓనర్ల అసోసియేషన్ నేతలతో ప్రభుత్వం చర్చలు - బంద్ తాత్కాలిక వాయిదా

ఫిట్​నెస్ చార్జీలను పెంచిన కేంద్రం - సమస్య పరిష్కారానికి 4 రోజులు సమయాన్ని కోరిన అధికారులు

Lorry owners Strike Temporarily Postponed
Lorry owners Strike Temporarily Postponed (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Lorry owners Association Strike Temporarily Postponed: లారీ ఓనర్ల అసోసియేషన్ తలపెట్టిన బంద్ తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు. లారీ ఓనర్ల అసోసియేషన్ సభ్యులతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరిపిన అనంతరం ఓ ప్రకటనలో ఈ విషయాన్ని వివరించారు. విజయవాడ రవాణాశాఖ కమిషనర్ కార్యాలయంలో ఈ చర్చలు జరిగాయి.

లారీ యజమానులతో రవాణాశాఖ కమిషనర్ చర్చలను జరిపారు. చర్చల అనంతరం సమస్యలపై ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించిందని లారీ ఓనర్ల అసోసియేషన్ పేర్కొంది. అదే విధంగా ప్రస్తుత ఫిట్‌నెస్‌ ఫీజులను నిలుపుదల చేస్తామని తెలిపినట్లు వివరించింది. సమస్య పరిష్కారానికి అధికారులు 4 రోజులు సమయాన్ని కోరినట్లు లారీ ఓనర్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ ఈశ్వరరావు తెలియజేశారు. అందువల్ల రాత్రి నుంచి తలపెట్టిన లారీల బంద్‌ తాత్కాలిక వాయిదా వేసినట్లు ఈశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు.

అసలేం జరిగిందంటే?: కేంద్ర ప్రభుత్వం పెంచిన ఫిట్​నెస్ చార్జీలను తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తూ మంగళవారం అర్దరాత్రి నుంచి ఏపీ లారీ ఓనర్స్ అసోషియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆందోళనలకు లారీ యజమానులు సిద్ధమయ్యారు. 13 ఏళ్లు, ఆ పైన గరిష్టంగా 20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు ఫిట్ ఫీజులు భారీగా పెంచుతూ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బంద్​కు ఏపీవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చారు.

ఫిట్​నెస్ చార్జీలు తగ్గించాలని డిమాండ్: దాదాపు 20 ఏళ్లు దాటిన వాహనాలకు రూ.1340 నుంచి రూ.33 వేల రూపాయలకు ఫిట్​నెస్ ఫీజు పెంచుతూ నోటిఫికేషన్ వెనక్కి తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసనలకు నిర్ణయించారు. డిమాండ్ల సాధన కోసం మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 15 ఏళ్లు దాటిన ట్రక్కులను నిలిపివేయనున్నారు. అందుకుగాను రాష్ట్రంలోని అన్ని రైల్వే గూడ్స్ షెడ్లు, షిప్పింగ్ యార్డుల నుంచి సరకు తరలించే ట్రక్కులను నిలిపివేయాలని లారీ యజమానులు అందరూ ఒకమాట మీద నిర్ణయించుకున్నారు.

నిలిచిపోనున్న 50,000 వేల సరకు: దీని ప్రభావంతో విశాఖపట్నం,కాకినాడ, కృష్ణపట్నం, గంగవరం తదితర ప్రాంతాలకు చెందిన పోర్టుల నుంచి సరకు రవాణా నిలిచిపోనుంది. అంతేకాకుండా ఏపీలో ఉన్న పలు ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్ల పరిధిలో రైల్వే గూడ్స్ షెడ్ల నుంచి సరకు రవాణా సైతం నిలిచిపోనునుంది. లారీ ఓనర్స్ అసోసియేషన్​ ఆందోళనతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50,000 వేలకు పైగా సరకు రవాణా లారీలు నిలిచిపోనున్నాయి.

కేంద్రం ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్​ను రాష్ట్రంలో అమలు చేయకుండా కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని లారీ యజమానులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. లారీ యజమానుల పరిస్ధితి దృష్ట్యా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిట్​నెస్ చార్జీలను తగ్గించాల్సిందిగా ఏపీ లారీ యజమానుల సంఘం డిమాండ్ చేసింది. దీంతో ప్రభుత్వం లారీ యజమానుల అసోసియేషన్​తో చర్చలు జరిపింది. ఇవి సఫలీకృతం కావటంతో మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి జరగాల్సిన బంద్​ను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేశారు.

నాదెండ్ల మనోహర్​తో ఏపీ లారీ ఓనర్స్‌ అసోసియేషన్‌ ప్రతినిధుల భేటీ - సమస్యలపై వినతి పత్రం

పెంచిన పన్ను తగ్గించాలి.. లేకుంటే ఉద్యమిస్తాం: లారీ ఓనర్ల అసోసియేషన్​

TAGGED:

AP LORRY ASASSOCIATION STRIKE
లారీ ఓనర్ల బంద్ తాత్కాలికంగా వాయిదా
LORRY OWNERS PROTEST IN AP
LORRY OWNERS SECRETARY ESHWARARAO
LORRY ASASSOCIATION STRIKE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.