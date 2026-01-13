ETV Bharat / state

వడివడిగా సొరంగ మార్గం పనులు - ఒక్కో వైపు కిలోమీటర్ల పైగా పూర్తి!

సీతారామపురం సమీపంలో కొండకు ట్యూబ్‌ టన్నెళ్లు ఏర్పాటు - ఆరు వరుసల రహదారిలో భాగంగా వాహనాలు వెళ్లేందుకు, వచ్చేందుకు వేర్వేరుగా రెండు సొరంగ మార్గాలు నిర్మాణం

Longest National Highway Tunnel in Nellore District
Longest National Highway Tunnel in Nellore District (ETV Bharat)
Longest National Highway Tunnel in Nellore District: భారతమాల పరియోజన 2వ దశలో భాగంగా శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సరిహద్దు నుంచి వైఎస్‌ఆర్‌ కడప జిల్లాల మధ్య జరుగుతున్న సొరంగం నిర్మాణ పనులు ఏర్పాటు పనులు వడివడిగా కొనసాగుతున్నాయి. 518 కిలోమీటర్ల పొడవున నిర్మిస్తున్న విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేలో భాగంగా ఏర్పాటు చేస్తున్న ఈ సొరంగ మార్గం సీతారామపురం సమీపంలో ప్రారంభమై కడప జిల్లాలో తెరుచుకోనుంది. జిల్లాలో రహదారి 16 కిలోమీటర్ల నిర్మితం అవుతుండగా అందులో భాగంగానే సీతారామపురం సమీపంలో కొండకు ట్యూబ్‌ టన్నెళ్లు సైతం నిర్మిస్తున్నారు. 6 లేన్ల రహదారిలో భాగంగా వాహనాలు వచ్చేందుకు, వెళ్లేందుకు వేర్వేరుగా 2 సొరంగ మార్గాలను కూడా నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కో సొరంగం 16.7 మీటర్ల వెడల్పు, 9.8 మీటర్ల ఎత్తులో 3.68 కి.మీ. పొడవున ఉండనున్నాయి.

15 ఏళ్ల పాటు అదే కంపెనీ: ఈ సొరంగం నిర్మాణ పనులను మ్యాక్స్‌ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ కంపెనీ సుమారు రూ.857.75 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చేపడుతోంది. యంత్రాలతో ఒక్కో మార్గంలో రోజుకు 5 మీటర్ల మేర బండరాయిని తొలగించింది. తవ్విన భాగాలను వెంటనే స్టీల్, సిమెంట్‌తో బలోపేతం చేస్తున్నారు. ఎడమవైపు సొరంగం 1.044, కుడివైపు 1.076, కడప జిల్లా వైపు నుంచి ఎడమ వైపు 1.429, కుడివైపు 1.344 కి.మీ. చొప్పున పూర్తి అయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ పనులు గత ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ప్రారంభమవ్వగా వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి 6వ తేదీ లోపు పూర్తి చేయాలన్నది లక్ష్యం. 15 ఏళ్ల పాటు అదే కంపెనీ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టాల్సి ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సొరంగం అందుబాటులోకి వస్తే గనక రాష్ట్రంలోని జాతీయ రహదారులపై అత్యంత పొడవైన సొరంగంగా రికార్డు సృష్టిస్తుందని జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.

తగ్గనున్న దూరం: రహదారి అందుబాటులోకి వస్తే గనక విజయవాడ-బెంగళూరు మధ్య దూరంతో పాటు ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు సీతారామపురం మీదుగా వెళ్లే 167 బీజీ, 167బీ నేషనల్ హైవేలతో అనుసంధానించి ఉండగా జిల్లాతో పాటు కడప, ప్రకాశం జిల్లాల వాసులు కూడా సజావుగా ప్రయాణాలు సాగించే అవకాశం ఉంది. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని కోడికొండ వద్ద జాతీయ రహదారి 44 నుంచి మొదలై వైఎస్సార్‌ కడప, నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల మీదుగా బాపట్ల జిల్లాలోని ముప్పవరం వద్ద జాతీయ రహదారి 16లో కలుస్తోంది.

13 చోట్ల రోడ్డులోకి ప్రవేశించేలా ప్రణాళిక: విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు మధ్య ప్రయాణ సమయాన్ని తగ్గించడంతో పాటు, పారిశ్రామిక వాడలు, మెట్రో సిటీలను అనుసంధానించే లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవేని నిర్మిస్తోంది. ఈ ప్రణాళికలో మార్గం పొడవునా మొత్తంగా 13 చోట్ల మాత్రమే రోడ్డులోకి ప్రవేశించేలా ప్రవేశ మార్గాలను రూపొందించింది. ప్రస్తుతం ఆయా చోట్ల నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో బెంగళూరు, కడప, విజయవాడ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ హైవే నిర్మాణం కూడా చురుగ్గా సాగుతోంది.

ఆరు వరుసలతో చకచకా పనులు: కర్ణాటక, ఏపీలోని ప్రధాన నగరాలైన బెంగళూరు- కడప, విజయవాడ(BKV) ఎకనామిక్‌ కారిడార్‌ను కలుపుతూ గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ నేషనల్ హైవే-544జీ నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 6 వరుసలతో పనులు చకచకా సాగుతున్నాయి. పనుల్లో వేగం పెంచేందుకు మొత్తం 5 ప్యాకేజీలుగా విభజించి నిర్మిస్తున్నారు. అన్ని ప్యాకేజీల్లోనూ లోతట్టు ప్రాంతాలను పూడ్చి కంకర వేసి తారుతో బీటీ రోడ్లు నిర్మిస్తున్నారు. బాటకు ఇరువైపులా వాన నీటి ప్రవాహానికి వీలుగా కాలువలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. పంట కాల్వలు, వాగులపై వంతెనలు కడుతున్నారు.

