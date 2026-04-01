ఏపీ రాజధాని అమరావతి - చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం - రేపు రాజ్యసభలో చర్చ

అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం - బిల్లును లోక్‌సభ ముందు ఉంచిన కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్ - లోక్‌సభలో దాదాపు 2 గంటల పాటు ఎంపీల చర్చ

AP Capital Amaravati
Published : April 1, 2026 at 5:43 PM IST

Statutory Status to AP Capital Amaravati : ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత దిశగా తొలి ఘట్టం విజయవంతంగా పూర్తయింది. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టగా వైఎస్సార్​ కాంగ్రెస్ పార్టీ మినహా అన్ని పార్టీల ఎంపీలూ ముక్తకంఠంతో సమ్మతి తెలిపారు. లోక్‌సభ ఆమోదంతో ఈ బిల్లు గురువారం రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది.

బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన కేంద్రమంత్రి : అమరావతికి చట్టబద్ధత దిశగా కీలక ముందడుగు పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు ఏకైక శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించాలన్న బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలిపింది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజనచట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కు సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయమంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. స‌భ్యుల సమ్మతితో స్పీకర్ ఓం బిర్లా బిల్లుపై చర్చకు అనుమతించారు.

బిల్లుకు లోక్​సభ ఆమోదం : అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై లోక్‌సభలో దాదాపు 2 గంటల పాటు చర్చ సాగింది. 13 మంది సభ్యులు చర్చలో పాల్గొన్నారు. వైసీపీ మినహా ఇతర రాజకీయ పార్టీల ఎంపీలందరూ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు సానుకూలంగా మాట్లాడారు. బిల్లుకు మద్దతిస్తున్నట్లు బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌, తెలుగుదేశం, జనసేన, సమాజ్‌వాదీ, ఉద్ధవ్‌ శివసేన, శరద్‌పవార్‌ ఎన్‌సీపీ పార్టీల సభ్యులు ప్రకటించారు. బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపిన వైసీపీ ఎంపీలు లోక్‌సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. సభ్యుల ప్రసంగాల అనంతరం సభాపతి బిల్లు ఆమోదానికి అనుమతి కోరగా అందరూ సమ్మతి తెలియజేశారు. దీంతో అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం లాంఛనమే అయ్యింది. చివర్లో ప్రసంగించిన కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదం తెలపడంపై సంతోషం వ్యక్తంచేశారు.

"ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పునర్విభజన చట్ట సవరణ బిల్లుకు సభ్యులందరూ సమ్మతి తెలపడం సంతోషదాయకం. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అసెంబ్లీలో 2026 మార్చి 28న ఓ తీర్మానం చేశారు. రాష్ట్రానికి ఏకైక శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ ఏపీ విభజన చట్టం 2014లో సవరణ చేయాలని కేంద్రాన్ని కోరుతూ తీర్మానం చేశారు. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కొత్త రాజధానిగా అమరావతిని పరిగణించాలని కోరుతూ తదనుగుణంగా సవరణ చేయాలని కోరారు. సభ్యులందరూ సమ్మతి తెలిపినందున బిల్లును ఆమోదించాలని సభాపతిని కోరుతున్నా" -నిత్యానందరాయ్‌, కేంద్ర హోంశాఖ సహాయమంత్రి

రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి బిల్లు : అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుపై గురువారం రాజ్యసభలో చర్చ జరగనుంది. రాజ్యసభ కూడా ఆమోదించిన తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్‌ పోస్ట్‌ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేయనుంది. అనంతరం బిల్లును కేంద్రం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం తర్వాత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ కేంద్రం గెజిట్‌ నోటిఫికేషన్‌ విడుదల చేయనుంది.

ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి శాశ్వతంగా ఉంటుందా? అనే సందేహానికి ఈ చట్టసవరణ ముగింపు పలుకుతుందని బిల్లుపై చర్చలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌ స్పష్టం చేశారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించేందుకు అంగీకరించిన ప్రధాని మోదీకి, హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌షాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమరావతి అనేది ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆశయం, కల, ధ్యేయమని పెమ్మసాని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ ఐక్యతకు కంకణబద్ధుడైన వ్యక్తి డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌కల్యాణ్‌ అని కొనియాడారు.

హామీలను అమలు చేయాలి : అమరావతి బిల్లుకు లోక్‌సభ ఆమోదాన్ని తెలంగాణ రవాణాశాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్వాగితించారు. ఈ మేరకు ఏపీ ప్రజలకు అభినందనలు తెలిపారు. తెలంగాణకు ఇచ్చిన విభజన హామీలను కూడా అమలు చేయాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్​ చేసిన మంత్రి ఇచ్చిన హామీల అమలులో కేంద్రం వివక్ష చూపుతోందని అన్నారు.

కేటాయింపుల్లో అన్యాయం జరుగుతోంది - అమరావతి బిల్లుపై చర్చలో తెలంగాణకు ఎంపీలు

" ఏపీ రాజధాని అమరావతే" - ఆనాడే సూచించిన రామోజీ!

