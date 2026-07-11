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'మళ్లీ కలుద్దాం సియోల్' - ముగిసిన నారా లోకేశ్ దక్షిణ కొరియా పర్యటన

ముగిసిన నారా లోకేశ్​ దక్షిణ కొరియా పర్యటన - 50కి పైగా కార్పొరేట్ సంస్థలను రాష్ట్రంలోకి ఆహ్వానించిన మంత్రి లోకేశ్​ - ఎక్స్​​ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలిపిన ఐటీ శాఖ మంత్రి

Lokesh Successfully Completed His South Korea Tour
Lokesh Successfully Completed His South Korea Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:33 PM IST

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Lokesh Successfully Completed His South Korea Tour : దక్షిణ కొరియాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ వారం రోజుల పర్యటన ముగిసింది. పర్యటన విజయవంతం కావటం పట్ల లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. వారం రోజుల పర్యటన ఎన్నో చర్చలు, భాగస్వామ్యాలతో భవిష్యత్తు కోసం ఉమ్మడి దార్శనికతతో విజయవంతంగా ముగిసిందని తెలిపారు. కొరియన్ల అసలైన స్ఫూర్తికి తగ్గట్టుగా, ప్రతి పనిని 'పల్లి పల్లి' అంటూ అంటే ఎంతో వేగంగా, స్పష్టమైన లక్ష్యంతో ముందుకు తీసుకెళ్లామన్నారు. ప్రతి సమావేశం విజయవంతం కావడానికి సహకరించిన రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కొరియా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖకు, సియోల్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయానికి, ఏపీ ఈడీబీ బృందానికి సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మళ్లీ కలుద్దాం సియోల్ అంటూ లోకేశ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

రోడ్​ షోతో ముగిసిన పర్యటన : ఈనెల 5 నుంచి 11 వరకు నిర్వహించిన అధికారిక పర్యటనలో 50కి పైగా కార్పొరేట్ సంస్థలను కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా లోకేశ్ కోరారు. తొలిరోజు సియోల్‌లో తెలుగు ప్రజలతో నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమావేశంతో ప్రారంభమైన పర్యటన, సీఐఐ ఆధ్వర్యంలో పెట్టుబడిదారులతో నిర్వహించిన రోడ్ షోతో ముగిసింది. రాష్ట్రంతో ద్వైపాక్షిక, రాజకీయ, వాణిజ్య సహకారాన్ని బలోపేతం చేయాలనే ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తూ, దక్షిణ కొరియా విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ మంత్రి లోకేశ్‌ను సగౌరవంగా పర్యటనకు ఆహ్వానించారు.

ఈ సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్‌తో నిర్వహించిన భేటీల అనంతరం ఎల్జీ, హ్యుందాయ్, శాంసంగ్, బీఎన్ కే ఫైనాన్షియల్ వంటి దిగ్గజ కొరియన్ కార్పొరేట్ సంస్థలు, తమ సంస్థలతో సంప్రదించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని హామీ ఇచ్చాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న స్పష్టమైన పారిశ్రామిక విధానాలు, అందుబాటులో ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలు, అందజేస్తున్న ప్రోత్సాహకాలపై మంత్రి లోకేశ్ ఇచ్చిన ప్రజెంటేషన్‌తో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధి బృందాలు ఫిదా అయ్యాయి.

పరిశ్రమలను ఏపీకి తీసుకొచ్చేవిధంగా చొరవ : పర్యటన తొలిరోజున సియోల్‌లో భారత రాయబారి గౌరంగలాల్ దాస్తో నిర్వహించిన మర్యాదపూర్వక భేటీలో కొరియా ప్రాధాన్యతాయుత పరిశ్రమలను ఏపీకి తీసుకొచ్చేందుకు చొరవ చూపాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ విజన్‌ను ఆవిష్కరించారు. దక్షిణ కొరియా ప్రముఖ వాణిజ్య కేంద్రమైన బుసాన్‌లో ఏపీఈడీబీ ఆధ్వర్యంలో అపెక్స్ – కొరియా ('Andhra Pradesh External Engagement - Korea') పేరిట పెట్టుబడిదారుల సహాయక, అనుసంధాన విభాగం (Investor facilitation and outreach cell)ను ప్రారంభించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ విధానాలకు నిదర్శనం.

శ్రీసిటీ పరిసరాల్లో ఇప్పటికే కొలువై ఉన్న 40కి పైగా కొరియన్ కంపెనీలతో పాటు కొత్తగా వచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపే సంస్థలకు భరోసా ఇచ్చినట్లయింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కేవలం రెండేళ్ల వ్యవధిలో 'కియా' సాధించిన విజయాన్ని ఉదహరణగా చూపిస్తూ, ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పారదర్శక పాలన, స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ విధానాలు, 3ఎస్ మోడల్ (స్పీడ్, స్పెషాలిటీ, సర్వీస్), వేగవంతమైన అనుమతులపై మంత్రి లోకేశ్ వివరించిన తీరుపై కొరియా మీడియా, దిగ్గజ కంపెనీలు సానుకూలంగా స్పందించాయి.

ట్విటర్​ ద్వారా ధన్యవాదాలు : ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ బృందం పర్యటనపై కోట్రా (Kotra) దక్షిణాసియా విభాగాధిపతి క్యుంగ్‌హూన్ కిమ్ ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తూ, నారా లోకేశ్ బృందానికి హ్యాట్సాఫ్ అంటూ ట్విట్టర్‌లో అభినందనలు తెలపడం పర్యటన విజయవంతానికి నిదర్శనం. కొరియన్ ప్రతినిధులు మంత్రి లోకేశ్ వేగం చూసి "పల్లి పల్లి" మంత్రి అని కొత్త పేరు పెట్టారు. "పల్లి పల్లి" అనే కొరియన్ పదానికి అర్థం "త్వరగా త్వరగా" అని అర్ధం. వారం రోజుల అధికారిక పర్యటనను పెట్టుబడుల యాత్రగా మార్చిన మంత్రి లోకేశ్ లౌక్యం రాష్ట్రాభివృద్ధిపై ఆయనకున్న చిత్తశుద్ధి, కమిట్‌మెంట్‌ను తెలియజేస్తోంది.

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నారా లోకేశ్ దక్షిణా కొరియా పర్యాటన
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