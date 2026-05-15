పొదుపు చర్యల నేపథ్యంలో టీడీపీ మహానాడు నిర్వహణపై చర్చ

పొదుపు చర్యలతో పార్టీలో తర్జనభర్జన - మహానాడును ఏ స్థాయిలో నిర్వహించాలన్న అంశంపై పార్టీలో చర్చ - తుది నిర్ణయం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటారని స్పష్టం చేసిన మంత్రి లోకేశ్​

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 12:20 PM IST

TDP Mahanadu Discussed During The Breakfast Meeting With Ministers : పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న యుద్ధ సంక్షోభ పరిస్థితుల ప్రభావం దేశవ్యాప్తంగా కనిపిస్తున్న వేళ, ప్రధాని ఇచ్చిన పొదుపు పిలుపు నేపథ్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు నిర్వహణపై పార్టీ అంతర్గతంగా కీలక చర్చ జరుగుతోంది. ఈసారి మహానాడును ఏ స్థాయిలో నిర్వహించాలన్న అంశంపై పార్టీ నేతలు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ సమావేశంలో ప్రస్తావన : ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ నారా లోకేశ్​ మంత్రులతో నిర్వహించిన బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ సమావేశంలో ఈ అంశం ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు తెలిసింది. మహానాడును గత సంవత్సరాల మాదిరిగానే మూడు రోజులపాటు నిర్వహించాలా, లేక ప్రస్తుత పరిస్థితులకు అనుగుణంగా పరిమిత స్థాయిలో చేపట్టాలా అన్న దానిపై చర్చ జరిగినట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

సాధారణంగా మహానాడులో తొలి రెండు రోజులు పార్టీ ప్రతినిధుల సమావేశాలు నిర్వహించి, అనంతరం చివరి రోజు భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే ఈసారి పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నాయని కొందరు మంత్రులు అభిప్రాయపడ్డారు. బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తే రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి దాదాపు లక్షలాది మంది కార్యకర్తలతో పాటు అభిమానులు కూడా భారీ సంఖ్యలో వాహనాల్లో తరలివచ్చే అవకాశం ఉంటుందని వారు సూచించారు. ఇంధన వినియోగం, వ్యయభారం, భద్రతా ఏర్పాట్లు వంటి అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పొదుపు చర్యలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందని కొందరు మంత్రులు పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.

తుది నిర్ణయం పార్టీ అధినేతదే : ఈ నేపథ్యంలో భారీ బహిరంగ సభకు బదులుగా కేవలం ప్రతినిధుల సమావేశాలతోనే మహానాడును పరిమితం చేయాలని కొందరు ప్రతిపాదించినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ కార్యక్రమం సాదాసీదాగా నిర్వహించినా, రాజకీయ సందేశం మాత్రం స్పష్టంగా వెళ్లేలా చూడాలని అభిప్రాయాలు వ్యక్తమయ్యాయి. ఈ అంశంపై తుది నిర్ణయం పార్టీ అధినేత, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకుంటారని లోకేశ్‌ సమావేశంలో స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం. ప్రస్తుత జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని పార్టీ కూడా బాధ్యతాయుత ధోరణితో వ్యవహరించాలని నాయకత్వం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఈసారి మహానాడు నిర్వహణలో మార్పులు ఉండే అవకాశాలపై పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ కొనసాగుతోంది.

మహానాడు ఏర్పాట్లు : మరోవైపు నెల్లూరు జిల్లాలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మక 'మహానాడు' పండుగకు ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. మే 27, 28, 29 తేదీల్లో మూడు రోజుల పాటు ఈ మహా సభలు జరగనున్నాయి. రాష్ట్ర భవిష్యత్ కార్యాచరణను నిర్ణయించే ఈ సభల కోసం పసుపు శ్రేణులు శ్రమిస్తున్నాయి. మహానాడు ఏర్పాట్లు, నేతల సన్నాహక సమావేశాలపూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఏర్పాట్లు : మహానాడు సభలను విజయవంతం చేసేందుకు భారీ స్థాయిలో సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఇఫ్కో కిసాన్ సెజ్‌లో మొత్తం 2,200 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉంది. ప్రస్తుత మహానాడు అవసరాల కోసం అధికారులు, పార్టీ నేతలు ఇందులో 400 ఎకరాలను ఎంపిక చేశారు. ఇక్కడ దట్టంగా పెరిగిన కంప చెట్లను అత్యంత వేగంగా తొలగిస్తున్నారు. వందల సంఖ్యలో పొక్లెయిన్లు, టిప్పర్లతో రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తూ భూమిని చదును చేస్తున్నారు. ఈ 400 ఎకరాల్లో ప్రతినిధుల సభకు, భారీ భోజనశాలలకు వేర్వేరు బ్లాకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వైద్య శిబిరాలు, వీఐపీల వసతి గృహాలు నిర్మిస్తున్నారు. చివరి రోజు జరిగే భారీ బహిరంగ సభ కోసం ప్రత్యేకంగా పక్కా మైదానాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

