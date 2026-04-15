కొత్తగా 13 లోక్సభ నియోజకవర్గాలు - చట్టసభల్లో మహిళల ప్రాతినిధ్యం పెరిగే అవకాశం
పునర్విభజనతో ఉమ్మడి విశాఖ, తూర్పుగోదావరి, గుంటూరు తదితర చోట్ల పెరిగే అవకాశం - ప్రస్తుతం ముగ్గురే మహిళా ఎంపీలు - 33% రిజర్వేషన్తో భవిష్యత్తులో 12-13 మందికి అవకాశం
Published : April 15, 2026 at 10:08 AM IST
Lok Sabha Constituencies May Increase to 13 in AP: నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈ బిల్లుల ద్వారా లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీల సీట్ల పునర్విభజన జరగనుంది. లోక్సభలో ప్రస్తుతం 543 స్థానాలు ఉండగా ఆ సంఖ్యను గరిష్టంగా 850కి పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇందులో రాష్ట్రాలకు 815 స్థానాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు మరో 35 సీట్లు కేటాయించనున్నారు.
రాష్ట్రంలోనూ లోక్సభ నియోజకవర్గాల ముఖచిత్రం మారనుంది. పునర్విభజన బిల్లు నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో 25 లోక్సభ స్థానాలు ఉండగా మరో 13 వరకు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మహిళలకు 33% రిజర్వేషన్ల నేపథ్యంలో చట్టసభల్లో వారి ప్రాతినిధ్యం కూడా ఇదే స్థాయిలో పెరగనుంది. కేంద్రం 2011 జనాభా లెక్కల ప్రాతిపదికగా లోక్సభ నియోజకవర్గాల పెంపును ప్రతిపాదిస్తోంది. ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన పరిశీలిస్తే విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, గుంటూరు, కృష్ణా, చిత్తూరు, అనంతపురం, తదితర జిల్లాల్లో లోక్సభ స్థానాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. తెనాలి లాంటి రద్దయిన లోక్సభ స్థానాలు కూడా మళ్లీ ఏర్పాటవుతాయి.
2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం అవకాశాలు ఇలా: 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రాష్ట్ర జనాభా 4.95 కోట్లు ఉండగా, ఇందులో మహిళల సంఖ్య 2.47 కోట్లు. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి లోక్సభకు ప్రస్తుతం ముగ్గురు మహిళలు దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, బైరెడ్డి శబరి, గుమ్మళ్ల తనూజ మాత్రమే ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. 33% రిజర్వేషన్ల అమలు ద్వారా 12 నుంచి 13 మంది మహిళలకు లోక్సభలో అడుగుపెట్టే అవకాశం దక్కనుంది.
ఎస్సీ లోక్సభ స్థానాలు పెరిగే అవకాశం: రాష్ట్రంలో ఎస్సీ జనాభా 84.69 లక్షలు. ప్రస్తుతం 4 లోక్సభ నియోజకవర్గాల్ని వీరికి కేటాయించారు. ఉమ్మడి జిల్లాల లెక్కన చూస్తే గుంటూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో 9.57 లక్షల మంది చొప్పున ఎస్సీలు ఉన్నారు. తర్వాత స్థానంలో కృష్ణా జిల్లాలో 8.71 లక్షలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 8.23 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఈ జిల్లాల పరిధిలో ఎస్సీ లోక్సభ స్థానాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం: ఎస్సీ మహిళలు అత్యధికంగా తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 4.82 లక్షలు, గుంటూరు 4.81 లక్షలు, కృష్ణా జిల్లాలో 4.35 లక్షలు, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 4.13 లక్షల మంది ఉన్నారు. రిజర్వేషన్లకు అనుగుణంగా ఈ జిల్లాల నుంచి ఎస్సీ మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం దక్కవచ్చు. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఎస్టీ జనాభా 27.40 లక్షలు. ప్రస్తుతం అరకు నియోజకవర్గం ఎస్టీలకు కేటాయించారు. ఎస్టీలు అత్యధికంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో 6.18 లక్షలు మంది ఉన్నారు. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 2.97 లక్షలు, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 2.85 లక్షలు, గుంటూరు జిల్లాలో 2.47 లక్షలు, విజయనగరం జిల్లాలో 2.35 లక్షల మంది ఎస్టీలున్నారు. ఎస్టీ మహిళల జనాభా అత్యధికంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో 3.16 లక్షలు, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో 1.40 లక్షలు ఉంది.
