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అత్యవసర విభాగాల్లో వీల్​ఛైర్లే పడకలు - అరచేతిలో రోగుల ప్రాణాలు

నిమ్స్​, ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రుల్లో రోగుల అవస్థలు - అత్యవసర విభాగంలో పడక కోసం 2-3 గంటల నిరీక్షణ - సరిపడా పడకలు లేక చాలా సేపు అంబులెన్స్​ల్లోనే వెయిటింగ్​

హైదరాబాద్​ ఆసుపత్రుల్లో పడకల కొరత
Beds Shortage To Major Hospitals In Hyderabad (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 16, 2026 at 6:48 PM IST

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Beds Shortage To Major Hospitals In Hyderabad : హైదరాబాద్​ నగరంలోని ప్రధాన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోని అత్యవర విభాగాల వైఖరి మారడం లేదు. అత్యవసరంగా చికిత్స అందించాల్సిన గోల్డెన్​ అవర్ సమయంలో జాప్యం ఏర్పడుతోంది. రోగులకు సరిపడా పడకలు లభించకపోవడంతో తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. దీంతో తరచూ అరగంట, గంట వరకు పేషెంట్లు అంబులెన్స్​లోనే ఉండిపోవాల్సిన దుస్థితి నెలకొంటోంది. ఈ క్రమంలో వీల్​ ఛైర్లు, స్ట్రెచర్లే పడకలుగా మారుతున్నాయి. తగిన ప్రణాళిక లోపించడంతో అత్యవసర వైద్యంలో అలసత్వం కనిపిస్తోంది. ఈ మేరకు ఆయా ప్రభుత్వ దవఖానాల దగ్గర ఈనాడు - ఈటీవీ భారత్​ క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన చేపట్టింది.

రోగి ఆర్థిక పరిస్థితిని చూసి : గాంధీ, నిమ్స్, ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లోని అత్యవసర విభాగాల్లో పడకలకు తీవ్రంగా కొరత ఉంటోంది. ఐసీయూలోకి తీసుకెళ్లి ఎమర్జెన్సీ వెంటిలేటర్ ద్వారా చికిత్స అందించాల్సి ఉందంటే ఇక అంతే సంగతి. ఎమర్జెన్సీ బ్లాకుల్లోకి వచ్చే పేషెంట్లలో 50 శాతం వరకు పలు ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ల నుంచి రిఫర్​ చేసినవారే ఉంటున్నారు. ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రులు పేషెంట్ల పేరిట ఉన్న ఇన్సూరెన్స్​ పరిధి లేదా బిల్లులు చెల్లించడానికి చేతనయ్యేదాకా వైద్యం అందిస్తున్నారు. తీరా ఆ పరిస్థితి దాటిపోయాక నిమ్స్​కు గానీ, ఇతర ప్రభుత్వ దవఖానాలకు గానీ తరలించి చేతులు దులుపుకుంటున్నారు. ​

రోగుల చావులు తమ ఖాతాలో పడతాయని! : ఇలాంటి ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ల వ్యవహారం గతంలో వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు తెలియడంతో తీవ్రంగా స్పందించింది. రోగి ఆర్థిక స్థితి ఆధారంగా మధ్యలో చికిత్సను నిలిపివేసి, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు పంపించే వాటి పట్ల కఠిన చర్యలు అమలు చేస్తామని అధికారులు హెచ్చరించారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ మాత్రం నేటికీ ప్రారంభించలేదు. దీంతో ప్రైవేటు దవాఖానాలు ఇప్పటికీ అదే తీరు కొనసాగిస్తున్నాయి. అయితే, విషమంగా ఉన్న రోగులు చనిపోతే, ఆ లెక్కలు ఆయా హాస్పిటళ్ల ఖాతాలో పడతాయి. ఈ ఉద్దేశంతోనే పలు ప్రైవేట్​ ఆసుపత్రులు ఆఖరి నిమిషంలో ఉస్మానియా, గాంధీలకు రిఫర్ చేస్తున్నాయనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి.

ఎమర్జెన్సీ కేసుల చికిత్సా ఆలస్యమే : పేషెంట్​ను ఎమర్జెన్సీ బ్లాక్​లోకి చేర్చి, చికిత్స పూర్తయిన తర్వాత ఆయా విభాగాలకు గంట, రెండు గంటల వ్యవధిలో తరలించాలి. రెసిడెంట్ మెడికల్ ఆఫీసర్​(ఆర్​ఎంఓ)లు క్షేత్ర స్థాయిలో ఈ బాధ్యతలు నిర్వర్తించాలి. అత్యవసర విభాగానికి సంబంధించి నిమ్స్​లో 100 పడకలు, ఉస్మానియాలో 50, గాంధీలోనూ 50 పడకలు ఉన్నాయి. ఇందులో 10 నుంచి 20 శాతం పడకలను కొత్తగా వచ్చే పేషెంట్ల కోసం ఖాళీగా ఉంచుకోవాలి. కానీ, ఇలా జరగడం లేదు. పలుమార్లు 24 నుంచి 48 గంటల వరకు రోగులు ఈ పడకల్లోనే ఉండిపోతున్నారు. గుండెపోటు, పక్షవాతం వంటి ఎమర్జెన్సీ కేసులకు కూడా చికిత్స అందించడానికి జాప్యం జరుగుతోంది. ఈ తరహా కేసుల్లో ప్రతి క్షణం ఎంతో కీలకం. ఏ మాత్రం ఆలస్యమైనా ప్రాణాలకే ప్రమాదం.

ఆయా ఆసుపత్రుల్లో వెలుగు చూసిన సమస్యలు

  • నిమ్స్‌ హాస్పిటల్​లోని అత్యవసర విభాగంలో 100 పడకలు ఉన్నాయి. అయినా అవి ఎటూ చాలడం లేదు. పడక కోసం 2 నుంచి 3 గంటలు నిరీక్షించాల్సిన పరిస్థితి. మరో దారిలేక స్ట్రెచర్‌పైనే రోగులకు చికిత్సలు అందిస్తున్నారు.
  • గుండెలో నొప్పితో పాటు ఇతర సమస్యలతో గాంధీ ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చిన ఓ పేషెంట్​కు అత్యవసర విభాగంలో చికిత్స అందించేందుకు పడకలు లేకపోవడంతో వీల్‌ ఛైర్‌పైనే వైద్యం అందించారు. మరో రోగి సైతం పడక కోసం వీల్‌ఛైర్‌పైనే నిరీక్షిస్తూ కనిపించారు.
  • ఇద్దరు రోగులు కాళ్లు విరిగి ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలోని అత్యవసర విభాంగంలో చేరారు. పడకలు లేకపోవడంతో స్ట్రెచర్​పైనే పడుకోబెట్టారు. ఇద్దరు పేషెంట్లకు ఒకే స్టాండును మధ్యలో ఉంచి సెలైన్లు ఎక్కించారు. రెండు గంటలయినా వారికి పడకలు దొరకలేదు.

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TAGGED:

BEDS SHORTAGE IN MAJOR HOSPITALS
PROBLEMS OF NIMS HOSPITAL
BEDS SCARCITY IN OSMANIA HOSPITAL
హైదరాబాద్​ ఆసుపత్రుల్లో పడకల కొరత
HOSPITALS EMERGENCY BEDS SHORTAGE

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