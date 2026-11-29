తెలంగాణలో కొత్త రకం మోసం: రిజిస్టర్లు ఎత్తుకెళ్తున్న ముఠా - వారి నుంచి మీకూ ఫోన్ రావొచ్చు జాగ్రత్త!
Register's Theft at Kamareddy: ఓ ముఠా లాడ్జీల్లోని రిజిస్టర్లను దొంగిలించి అందులోని కస్టమర్లకు ఫోన్ చేసి నకిలీ బంగారం పేరిట మోసం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ముఠా పోలీసుల అదుపులో ఉంది.
Published : November 29, 2026 at 5:43 PM IST
ఇటీవల పసిడి ధరల్లో నెలకొంటున్న అనిశ్చితిని కేటుగాళ్లు తమకు అనువుగా మార్చుకుంటున్నారు. మెరుగు పెడతామంటూ కొందరు, ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తామంటూ మరికొందరు, బంగారంలో పెట్టుబడులు పెడితే అధిక లాభాలంటూ ఇంకొందరు ఇలా అమాయకులను నిలువునా దోచుకుంటున్నారు.
బంగారం ధర ఆకాశాన్ని తాకిన వేళ అది తక్కువ ధరకే దొరుకుతుందంటే సామాన్యులు పరుగులు తీస్తున్నారు. వారి ఆశల్ని ఆసరాగా మలచుకుని కొందరు వారిని నమ్మించి నట్టేట ముంచుతున్నారు. అందుకోసం కేటుగాళ్లు ఈసారి ఎంచుకున్న దారి పోలీసులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. కేవలం హోటల్స్లో కస్టమర్ల వివరాలు నమోదు చేసే రిజిస్టర్లతో ఓ ముఠా రూ.లక్షల సొమ్ము కాజేస్తోంది.
నగదుతో పాటు రిజిస్టర్ చోరీ
కామారెడ్డి జిల్లాలో ఓ కొత్త రకం చోరీ వెలుగులోకి వచ్చింది. స్థానికంగా ఉండే ఓ లాడ్జిలోకి ఈ నెల 22 తెల్లవారుజామున ఐదుగురు గుర్తుతెలియని దుండగులు కారులో వచ్చారు. రిసెప్షన్ వద్ద ఉన్న లాకర్లో రూ.10 వేల నగదుతో పాటు పక్కనే ఉన్న రిజిస్టర్లు ఎత్తుకెళ్లారు. ఆ దృశ్యాలు అక్కడి సీసీ కెమెరాల్లో నమోదయ్యాయి.
దొంగలు డబ్బులు దొంగిలించారంటే అర్థముంది. కానీ రిజిస్టర్లు ఎందుకు ఎత్తుకెళ్లారో మొదట ఎవరికీ అర్థం కాలేదు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేసి చెక్పోస్ట్ల వద్ద తనిఖీలు చేపట్టారు. ఈ నెల 24న అర్ధరాత్రి ఓ వాహనాన్ని ఆపగా, అందులోని ప్రయాణికులు పొంతనలేని సమాధానాలు చెప్పారు. అనుమానంతో వారిని విచారించగా వారంతా లాడ్జ్లలో రిజిస్టర్లు దొంగతనం చేస్తున్న ముఠా అని తేలింది.
తక్కువ ధరకే బంగారమంటూ మాయమాటలు
దోచుకెళ్లిన రిజిస్టర్ల నుంచి కస్టమర్ల వివరాలతో కేటుగాళ్లు పెద్ద పన్నాగమే పన్నారు. అందులోని వివరాల ద్వారా వారికి ఫోన్ చేసి తక్కువ ధరకే బంగారం ఇస్తామంటూ మాయమాటలు చెప్పి డబ్బులు వసూలు చేసేవారని జిల్లా ఎస్పీ రాజేశ్చంద్ర తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా బంగారం తక్కువ ధరకే ఇస్తామని ఫోన్లు చేస్తే వారి మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని సూచించారు.
"దొంగతనం చేసిన రిజిస్టర్ల నుంచి కస్టమర్లకు ఫోన్ చేసి నకిలీ బంగారం గురించి వాళ్ల శైలిలో మాట్లాడతారు. సంబంధిత వ్యక్తిని కలిసి మొదట ఒరిజినల్ 1 గ్రామ్ గోల్డ్ను చూపించి నమ్మిస్తారు. అలా సగం ధరకే పెద్ద మొత్తంలో బంగారం వస్తుందని ఆశించి కేటుగాళ్లు పిలిచిన ప్రాంతానికి వెళ్లాక అమాయకులను బెదిరించి, లేదంటే పోలీసులు వస్తున్నారని భయపెట్టి డబ్బును ఎలాగోలా తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోతారు" - రాజేశ్ చంద్ర, కామారెడ్డి జిల్లా ఎస్పీ
ముఠాలుగా ఏర్పడి చోరీలు
సులభ సంపాదన కోసం అలవాటుపడ్డ ఈ కేటుగాళ్లు, ముఠాలుగా ఏర్పడి మరీ ఈ రిజిస్టర్లు చోరీ చేస్తున్నట్లు సమాచారం. తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో ఇలా దోచుకున్న ముఠా నెట్వర్క్ ఇతర రాష్ట్రంలో కూడా ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. తమ మాటల గారడీతో వందల మందిని మోసం చేశారు. వీరి నుంచి ఓ వాహనం, రూ.8 వేలకు పైగా నగదు, 25 రిజిస్టర్లు, నకిలీ బంగారం, సెల్ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
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