రామాయపట్నంలో బీపీసీఎల్ రిఫైనరీ - హర్షం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్
Ramayapatnam BPCL రామాయపట్నం రూపురేఖలు మార్చే భారీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారానికి బీపీసీఎల్ ఆమోదం తెలిపడంపై మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:35 PM IST
రామాయపట్నం రూపురేఖలు మార్చే భారీ చమురు శుద్ధి కర్మాగారానికి బీపీసీఎల్ ఆమోదం తెలిపింది. 9 ఎమ్ఎమ్టీపీఏ సామర్థ్యంతో ఏర్పాటు కానున్న ఈ రిఫైనరీ రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో కీలక మైలురాయిగా నిలవనుందని మంత్రి నారా లోకేశ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దేశ రిఫైనింగ్ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు ఇంధన భద్రతకు ఈ ప్రాజెక్టు దోహదపడుతుందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెరగడంతో పాటు సమగ్ర అభివృద్ధికి బాటలు వేస్తుందని లోకేశ్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
వేలాది ఉద్యోగాలకు వేదికగా : ఒకప్పుడు బీడువారిన భూమి నేడు వేల కోట్ల పెట్టుబడులు, వేలాది ఉద్యోగాలకు వేదికగా మారిందని మంత్రి నారా లోకేశ్ తెలిపారు. కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక హబ్లో జై రాజ్ ఇస్పాత్ ఉక్కు పరిశ్రమ రాయలసీమ పారిశ్రామిక ప్రగతికి నాంది పలికిందని ఎక్స్లో వీడియో పోస్ట్ చేశారు. 430 ఎకరాల్లో రూ.2,100 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడితో ఏర్పాటైన ఈ పరిశ్రమలో 65 శాతం స్థానికులకే ఉద్యోగాలు కల్పించారని వివరించారు.
ఓర్వకల్లు వైపు పరిశ్రమలు : రెండో దశలో మరో రూ.3,378 కోట్ల పెట్టుబడితో 934 మందికి అదనంగా ఉపాధి లభించనుందని మంత్రి లోకేశ్ వెల్లడించారు. జై రాజ్ ఇస్పాత్ రాకతో రిలయన్స్ భారీ పానీయాల తయారీ కేంద్రం, సౌర విద్యుత్ పరికరాల పరిశ్రమలు ఓర్వకల్లు వైపు వచ్చాయని తెలిపారు. డ్రోన్ సిటీ కూడా రూపుదిద్దుకుంటోందని వెల్లడించారు. ఓర్వకల్లు దేశంలోనే కీలక తయారీ కేంద్రంగా ఎదుగుతోందని, రాయలసీమను ఏపీ పారిశ్రామిక ముఖచిత్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యమని లోకేశ్ స్పష్టం చేశారు.
(1/6) Back in 2016, our government allotted land at the Orvakal Mega Industrial Hub in Kurnool to Jai Raj Ispat. In May 2018, CM @ncbn garu laid the foundation stone on what was then dry, barren land. Today it is an integrated steel plant running Asia's first endless casting and rolling line, with 65% local employment, right here in Rayalaseema. 🧵— Lokesh Nara (@naralokesh) November 28, 2026
పెరుగుతున్న డిమాండ్కు తగ్గట్లు : దేశ ఇంధన భద్రతకు రామాయపట్నం రిఫైనరీ మరింత బలాన్ని చేకూర్చనుంది. భారతదేశంలో పారిశ్రామిక, రవాణా రంగాలు వేగంగా విస్తరిస్తుండటంతో ఇంధన అవసరాలు కూడా రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయంగా చమురు శుద్ధి సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. రామాయపట్నం రిఫైనరీ ప్రారంభమైతే దేశ రిఫైనింగ్ సామర్థ్యానికి మరింత అదనపు బలం చేకూరుతుంది. ఇంధన ఉత్పత్తుల సరఫరా వ్యవస్థ మరింత పటిష్టం కావడంతో పాటు దేశ ఇంధన భద్రత లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ ప్రాజెక్టు ఎంతో దోహదపడుతుంది. పెరుగుతున్న డిమాండ్కు తగ్గట్లు మౌలిక వసతులను విస్తరించడంలోనూ ఇది కీలక పాత్ర పోషించనుంది.
I’m delighted that BPCL has approved their state-of-the-art refinery that will be set up in Ramayapatnam. This 9 MMTPA refinery would go a long way in augmenting India’s refining capacity and energy security. For southern Andhra Pradesh, this refinery would act as a catalyst for jobs and overall development. @BPCLimited— Lokesh Nara (@naralokesh) November 28, 2026
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