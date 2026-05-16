బండి భగీరథ్పై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ - స్నేహితులు, బంధువుల ఇళ్లపై నిఘా
Bandi Bhagirath Case (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 1:09 PM IST
Lookout Notices Issued Against Bandi Bhagirath : బండి భగీరథ్పై పోలీసులు లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. పోక్సో కేసులో ఇప్పటికే 5 బృందాలు బండి భగీరథ్ కోసం గాలిస్తున్నాయి. భగీరథ్తో టచ్లో ఉన్నవారిపైనా పోలీసులు నిఘా పెట్టారు. భగీరథ్ స్నేహితులు, బంధువుల ఇళ్లపై నిఘా ఉంచారు.