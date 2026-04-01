అమరావతి బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం - నేడు రాజ్యసభలో చర్చ
అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం - నేడు రాజ్యసభలో బిల్లును ప్రవేశపెట్టిన అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనున్న కేంద్రం - ఆ తర్వాత గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న కేంద్రం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:08 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 7:26 AM IST
Lok Sabha Approves Bill Granting Statutory Status to Amaravati: ఆంధ్రుల కల అయిన రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధ హామీలో కీలక ముందడుగు పడింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు పార్లమెంట్ ముందుకు వచ్చింది. 2024 జూన్ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు.
సుమారు 2 గంటలపాటు చర్చ తర్వాత అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. టీడీపీ, బీజేపీ, జనసేన, కాంగ్రెస్, వైఎస్సార్సీపీ, సమాజ్వాదీ సహా పలు పార్టీల ఎంపీలు చర్చలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపినట్లు స్పీకర్ స్థానంలో ఉన్న తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ ప్రకటించారు. ఈ బిల్లు నేడు (గురువారం) రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది. ఆ తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేసి అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.
అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా ఉంచాలి: ఏపీ రాజధానిగా అమరావతి శాశ్వతంగా ఉంటుందా అన్న అనుమానానికి ఈ చట్టసవరణ ముగింపు పలుకుతుందని బిల్లుపై చర్చలో ఎంపీ పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ స్పష్టం చేశారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత ఇచ్చేందుకు అంగీకరించిన ప్రధాని మోదీకి, అమిత్షాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అమరావతి అనేది చంద్రబాబు ఆశయం, కల, ధ్యేయమని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ అన్నారు. కూటమి ఐక్యతకు కంకణబద్ధుడైన వ్యక్తి పవన్కల్యాణ్ అని కొనియాడారు. జగన్ అణచివేత వల్లే అమరావతి ఒక ఉద్యమంగా మారి దేశాన్ని ఆకర్షించిందని పెమ్మసాని తెలిపారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిలో రాజధాని కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని, బెంగళూరు, చెన్నై, హైదరాబాద్ ఆయా రాష్ట్రాల అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నాయన్నారు. అమరావతి ఏపీ ఆర్థిక అభివృద్ధిలో కీలకపాత్ర పోషించాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర రాజధాని నిర్ణయం, మార్పు కేంద్రం పరిధిలోనే ఉంటుందని 2022లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందని పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ పునరుద్ఘాటించారు.
అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించింది. పార్లమెంటులో చర్చ సందర్భంగా మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ ఎంపీ మాణికం ఠాగూర్ అమరావతి చట్టబద్ధతకు మద్దతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. అమరావతికి తగినన్ని నిధులు అందించి ప్రపంచస్థాయి రాజధానిగా నిర్మించేలా కేంద్రం సహకరించాలని కోరారు. ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామన్న హామీ ఇంకా పెండింగ్లోనే ఉందని మాణికం ఠాగూర్ అన్నారు. మిగిలిన హామీలన్నీ అమలు చేసి విభజనతో నష్టపోయిన ఏపీని ఆదుకోవాలని కోరారు.
తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో రాజధాని ఏర్పడింది: రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు జనసేన పార్టీ పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు ఆ పార్టీ ఎంపీ వల్లభనేని బాలశౌరి లోక్సభలో ప్రకటించారు. రాజధాని విషయంలో గత ప్రభుత్వం చాలా ఇబ్బందులు తెచ్చిందని గుర్తుచేసిన బాలశౌరి ప్రజల పూర్తి మద్దతున్న అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా ఉంచాలని కోరారు. దేశం మొత్తం రాజధాని అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు మద్దతు తెలిపితే వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం వ్యతిరేకించడం దురదృష్టకరమని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు మండిపడ్డారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు సందర్భంగా లోక్సభలో కలిశెట్టి మాట్లాడారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేసి రైతుల త్యాగాలను అవమానించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
అసంబద్ధంగా జరిగిన విభజన వల్ల నవ్యాంధ్రప్రదేశ్కు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అమరావతి రాజధానిగా ఏర్పడిందని బీజేపీ ఎంపీ పురందేశ్వరి అన్నారు. అలాంటి రాజధానిని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ అనాలోచిత నిర్ణయాలు అనిశ్చితిలోకి నెట్టేశాయని ఆక్షేపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన బిల్లు-2014 పార్లమెంటు ఆమోదం పొందిందని పురందేశ్వరి గుర్తేచేశారు. కాబట్టి రాజధాని మార్పు విషయం కూడా పార్లమెంటు ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు. రాజధాని విషయంలో మరో రాష్ట్రానికి ఇలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు చట్టరూపం దాల్చాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఇక మూడు ముక్కలాటలు సాగబోవు: అమరావతి చట్టబద్ధత చట్టంతో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక మూడు ముక్కలాటలు సాగబోవని బీజేపీ ఎంపీ సీఎం రమేష్ ఉద్ఘాటించారు. పార్లమెంటులో అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లు ప్రవేశపెట్టాక చర్చలో భాగంగా ఆయన మాట్లాడారు. రాజధాని అనేది కొన్ని నిర్మాణాల సముదాయమో, ఒక నగరమో కాదని సీఎం రమేష్ అన్నారు. అమరావతి తెలుగు ప్రజల గుండె చప్పుడని స్పష్టం చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల పాలనలో అమరావతిని నాశనం చేయడానికే పూనుకుని అదే పనిగా దుశ్చర్యలకు పాల్పడిందని ఎండగట్టారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాబోయే 30 ఏళ్లూ ఎన్డీఏ కూటమి పాలనే ఉంటుందని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఎవరూ రాజధాని అమరావతిని ఇంచు కూడా కదల్చలేరని కుండబద్ధలు కొట్టారు.
