ప్రజల మనసులు గెలవండి, మళ్లీ మళ్లీ గెలిపిస్తారు : లోకేశ్
టీడీపీ క్లస్టర్, యూనిట్ ఇన్ఛార్జులతో మంత్రి లోకేశ్ సమీక్ష - అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే బాధ్యత కేడర్దేనన్న ఐటీ మినిస్టర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 9:50 AM IST
Coffee Talks With Nara Lokesh : అహంకారం వీడి సత్ప్రవర్తనతో ప్రజల మనసులు గెలుచుకుంటే, ప్రజలే మళ్లీ మళ్లీ గెలిపిస్తారని తెలుగుదేశం కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు నారా లోకేష్ నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. చేసిన అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని ఇంటింటికీ తీసుకెళ్లడం కేడర్ బాధ్యతని స్పష్టం చేశారు. సానుకూల దృక్పథంతో పనిచేస్తే గెలుపు ఖాయమన్న ఆయన, ప్రతి ఓటు విలువైనదేనని హితబోధ చేశారు. పనిచేయని వారికి పదవులు ఉండవనీ, పనితీరు ఆధారంగానే గుర్తింపు ఉంటుందని లోకేష్ తేల్చిచెప్పారు.
కాఫీ కబుర్లులో మినిస్టర్ల పనితీరు పై చర్చ : ఉండవల్లి సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన "కాఫీ కబుర్లు" కార్యక్రమంలో క్లస్టర్, యూనిట్ ఇన్చార్జ్లతో తెలుగుదేశం వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. కేడర్ ప్రజలతో నిరంతరం మమేకం కావాలని, నాయకుల వ్యక్తిగత ప్రవర్తన కూడా రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. గత ఎన్నికల్లో ప్రత్యర్థి పార్టీ పడిపోయిన దానికి అహంకారమే కారణమని ఉదాహరణగా చూపుతూ, అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రజల్లో విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని లోకేష్ కోరారు. రూ.4 వేల పెన్షన్, తల్లికి వందనం కింద ఆర్థిక సహాయం, ఉచిత బస్సు, గ్యాస్ సిలిండర్లు, ఆటోడ్రైవర్లు, మత్స్యకారులకు అందిస్తున్న మద్దతు వంటి అంశాలను ప్రజలకు వివరించాలని చెప్పారు. అభివృద్ధి పనులు వేగంగా సాగుతున్న ఈ సమయంలో ప్రభుత్వ కొనసాగింపు అవసరమని తేల్చిచెప్పారు.
ప్రజల మనసులు గెలిచేలా పని చేయాలి : పార్టీ శిక్షణ వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తామని, ఏడాదిలో 300 రోజులు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించనున్నట్లు లోకేష్ వెల్లడించారు. ప్రతి మూడు నెలలకు నాయకుల పనితీరును సమీక్షిస్తామని, మెరుగైన పనితీరుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పారు. కార్యకర్తలకు అధినేతతో నేరుగా మాట్లాడే అవకాశం ఉందని, పార్టీ వ్యవస్థలో పారదర్శకతను కొనసాగిస్తున్నామని వివరించారు. పార్టీలో విభేదాలకు తావులేకుండా సమస్యలను అంతర్గతంగా పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇప్పటికే పలు నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించి కేడర్తో మాట్లాడినట్లు తెలిపారు. అక్రమ కేసుల్లో చాలా వరకు ఉపశమనం కల్పించామని, మిగిలిన సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని వెల్లడించారు.
పనికి తగిన ప్రతిఫలం లభ్యం : ప్రత్యర్థుల ఫేక్ ప్రచారాన్ని వాస్తవాలతో ఎదుర్కోవాలని, సోషల్ మీడియా వినియోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని లోకేష్ సూచించారు. కార్యకర్తలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో మర్యాదగా వ్యవహరించాలని, ప్రజల్లో పార్టీ ప్రతిష్ఠను కాపాడాలని చెప్పారు. కష్టపడి పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తించి తగిన స్థానం కల్పిస్తామని లోకేష్ భరోసా ఇచ్చారు.
