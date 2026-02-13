1961-1973లో వైద్యుడిగా సేవలు - ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఆస్పత్రిని సందర్శించిన లండన్ డాక్టర్
క్యాంప్బెల్ ఆస్పత్రిని సందర్శించిన లండన్ డాక్టర్ విలియం కటింగ్ - 1961-1973లో ఆస్పత్రిలో వైద్యుడిగా సేవలు - ఆస్పత్రిని సందర్శించి పాత జ్ఞాపకాలు నెమరువేసుకున్న కటింగ్
London Doctor William Cutting visit Campbell Hospital: కడప జిల్లాలోని అత్యంత పురాతనమైన జమ్మలమడుగులోని సీఎస్ఐ కాంబెల్ ఆసుపత్రిని లండన్కు చెందిన 93 ఏళ్ల డాక్టర్ విలియం కటింగ్ సందర్శించారు. శుక్రవారం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆస్పత్రిలోని అన్ని వార్డులను పరిశీలించి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకున్నారు. ఇదే ఆసుపత్రిలో చిన్నపిల్లల వైద్యనిపుణులుగా 1961 నుంచి 1973 వరకు 12 ఏళ్ల పాటు డాక్టర్ విలియం కటింగ్ వైద్య సేవలు అందించారు. చిన్నపిల్లల పెరుగుదల మరియు ఎదుగుదల కోసం ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి వారి ఎదుగుదలకు రోడ్డు టు హెల్త్ అనే వైద్య విధానం ద్వారా మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించేందుకు మెరుగైన కృషి చేశారు.
చిన్నపిల్లల్లో ఎదుగుదల కోసం డాక్టర్ విలియం కటింగ్ రోడ్ టు హెల్త్ అనే వైద్య విధానాన్ని కనుగొన్నారు. దీంతో జమ్మలమడుగు పేరు ప్రపంచదేశాల్లో మారుమోగింది. ఆయన పరిశోధన చేసి కనుగొన్న వైద్య విధానాన్ని నేటికీ వైద్యులు వాడుతున్నారు. అప్పటి సూపరింటెండెంట్ రత్నరాజు సూచనల మేరకు పరిశోధన చేసి ప్రోటీన్ లోపం కారణంగా చిన్నారులు మృత్యువాత పడుతున్నట్లు గుర్తించినట్లు డాక్టర్ విలియం చెప్పారు. చిన్నారులకు, గుండె సంబంధిత జబ్బులు, పురిటి ఆపరేషన్లు కోసం, అలాగే అన్ని రకాల వైద్య సేవల కోసం గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది ప్రజలు వచ్చి వైద్య సేవలు పొందే వారని డాక్టర్ విలియం కటింగ్ తెలిపారు.
''1961లో నేను యువకుడిగా ఉన్నప్పుడు జమ్మలమడుగు వచ్చాను. అప్పుడు నాకు వైద్యుడిగా ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. అప్పుడు డాక్టర్ రత్నరాజ్ అనే వ్యక్తి నన్ను చిన్నపిల్లలకు వైద్య సేవలు అందించమని ప్రొత్సహించారు. అప్పటి నుంచి 1973 వరకు 12 ఏళ్ల పాటు ఇదే ఆస్పత్రిలో చిన్నపిల్లల వైద్యుడిగా సేవలందించాను. నేను మొట్టమొదటిసారి వైద్యుడిగా సేవలందించిన ఆస్పత్రిని సందర్శించాలని కుటుంబంతో జమ్మలమడుగు వచ్చాను.''- విలియం కటింగ్, చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు
ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ, యూనిసెఫ్కు ప్రతినిధిగా సేవలు: జమ్మలమడుగులో 12 ఏళ్ల పాటు విధులు నిర్వహించిన అనంతరం డాక్టర్ విలియం కటింగ్ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO), యూనిసెఫ్కు ప్రతినిధిగా సేవలందించారు. ఈ సంస్థల ద్వారా దేశ విదేశాల్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో చిన్నారులకు, హెచ్ఐవి బాధిత చిన్నారులకు, ఉగాండా దేశంలో అనేక చోట్ల ఎన్నో పరిశోధనలు చేసి అక్కడి చిన్నారులకు మెరుగైన వైద్య చికిత్సలు అందించినట్లు తెలిపారు. చిన్నారులకు, పురిటి బిడ్డలకు వచ్చే రోగాలను గుర్తించే మెరుగైన వైద్య విధానాన్ని కనుగొన్నారని ప్రస్తుత సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఆగస్టిన్ రాజు అన్నారు. డాక్టర్ విలియం కటింగ్తో పాటు ఆయన కుమారుడు యూరాలజీ డాక్టర్ కోలిన్ కటింగ్, కుమార్తె హెడ్ నర్సు కాట్రీనా ఏలెన్, అల్లుడు పీటర్ ఏలెన్, మనమరాలు బెత్ కటింగ్ ఆస్పత్రిని సందర్శించారు.
