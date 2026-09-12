ఎల్నినో ప్రభావంతో చెరువులు వెలవెల - ఈసారి గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరేనా?
ఎల్నినో కారణంగా వర్షాలు లేక ఈ సంవత్సం చెరువులు ఎండిపోయాయి. దీంతో వినాయకుడి విగ్రహాల నిమజ్జనం ఎలాగంటూ ప్రజలు కలవరపాటుకు గురవుతున్నారు. ఉన్న కొద్దిపాటి నీరు పీవోపీ ప్రతిమల నిమజ్జనంతో కాలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
Published : September 12, 2026 at 3:02 PM IST
Elnino Impact On Lord Ganesh Idol Immersion : సోమవారం నుంచి గణేశ్ నవరాత్రులు ప్రారంభం కానున్నాయి. పల్లెలు, పట్టణాలు, నగరాల్లోని వాడవాడల్లో మండపాలు ఏర్పాటుచేసి గణనాథుని వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. ఎన్నో ప్రయాసలుపడుతూ దూర ప్రాంతాల నుంచైనాగానీ అందరికంటే ఎత్తైన విగ్రహాలను తీసుకొస్తుంటారు. తొమ్మిది రోజులపాటు ప్రత్యేక పూజలు, కార్యక్రమాలు చేస్తారు. నవరాత్రులు ముగిసిన తర్వాత ప్రతిమలను స్థానిక చెరువులు, నదుల్లో నిమజ్జనం చేస్తారు. అయితే ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో నిండు వర్షాకాలంలోనూ తటాకాలు, సెలయేర్లు ఎడారిని తలపిస్తున్నాయి. దీంతో ఈసారి వినాయక విగ్రహ నిమజ్జనానికి ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు.
పీవోపీ విగ్రహాలతో మరింత ప్రమాదం
రాష్ట్రంలో ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ సంవత్సరం గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడికి చేరుతాడా? అన్న ప్రశ్న భక్తులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రధాన జలాశయాలు, కుంటలు, చెరువుల్లో కనీస నీటి నిల్వలు లేక అడుగంటిపోయాయి. పలు చోట్ల చెరువులు పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. ఇక వాగుల్లో చుక్కనీరు కూడా కనిపించడం లేదు. ఇదిలా ఉండగా మట్టి వినాయక విగ్రహాలు కాకుండా ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ (పీవోపీ)తో తయారైన ప్రతిమలను నిమజ్జనం చేయడం ద్వారా ఉన్న కొద్దిపాటి నీరు కూడా కలుషితమయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
నిమజ్జనానికి ఈ చెరువుల్లో మాత్రమే ఆంక్షలు
హైదరాబాద్ మహానగరంలో గణనాథుడి విగ్రహ నిమజ్జనాలకు హైడ్రా ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. భాగ్యనగర చెరువుల్లో నిమజ్జనానికి హైడ్రా అనుమతించలేదని ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ప్రచారాలపై కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పందించారు. కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వం వెట్ ల్యాండ్, బయోడైవర్సిటీ కింద గుర్తించిన అమీన్ పూర్, కాప్రా చెరువు సహా మరో రెండు చెరువుల్లో మాత్రమే పరిమిత ఆంక్షలు విధించనున్నట్లు తెలిపారు. ఆయా చెరువుల ఎకో సిస్టమ్ దెబ్బతినకుండా ఉండేందుకే ప్రభుత్వం ఆంక్షలు పెట్టిందని కమిషనర్ రంగనాథ్ స్పష్టం చేశారు.
మట్టి విగ్రహాలని ప్రతిష్ఠించడం మేలు
నగరంలోని ఔటర్ రింగ్ రోడ్ పరిధిలో మొత్తం 1,300 చెరువులు ఉన్నాయని, వాటిలో 24 చెరువులను అభివృద్ధి చేస్తున్నామని హైడ్రా కమిషనర్ వివరించారు. హైడ్రా పునరుద్ధరిస్తున్న చెరువుల దగ్గర సైతం విగ్రహాల నిమజ్జనానికి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా మట్టి విగ్రహాలతో పాటు భారీగా ఉండే విగ్రహాల నిమజ్జనం కోసం చెరువుల్లో ప్రత్యేక ప్రాంతాలను కేటాయిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ప్రధాన నీటి వనరులు దెబ్బ తినకుండా తాము ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వివరించారు.
ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్ విగ్రహాలు జలవనరులను తీవ్రంగా కలుషితం చేయడమే కాకుండా భూగర్భ జలాలు నేలలోకి ఇంకకుండా అడ్డుకుంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఎల్నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని సాధ్యమైనంత వరకు మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించాలని కమిషనర్ రంగనాథ్ సూచించారు. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు గణనీయంగా తగ్గిపోతుండటంతో ఉన్న కొద్ది పాటి నీటిని కలుషితం చేసుకోకుండా జాగ్రత్తపడాలని సూచించారు.
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