అమరావతి బిల్లుకు వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేకం: అమరావతికి వ్యతిరేకం కాదంటూనే చట్టబద్ధత బిల్లును వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేకించింది. ప్రస్తుత స్థితిలో ఉన్న బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నామంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు లోక్సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుతో ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ లేదని ఎంపీ మిథున్రెడ్డి విమర్శించారు. అమరావతి పేరుతో హడావుడిగా బిల్లు తెచ్చేస్తే సరిపోదని రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారో స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి సంపూర్ణ మద్దతు : ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాట్లాడిన నాయకులంతా విభజన తర్వాత రాష్ట్రం ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులు, రాజధాని లేక కోల్పోయిన గౌరవమర్యాదలు, రైతుల త్యాగాలు, వారిని వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అణచివేసిన విధానం గురించి వివరించారు. ఈ బిల్లు రైతుల త్యాగాలకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కేంద్రం కట్టుబడి ఉందన్న భరోసాకు గుర్తింపు అని అభివర్ణించారు. తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడిన నాయకులూ అమరావతికి సంపూర్ణ మద్దతు పలికారు. రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినా అన్నదమ్ముల్లా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షించారు. కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఆదుకుంటూ తెలంగాణకు అన్యాయం చేస్తోందని ఆక్షేపించారు.
విభజన హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఆ వాదనలను కేంద్ర మంత్రి కిషన్రెడ్డి తీవ్రంగా ఖండించారు. రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది గత 12 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉన్న భారాస, కాంగ్రెస్లే తప్ప కేంద్ర ప్రభుత్వం కాదన్నారు. వారు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రాన్ని దోచుకుపోతే ప్రధానమంత్రి మోదీ రాష్ట్రానికి చేయూతనిచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని కితాబిచ్చారు.
అందమైన నగరంగా అమరావతి : వీరు కాకుండా బయటి రాష్ట్రాల నుంచి ధర్మేంద్ర యాదవ్ (ఎస్పీ), అరవింద్ గణపత్ సావంత్ (శివసేన- ఉద్ధవ్ఠాక్రే), భజ్రంగ్ మనోహర్ సోన్వానే (ఎన్సీపీ శరద్పవార్), మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఏక్నాథ్ శిందే కుమారుడు శ్రీకాంత్ శిందే (శివసేన), ఇండిపెండెంట్ పప్పూ యాదవ్, మాజీ కేంద్ర మంత్రి, అకాలీదళ్ అధ్యక్షుడు సుఖ్బీర్ సింగ్ బాదల్ సతీమణి హర్సిమ్రత్ కౌర్లు అమరావతికి సంపూర్ణ మద్దతు ప్రకటించారు. అమరావతి అందమైన నగరంగా మరో హైదరాబాద్లా అవతరించాలని ఆకాంక్షించారు.
రాష్ట్ర రాజధాని కోసం రైతులు చేసిన త్యాగాలను కొనియాడారు. వారికి న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ తమ పాత మిత్రపక్షమేనని సమాజ్వాదీ పార్టీ, ఉద్ధవ్ ఠాక్రే శివసేన సభ్యులు అభివర్ణించారు. హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఐటీ హబ్గా మార్చి ప్రపంచస్థాయి గుర్తింపు తెచ్చిన చంద్రబాబు తన అనుభవంతో ఈ కలల రాజధానిని అద్భుతంగా రూపొందిస్తారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అధికారంలో ఉండగా రాజధాని రైతులపై దమనకాండను ప్రదర్శించిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు బుధవారం సభలో మాత్రం మొసలికన్నీరు కార్చారు. అధికారంలో ఉండగా తెరలు కట్టుకొని రాజధాని ప్రాంతంలో వారికి కనిపించకుండా పోయినట్లు లోక్సభలోనూ రైతు ప్రయోజనాలను అడ్డం పెట్టుకొని వాకౌట్ చేసి వెళ్లిపోయారు.
రాష్ట్రానికి చెందిన దళిత నేత చేతుల మీదుగా బిల్లు పాస్ : అమరావతికి వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఎంత కులం రంగు పులిమినా అంతిమంగా ఆ బిల్లు లోక్సభలో బాపట్ల నుంచి తెదేపా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న దళిత ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ చేతుల మీదుగానే పాస్ అయింది. ఆయనే బిల్లును సభలో ఓటింగ్కు పెట్టి అనుకూలమైనవారు ఎస్ చెప్పండి వ్యతిరేకించేవాళ్లు నో చెప్పండి అని పిలిచారు. అయితే సభ్యులంతా ఎస్ అని చెప్పడంతో కరతాళధ్వనుల మధ్య బిల్లు పాసైనట్లు ప్యానల్ స్పీకర్ హోదాలో కృష్ణప్రసాద్ ప్రకటించారు.
రాష్ట్ర రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పిస్తూ లోక్సభలో బిల్లు ఆమోదం పొందటం చారిత్రక ఘట్టమని, ఆ సమయంలో ప్యానల్ స్పీకర్గా సభకు అధ్యక్షత వహించడంతో తన జన్మ ధన్యమైందని బాపట్ల ఎంపీ తెన్నేటి కృష్ణప్రసాద్ అన్నారు.
ఆంధ్రుల కలల రాజధాని అమరావతి - లోక్సభలో ఎన్డీయే ఎంపీలు