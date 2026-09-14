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వినాయక చవితి - విఘ్నేశ్వరుడికి సమర్పించే 21 పత్రాల విశిష్టతలేంటో మీకు తెలుసా?

వినాయక చవితి రోజు విఘ్నాలను తొలగించి విజయాలను అందించాలంటూ గణేశుణ్ని పూజిస్తాం. ఈ క్రమంలో 21 రకాల పత్రులతో గణపయ్యను ఆరాధిస్తాం. ఈ పత్రులు పలు అనారోగ్య సమస్యలను తీరుస్తాయని ఆయుర్వేద వైద్యం చెబుతోంది.

21 Leaves Significance In Ganesh Ritual
గణేశుడికి సమర్పించే 21 పత్రాల విశిష్టత (Getty Images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 6:01 AM IST

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21 Leaves Significance In Ganesh Ritual : భారతీయ సంస్కృతి ఆధారంగా హిందువులు పూర్వ కాలం నుంచే నిర్దిష్ట రుతువులకు అనుగుణంగా పండుగలను జరుపుకునే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు. ఈ సమయంలో దేవునికి 'నైవేద్యం' సమర్పించే ఆచారంలోనూ బలమైన శాస్త్రీయ కారణం ఉంది. ఆయా రుతువుల్లో పాటించాల్సిన తగిన ఆరోగ్య సూత్రాల ఆధారంగానే నైవేద్యాలు తయారు చేశారు. అందువల్ల హిందూ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలలో విజ్ఞానశాస్త్రం లోతుగా ఇమిడి ఉందని చెప్పొచ్చు.

గణనాథుని 'పత్రి'(ఆకుల) పూజ వెనుక ఉన్న సైన్స్ ఇదే

వినాయక చవితి సమయంలో 21 రకాల పత్రులతో గణేశుడిని పూజించే ఆచారం ఉంది. దీని వెనుక కూడా చాలా సైన్స్ దాగి ఉంది. మరి ఏకదంతుడి పూజలో ఉపయోగించే ఆకుల రకాలేవి? వాటి ఔషధ గుణాలేమిటో పరిశీలిద్దాం.

దూర్వార పత్రం (గరిక):
గణేశుని ఆరాధనలో అర్పించే గరిక దీన్నే దూర్వార పత్రం అని కూడా అంటారు. ఇది అత్యంత శుభప్రదమైంది, శ్రేష్ఠమైందిగా పరిగణిస్తారు. ఇది శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలను కలిగి ఉంటుంది.

మాచి పత్రం:
ఏకదంతుని సేవలో ఉపయోగించే మాచి పత్రం సువాసన వెదజల్లుతుంది. దీని పరిమళాన్ని పీల్చడం వల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గి మానసిక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

బృహతీ పత్రం (ములక) :
వినాయకుని పూజలో అర్పించే బృహతీ పత్రం అంటే ములక ఆకు శ్వాసకోశ సమస్యలను నయం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ముఖ్యంగా ఉబ్బసంతో బాధపడేవారికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

అపామార్గ పత్రం (ఉత్తరేణి):
గణేశుడికి సేవలో సమర్పించే అపామార్గ పత్రం అంటే ఉత్తరేణి ఆకులు దగ్గు, ఆస్తమా వంటి అనారోగ్య సమస్యలను తగ్గించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

తులసి పత్రం:
గణనాథుడి పూజలో వినియోగించే తులసి ఆకు గురించి అందరికీ తెలిసిందే! దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ తులసి మొక్క ఉంటుంది. శరీరంలో వేడిని తగ్గించడంలో తులసి దివ్య ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. శ్వాసకోశ సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

దత్తూర పత్రం (ఉమ్మెత్త):
లంబోధరుడి అర్చనలో ఉపయోగించే దత్తూర పత్రాన్ని ఉమ్మెత్త అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది శ్వాసకోశ వ్యాధుల చికిత్సలో అత్యంత ప్రభావవంతమైంది. ముఖ్యంగా ఉబ్బసం లక్షణాలను తగ్గించడానికి దోహదపడుతుంది.

బదరీ పత్రం (రేగు):
వినాయక పూజలో వినియోగించే బదరీ పత్రం అంటే రేగు చెట్టు ఆకులు చర్మ సమస్యల చికిత్సలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తాయి.

బిల్వ పత్రం (మారేడు):
విఘ్నేశుణ్ని సేవించేందుకు ఉపయోగించే బిల్వ పత్రం గురించి తెలియని వారు ఉండరు! మారేడు మొక్క మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఒక అద్భుతమైన ఔషధం. అంతేకాకుండా మారేడు ఆకులను నమలడం వల్ల విరేచనాల సమస్య తగ్గుతుంది.

కరవీర పత్రం (గన్నేరు):
గణపతి ఆరాధనకు వాడే కరవీర పత్రాన్ని పొడి చేసి, పేస్ట్‌లా చేసి శరీరంలోని గడ్డలు లేదా గాయాలపై రాస్తే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ మొక్క వేరు, బెరడు కూడా ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంటాయి.

