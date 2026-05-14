ఎంఎస్ఎంఈల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులు ఆన్లైన్ ద్వారా అందిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
ఎన్ఎస్ఈ, సీఐఐ, ఎంఎస్ఎంఈ ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు - రాష్ట్రాన్ని 22 పారిశ్రామిక క్లస్టర్లుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్న లోకేశ్ - ప్రాజెక్టులతో వచ్చే ఎకో సిస్టమ్ను ఎంఎస్ఎంఈలు అందిపుచ్చుకోవాలని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 10:30 AM IST
Lokesh said that Permissions to Establish MSMEs will be Provided Online : రాష్ట్రాన్ని 22 పారిశ్రామిక క్లస్టర్లుగా విభజించి అభివృద్ధి చేస్తున్నామని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. భారీ ప్రాజెక్టులతో వచ్చే ఎకో సిస్టమ్ను సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమలు అందిపుచ్చుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు. ఎంఎస్ఎంఈల ఏర్పాటుకు అవసరమైన అనుమతులు ఆన్లైన్ ద్వారా అందిస్తామని తెలిపారు.
నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ ఇండియా, సీఐఐ, A.P.M.S.M.E డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ సంయుక్తంగా విజయవాడలో బుధవారం నిర్వహించిన ఎస్ఎంఈ ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ అవగాహన సదస్సులో మంత్రి లోకేశ్ పాల్గొన్నారు. గూగుల్ డేటా సెంటర్, అర్సెలార్ మిత్తల్, టీసీఎస్, కాగ్నిజెంట్ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని లోకేశ్ తెలిపారు. ఈ తరహాలో 800 కీలక ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం పర్యవేక్షిస్తోందని చెప్పారు. 23 నెలల్లో 23 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని వివరించారు.
"టెక్స్టైల్ పరిశ్రమలకు 2019 నుంచి 2024 వరకు వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వలేదు. వాటిని 2024 కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక విడుదల చేశాం. ఆశిష్కుమార్ చౌహాన్ గారు విశాఖ, అమరావతి, రాయలసీమలో ఎన్ఎస్ఈ లెర్నింగ్ సెంటర్లు, అమరావతిలో ఫిన్టెక్ శాండ్బాక్స్ను ఏర్పాటు చేయండి." - లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, ఎంపీ
పారిశ్రామికవేత్తల సమస్యల పరిష్కారానికి ఎంఎస్ఎంఈ శాఖ మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ నేతృత్వంలో ఒక వర్కింగ్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి లోకేశ్ ప్రకటించారు. పరిశ్రమలకు నిధుల కొరత లేకుండా ప్రత్యేకంగా ఎస్ఎంఈ ఐపీవో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఏర్పాటు చేస్తామని మంత్రి కొండపల్లి తెలిపారు.
"20 ఏళ్ల పాటు వ్యాపారం చేసి, మీరు రూ.2 కోట్ల ఆదాయం ఆర్జించవచ్చు. కానీ మీ ఆదాయాన్ని సంపదగా ఎలా మార్చగలరు? స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్ట్ చేయడం వల్ల అది సాధ్యమవుతుంది. నేను ఎక్కడికి వెళ్లినా ధీరుబాయ్ అంబానీ, నారాయణమూర్తి, అజీమ్ ప్రేమ్జీకి మధ్య సారూప్యతలు ఏంటని అక్కడి వాళ్లను అడుగుతాను. ఒకరు పారిశ్రామిక వేత్త, మరొకరు సాఫ్ట్వేర్, ఇంకొకరు హార్డ్వేర్ అని చెబుతారు. వాళ్లంతా ఎన్ఎస్ఈలో లిస్ట్ చేయడం వల్లే బిలీనియర్స్ అయ్యారని నేను చెబుతాను." - ఆశిష్కుమార్ చౌహాన్, ఎన్ఎస్ఈ ఎండీ, సీఈవో
అమరావతి, రాయలసీమలో ఎన్ఎస్ఈ లెర్నింగ్ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ఎన్ఎస్ఈ ఎండీ, సీఈవో అశిష్కుమార్ చౌహాన్ను ఎంపీ లావు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు కోరారు. ఎస్ఎంఈలు స్టాక్ మార్కెట్లో లిస్టింగ్ కావడం వల్ల కేవలం నిధుల సమీకరణ మాత్రమే కాకుండా కంపెనీ విలువ పెరుగుతుందని. ఎన్ఎస్ఈ ఎండీ, సీఈవో ఆశిష్కుమార్ చౌహాన్ తెలిపారు.
