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ఒకేరోజు 17 మంది పారిశ్రామికవేత్తలతో నారా లోకేశ్​ భేటీ - ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాలంటూ ఆహ్వానం

ఆంధ్రప్రదేశ్​ బ్రాండ్‌ను ప్రమోట్‌ చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్‌ - ఐదు గంటల వ్యవధిలోనే 17మంది పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసిన మంత్రి

Lokesh Meets 17 Industrialists In A Single Day
Lokesh Meets 17 Industrialists In A Single Day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:56 AM IST

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Lokesh Meets 17 Industrialists In A Single Day : ఆంధ్రప్రదేశ్​ బ్రాండ్‌ను ప్రమోట్‌ చేయడమే లక్ష్యంగా మంత్రి నారా లోకేశ్‌ కోల్‌కతాలో నిర్వహించిన ఇండియన్‌ ఛాంబర్‌ ఆఫ్‌ కామర్స్‌ ప్లీనరీలో పలువురు పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ అయ్యారు. మధ్యాహ్నం ప్లీనరీ సమావేశం ముగిసిన తర్వాత ఐదు గంటల వ్యవధిలోనే 17మంది పారిశ్రామికవేత్తలను కలిసి ఏపీలో పెట్టుబడులు పెట్టాల్సిందిగా వారిని ఆహ్వానించారు.

ఐటీసీ ఛైర్మన్ సంజీవ్‌ పురితో లోకేశ్‌ భేటీ: ఐటీసీ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ సంజీవ్‌ పురితో లోకేశ్‌ భేటీ అయి క్రాప్‌ వ్యాల్యూ చైన్‌ క్లస్టర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టే అంశాన్ని పరిశీలించాలని, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకుని నిలబడగలిగే వంగడాల సృష్టి, అగ్రి ఫారెస్ట్రీ, ఆదర్శ గ్రామాల నిర్మాణంలో ఏపీతో కలిసి పని చేయాలని​ కోరారు. ఐటీసీ ఛైర్మన్‌ సంజీవ్‌పురి మాట్లాడుతూ ఐటీసీ సంస్థ ఇప్పటికే ఏపీలో నిర్వహిస్తున్న ప్రాజెక్టులు, హోటల్స్‌ గురించి మంత్రికి వివరించారు. సీఎస్‌ఆర్‌ నిధులతో సుస్థిర గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమం ద్వారా 361 గ్రామాలను ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని ఆయన అన్నారు. ఏపీ తాజా ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.

పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో ప్రోత్సాహకాలు: విక్రమ్‌ సోలార్‌ ఛైర్మన్, ఎండీ జ్ఞానేశ్‌ చౌదరి, సీఈఓ అరుణ మిట్టల్‌తో మంత్రి లోకేశ్ భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన లోకేశ్​ ఏపీ ప్రభుత్వం పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి అందిస్తున్న ప్రోత్సాహకాలను ఉపయోగించుకొని విక్రమ్‌ సోలార్‌ లిమిటెడ్‌(బీఎస్‌ఎల్‌) పవర్‌ హైవ్‌ స్టోరేజ్‌ని విస్తరించడంతో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్‌ సౌర విద్యుత్తు హబ్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు.

స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ సామర్థ్యాన్ని విస్తరించాలన్న మంత్రి: శ్యామ్‌ మెటాలిక్స్, ఎనర్జీ లిమిటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ షీతల్‌ అగర్వాల్, సూపర్‌ స్మెల్టర్స్‌ లిమిటెడ్‌ చీఫ్‌ మెంటార్‌ గోపాలకృష్ణ చరణ్, రష్మీ మెటాలిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ సంజీవ్‌ కేఆర్‌ పట్వారీలతో లోకేశ్‌ సమావేశమయ్యారు. అల్యూమినియం ఫాయిల్, ప్లాట్‌-రోల్డ్‌ ఉత్పత్తులు, ఈవీ గ్రేడ్‌ అల్యూమినియం తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని శ్యామ్‌ మెటాలిక్స్‌ డైరెక్టర్‌ షీతల్‌ను మంత్రి కోరారు. విజయనగరంలో ఏర్పాటు చేయనున్న స్టీల్‌ ప్లాంట్‌ సామర్థ్యాన్ని రెండు ఎంటీపీఏకు విస్తరించాలని సూపర్‌ స్మెల్టర్స్‌ చీఫ్‌ మెంటర్‌ గోపాల్‌ కృష్ణ చరణ్‌కు మంత్రి విజ్ఞప్తి చేశారు. రాష్ట్రంలో ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్టీల్, డక్టైల్‌ ఐరన్‌(డీఐ) పైపుల తయారీ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని రష్మీ మెటాలిక్స్‌ డైరెక్టర్‌ సంజయ్‌ కేఆర్‌ పట్వారీని మంత్రి లోకేశ్​ కోరారు.

ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామన్న అనురాగ్‌ చౌదరి: నెల్లూరు, చిత్తూరు ఎలక్ట్రానిక్‌ తయారీ క్లస్టర్లలో హిమాద్రి ఫేజ్‌-2 క్లీన్‌ టెక్, సిలికాన్‌-కార్బన్‌ యానోడ్‌ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని హిమాద్రి కెమికల్స్‌ ఛైర్మన్, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ అనురాగ్‌ చౌదరిని మంత్రి లోకేశ్‌ కోరారు. అనురాగ్‌తో భేటీ సందర్భంగా లోకేశ్‌ మాట్లాడుతూ హిమాద్రి అంతర్గత పరిశోధన, అభివృద్ధి కేంద్రం సాంకేతికత ఆధారంగా ఐఐటీ-తిరుపతి, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం భాగస్వామ్యంతో అమరావతిలో అధునాతన మెటీరియల్‌ ల్యాబ్‌ను ఏర్పాటు చేయాలని విన్నవించారు. రాష్ట్రంలోని దేశీయ పాలిమర్, రబ్బరు, పెయింట్‌ ఉత్పత్తి రంగాలకు సరఫరా చేసేందుకు ఇప్పటికే విశాఖపట్నంలో ప్రాంతీయ కేంద్రాన్ని నిర్వహిస్తున్న హిమాద్రిని స్థానికంగా తన స్పెషాలిటీ బ్లాక్‌ కార్బన్‌ ఉత్పత్తి యూనిట్‌ ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అనంతరం అనురాగ్‌ చౌదరి మాట్లాడుతూ ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనలను పరిశీలిస్తామని తెలిపారు. ఏపీకి విరివిగా పరిశ్రమలు వస్తే యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మరింతగా పెరుగుతాయని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

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