రైళ్లు ఫుల్ - దసరా, దీపావళికి ఎలా వెళ్లేది దేవుడా!
పండగలకు ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్రయాణికుల ఇక్కట్లు తప్పేలా లేవు - రైళ్లలో ఇప్పటికే సీట్లు నిండిపోయాయి. అధికారులు స్పందించి ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాల్సిన అవసరం ఉంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:03 PM IST
Dasara Diwali Train Rush : పండగలకు సొంతూళ్లకు వెళ్లే వారికి ఈసారి కూడా ప్రయాణ కష్టాలు తప్పేలా లేవు. దసరా, దీపావళి పండగల సీజన్లో రైల్వేశాఖ విజయవాడ మీదుగా ఏటా ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతోంది. ఈసారి కూడా నెల రోజుల ముందుగానే ప్రత్యేక ట్రైన్లు వేశారు. అయినా అన్నింటిలోనూ రిజర్వేషన్ బెర్త్లు బుక్ అవడంతో వెయిటింగ్ లిస్ట్ పెరిగిపోతోంది. రెగ్యులర్ ట్రైన్లలో నెండు నెలల ముందుగానే టికెట్లు అయిపోయాయి. దీంతో ప్రయాణికులు తత్కాల్ పైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
విజయవాడ రైల్వే జంక్షన్ మీదుగా దేశం నలుమూలకు నిత్యం వందల సంఖ్యలో రైళ్లు పరుగుగులు పెడుతుంటాయి. ఈ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్లే ట్రైన్లలో సాధారణ రోజుల్లోనే సీట్లు దొరకని పరిస్థితి. ఇక పండగల సమయంలో అయితే ప్రయాణికుల అవస్థలు వర్ణాతీతం. దసరా మహోత్సవాల్లో బెజవాడ దుర్గమ్మను దర్శించుకునేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా విజయవాడకు వస్తారు. ఈ మార్గాల్లో రోజూ సుమారు రెండు నుంచి మూడు లక్షల మందికిపైగా ప్రయాణిస్తారు. మూలా నక్షత్రం ముందు, పండగ ముగింపు రోజుల్లోనూ ఈ సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. అలాగే పండగ సెలవుల్లో స్వస్థలాలకు రాకపోకలు సాగించే వారు అధికం.
70 ప్రత్యేక రైళ్లు : ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకొని డివిజన్ పరిధిలో 70 ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నారు. నర్సాపూర్-ట్యుటికోరిన్-నర్సాపూర్, నర్సాపూర్-చర్లపల్లి-నర్సాపూర్, నర్సాపూర్-తిరువన్నామలై-నర్సాపూర్, కాకినాడ-చర్లపల్లి-కాకినాడ సర్వీసులు నవంబర్ నెలాఖరు వరకు నడపనున్నారు. అలాగే విజయవాడ జంక్షన్ మీదుగా 384 ప్రత్యేక ట్రైన్లు నవంబర్ 30 వరకు నడుస్తాయి.
ప్రత్యేక రైళ్లు నడుపుతున్నా ప్రయాణికుల రద్దీకి ఏ మాత్రం చాలడం లేదు. రెగ్యులర్ రైళ్లతోపాటు ప్రత్యేక ట్రైన్లలోనూ భారీగా పెరిగిన వెయిటింగ్ లిస్టే ఇందుకు కారణం. వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఎక్కువగా ఉన్న మార్గాల్లో విజయవాడ, బెంగళూరు, ముందు పరుసలో ఉండగా ఆ తర్వాత విజయవాడ, సికింద్రాబాద్, హౌరాకు ఉన్నాయి. శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, తదితర ప్రాంతాల నుంచి ఏటా భక్తులు దుర్గమ్మ దర్శనానికి పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తారు. హౌరా మార్గంలో సాధారణ రోజుల్లోనూ నిత్యం రద్దీగా ఉంటుంది. నెల రోజుల ముందే రిజర్వేషన్ చేయించుకుంటే తప్ప టిక్కెట్లు దొరకని పరిస్థితి నెలకొంది.
అన్ని రైళ్లలోనూ రిజర్వేషన్ టికెట్లు వెయిటింగ్ లిస్ట్కు చేరుకోవడంతో తత్కాల్ టికెట్లకు భారీ డిమాండ్ ఉంటోంది. రిజర్వేషన్ కౌంటర్ ప్రారంభించిన నిమిషాల వ్యవధిలోనే టికెట్లు బుక్ అయి వెయిటింగ్ లిస్ట్కు చేరుకుంటున్నాయి. ఏటా దసరా, దీపావళి సమయాల్లో దళారులు టికెట్లు భారీగా బ్లాక్ చేసి ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతుండటంతో రైల్వే అధికారులు నిఘా పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రయాణికుల రద్దీ దృష్ట్యా విజయవాడ నుంచి బెంగళూరు, హౌరా, సికింద్రాబాద్ వైపు మరిన్ని ప్రత్యేక రైళ్లు నడపాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కాకుండా విజయవాడ నుంచి ప్రారంభమయ్యోలా చర్యలు తీసుకోవాలి.
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