వేంకటేశ్వర స్వామి కిరీటం వెనక్కి - వివాదానికి తెర
కోటి రూపాయల విలువైన కిరీటాన్ని తాకట్టు నుంచి విడిపించిన కమిటీ సభ్యులు - ఆర్యవైశ్య కల్యాణ మండపంలో మీడియా ఎదుట కిరీటం ప్రదర్శన - సంప్రోక్షణ తర్వాత అలంకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:57 PM IST
Lord Venkateswara Crown Displayed Before The Media in Gudivada: శ్రీకల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ కిరీటం మాయం కేసు ఓ కొలిక్కి వచ్చింది. తాకట్టు వ్యాపారి వద్ద ఉన్న కోటి రూపాయల విలువైన స్వర్ణ కిరీటాన్ని ఆలయ కమిటీ సభ్యులు వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఆర్యవైశ్య కల్యాణ మండపం ఆవరణలో మీడియా ముందు కిరీటాన్ని ప్రదర్శించారు.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలోని శ్రీకల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి చెందిన స్వర్ణ కిరీటం వ్యవహారం సద్దుమణిగింది. తాకట్టు వ్యాపారి వద్ద ఉన్న సుమారు కోటి రూపాయల విలువ చేసే కిరీటాన్ని దేవస్థానం కమిటీ సభ్యులు విడిపించారు. పట్టణంలోని ఆర్యవైశ్య కల్యాణ మండపం ప్రాంగణంలో మీడియా సమక్షంలో ఈ కిరీటాన్ని బయటపెట్టారు.
సంప్రోక్షణ తర్వాత అలంకరణ: కిరీటానికి సంప్రోక్షణ నిర్వహించి స్వామివారికి అలంకరిస్తామని దేవస్థానం కమిటీ ఛైర్మన్ పోకూరి మోహనరావు తెలిపారు. దాతల కుటుంబ సభ్యులతో చర్చించిన అనంతరం స్వామివారికి కిరీటధారణ చేయిస్తామని ఆయన వివరించారు.
తొలుత బుకాయింపు - తర్వాత అంగీకారం: కిరీటం తాకట్టు పెట్టలేదని మొదట కమిటీ సభ్యులు బుకాయించారు. మీడియా ప్రతినిధులు ఆధారాలు చూపించడంతో “ఇది మా కుటుంబ వ్యవహారం మీడియాకు సంబంధం లేదు” అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం ఆర్యవైశ్య సంఘం పెద్దలు జోక్యం చేసుకోవడంతో వివాదం సద్దుమణిగింది.
కల్యాణ మండపం కోసమే తాకట్టు: కల్యాణ మండపం నిర్మాణానికి నిధుల అవసరమని, దీని కోసమే కిరీటాన్ని తాకట్టు పెట్టినట్లు కమిటీ ఛైర్మన్ మోహనరావు అంగీకరించారు. “పొరపాటు జరిగింది.. మన్నించండి” అంటూ ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. జరిగిన ఘటనను ఇక్కడితో ముగించాలని కోరారు.
దాతల ఆవేదనతో వెలగులోకి: 2025లో వెంకటేశ్వరస్వామికి 461 గ్రాముల బంగారు కిరీటం బహూకరించినట్లు మాటూరి సుబ్బారావు, లక్ష్మీకుమారి దంపతులు తెలిపారు. అయితే కిరీటం స్వామివారికి అలంకరించమని అడుగుతుంటే బ్యాంకులో భద్రపరిచామని పాలక వర్గ సభ్యులు చెబుతున్నారని తెలిపారు. ప్రత్యేక సందర్భాల్లో కూడా అలంకరించకపోవడంతో అనుమానంతో ఆరా తీయగా అసలు విషయం బయటపడిందని దాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దేవస్థానం కమిటీ అధ్యక్షుడు మోహనరావు, ఇతర సభ్యులతో కలిసి కిరీటాన్ని రూ. 38 లక్షలకు మార్వాడీ కొట్టులో తాకట్టు పెట్టినట్లు తేలిందని బాధితులు ఆరోపణలు చేశారు. భక్తులిచ్చిన కానుకలతో ఆలయ కమిటీ వారు వ్యాపారం చేస్తున్నారని ఇటీవల దాతలు పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.
స్వామివారికి దాతలిచ్చిన బంగారు కిరీటం తాకట్టు - వచ్చిన డబ్బుతో వ్యాపారం
తిరుమల శ్రీవారికి మైసూరు రాజమాత విరాళం - మళ్లీ 300 ఏళ్లకు రాజ కుటుంబం నుంచి ఏం ఇచ్చారో తెలుసా?