చూత పత్రం (మామిడి):
వినాయక పూజలో ఉపయోగించే చూత పత్రం మామిడి ఆకు నమలడం వల్ల నోటి దుర్వాసన, చిగుళ్ల వాపు తగ్గుతాయి. అలాగే మామిడి పుల్లలతో పళ్లు తోముకోవడం వల్ల నోటి దుర్వాసనను నివారించొచ్చు.

శమీ పత్రం (జమ్మి):
విఘ్నేశుణ్ని సేవించేందుకు వినియోగించే శమీ పత్రాలు అంటే జమ్మి ఆకులు నోటి సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడానికి దోహదపడతాయి.

మరువక పత్రం (మరువం/ధవనం):
లంబోధరుడి పూజకి ఉపయోగించే మరువక ఆకులు పరిమళం వెదజల్లుతాయి. ఈ సువాసనను పీల్చడం ద్వారా ఒత్తిడి వెంటనే తగ్గుతుంది.

సింధువార పత్రం (వావిలాకు):
వినాయకుడి ఆరాధనలో ఉపయోగించే సింధువార పత్రం కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. ఈ ఆకుల పొడితో చేసిన పేస్ట్‌ను నొప్పి ఉన్న ప్రదేశంలో రాస్తే నొప్పి తగ్గుతుంది.

విష్ణుక్రాంత పత్రం:
గణనాథుడి పూజలో సమర్పించే విష్ణుక్రాంత ఆకు సౌందర్య సాధనంగా పనిచేస్తుంది. ఈ ఆకులను ఉపయోగించడం వల్ల చర్మ ఆరోగ్యం, అందం మెరుగుపడతాయి.

దాడిమీ పత్రం (దానిమ్మ):
ఏకదంతుణ్ని తరించేందుకు వినియోగించే దామిడీ పత్రాలు అంటే దానిమ్మ చెట్టు ఆకులు వాంతులు, విరేచనాలను అరికట్టడంలో సహాయపడతాయి.

అశ్వత్థ పత్రం (రావి):
లంబోధరుడి పూజకు అర్పించే అశ్వత్థ పత్రాలనే రావి ఆకులు అంటారు. ఇవి చర్మ సమస్యలకు చక్కని పరిష్కారం. ఈ ఆకుల పొడిని ఉపయోగించడంతో వివిధ రకాల చర్మ వ్యాధులు నయమవుతాయి.

అర్జున పత్రం (మద్ది):
గణేశుడి ఆరాధనలో ఉపయోగించే అర్జున మద్ది ఆకులు గుండె సంబంధిత సమస్యలను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ ఆకులు గుండె ఆరోగ్యం, రక్త ప్రసరణకు ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

జాజి పత్రం (మల్లె):
వినాయకుడి సేవలో సమర్పించే జాజి పత్రాలు అంటే సన్నజాజి ఆకులు చర్మ సమస్యలు, స్త్రీలకు సంబంధించిన అనారోగ్యాలను తగ్గించడానికి దోహదపడతాయి.

దేవదారు పత్రం:
గణనాథుడి ఆరాధనకు వినియోగించే దేవదారు ఆకులు శరీర వేడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఈ ఆకులు అధిక ఆక్సిజన్ సరఫరాకు దోహదపడటం వల్ల వీటి సువాసనను పీల్చడం ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

అర్క పత్రం (జిల్లేడు):
వినాయకుడి పూజలో ఉపయోగించే అర్క పత్రాలు. వీటినే జిల్లేడు ఆకులు అని కూడా అంటారు. ఇవి నరాల బలహీనత, చర్మ సమస్యలను తగ్గించడానికి సహకరిస్తాయి.

గండలీ పత్రం (లతా దూర్వ):
లంబోధరుడి ఆరాధనలో ఉపయోగించే గండలీ ఆకులు అతిగా మూత్ర విసర్జన అయ్యే సమస్యను సమర్థవంతంగా తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.

'పత్రి పూజ'లో ఉపయోగించే ఆకుల్లో ఇమిడి ఉన్న ఔషధ గుణాలివే. మన పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన ప్రతి సంప్రదాయం వెనుక లోతైన శాస్త్రీయ ప్రాముఖ్యత దాగి ఉంది. అందుకే భారతీయ సంప్రదాయం, సంస్కృతి ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు, గౌరవాన్ని పొందాయి. హిందూ పండుగల గొప్పతనాన్ని విశిష్టతను గుర్తించేవారు ఇటీవల విదేశాలలో కూడా వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకుంటున్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ప్రతి పండుగను మన పెద్దలు నిర్దేశించిన సంప్రదాయ పద్ధతిలో జరుపుకుందాం. ఈ సాంస్కృతిక విలువలను భావి తరాలకు అందిద్దాం.

ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న వివరాలు కేవలం కొందరు నిపుణుల అభిప్రాయాలు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ఆధారాలపై మాత్రమే రూపొందించినవి మాత్రమే. వీటికి ఎటువంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని పాఠకులు గమనించాలి. వీటిని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

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21 LEAVES IN GANESH RITUALS
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గణేశ్ పూజలోని 21 పత్రాలు
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