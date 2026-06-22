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పుల్లంపేట వద్ద లారీ, బస్సు ఢీ - ఇద్దరు మృతి - 15 మందికి గాయాలు

ప్రమాదస్థలంలో బాలుడు, ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా బాలిక మృతి - 15 మందికి తీవ్రగాయాలు - బాధితులకు అండగా ఉంటామని మంత్రి మండిపల్లి హామీ

Lorry Bus Accident
Lorry Bus Accident (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 10:46 AM IST

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Lorry Bus Accident : తిరుపతి జిల్లా పుల్లంపేట మండలంలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఉడుమువారిపల్లె సమీపంలో కడప డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సును ఎదురుగా వచ్చిన లారీ బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో రెండేళ్ల వయసున్న బాలుడు ఘటనాస్థలంలో మృతి చెందగా 16 ఏళ్ల బాలిక ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మృతి చెందింది. ఈ ప్రమాదంలో 15 మందికి తీవ్రగాయాలు కాగా పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. కేసు నమోదు చేశారు.

ప్రమాదం జరిగిన తీరు: కడప డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు 37 మంది ప్రయాణికులతో తిరుపతి నుంచి కడప వైపు కడప-చెన్నై రహదారిపై వెళ్తోంది. అదే సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న ఒక లారీ, ఆర్టీసీ బస్సును అత్యంత వేగంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు ఒక వైపు భాగం పూర్తిగా ధ్వంసమైంది.

మృతులు , క్షతగాత్రుల వివరాలు: ఈ ప్రమాదంలో బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న రెండేళ్ల బాలుడు పునీత్ సాయి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. బస్సులోని ప్రయాణికుల్లో 15 మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కాళహస్తికి చెందిన యశ్విత (16) అనే బాలికకు తీవ్రగాయాలు కావడంతో ఆమెను కడప రిమ్స్ (RIMS) ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గమధ్యంలోనే కన్నుమూసింది.

సహాయక చర్యలు: ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందిన వెంటనే పోలీసులు, స్థానికులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స కోసం తిరుపతిలోని ఆసుపత్రులకు, అలాగే మరికొందరిని రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

ప్రమాదానికి కారణం: లారీ డ్రైవర్​ నిద్రమత్తు కారణంగానే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో తెలిసింది.అనుభవం లేని క్లీనర్ వాహనాన్ని నడిపినట్లు తెలిసింది. వేగంగా వస్తున్న లారీపై నియంత్రణ కోల్పోవడంతోనే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

మంత్రి మండిపల్లి దిగ్భ్రాంతి : తిరుపతి జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ప్రమాదంపై మంత్రి అధికారులతో మాట్లాడారు. క్షతగాత్రులకు అత్యుత్తమ వైద్య సేవలు అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న బాధితుల ఆరోగ్య పరిస్థితిపై మంత్రి ఎప్పటికప్పుడు ఆరా తీస్తున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు అన్నివిధాలా అండగా ఉంటామని మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్‌రెడ్డి హామి ఇచ్చారు.

తడ దగ్గర బస్సులో మంటలు - తప్పిన పెను ప్రమాదం

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం- రెండు బస్సులు ఢీకొని ఏడుగురు మృతి!

TAGGED:

పుల్లంపేట వద్ద లారీ బస్సు డీ
KADAPA AND CHENNAI HIGHWAY ROAD
TIRUPATI BUS ACCIDENT
PEOPLE DIED IN BUS ACCIDENT
LORRY BUS ACCIDENT

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