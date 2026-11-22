భద్రాచలంలో గది కోసం వెళ్లిన స్నేహితులపై లాడ్జ్ యజమాని, సిబ్బంది దాడి - ఒకరు మృతి
Man Dead In Lodge At Bhadrachalam : భద్రాచలంలో లాడ్జ్లో రూమ్ కోసం వచ్చిన వ్యక్తులతో యజమాని, అక్కడ సిబ్బంది గొడవకు దిగారు. ఆగ్రహంతో అతనిపై దాడిచేశారు. ఈ ఘటనలో ఒకరు మరణించారు.
Published : November 22, 2026 at 6:35 PM IST
ఆలయాలు, యాత్రా ప్రదేశాలు, పర్యాటక ప్రాంతాల్లో వ్యాపారం చేసేవాళ్లకు సహనం, ఓర్పు ఎక్కువగా ఉండాలి. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవారి మాటతీరు, వ్యవహారశైలి ఒకేలా ఉండదు. కాబట్టి మనుషుల తీరును బట్టి ఎప్పటికప్పుడు వ్యాపారులు సైతం తమ పద్ధతి మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఈ లక్షణాలేవీ లేని ఓ లాడ్జి యజమాని తన సిబ్బందితో కలిసి రూమ్కోసం వచ్చిన కస్టమర్లతోనే గొడవపడ్డాడు. ఈ చిన్న గొడవ కాస్త విషాదం వరకు వెళ్లింది.
యజమాని దురుసు ప్రవర్తన
దక్షిణ అయోధ్యగా పేరుగాంచిన భద్రాచలం పుణ్యక్షేత్రానికి నిత్యం వేలాది మంది భక్తులు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి తరలి వస్తుంటారు. అలా వచ్చిన భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకొనేందుకు హోటళ్లలో బసచేస్తుంటారు. పట్టణంలో పదుల సంఖ్యలో లాడ్జీలు, హోటళ్లు ఉన్నాయి. గదుల కోసం వచ్చే కస్టమర్లు, యాత్రికుల పట్ల కొంత మంది ఎంతో మర్యాదగా వ్యవహరిస్తుండగా, మరికొందరు మాత్రం దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వచ్చిన వారితో గొడవలు పెట్టుకొని దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. అలా గది కోసం వచ్చిన ఓ యువకుడిపై దాడి చేసిన లాడ్జి యజమాని ఏకంగా అతని ప్రాణాలే తీయడం తీవ్ర కలకలం రేపింది.
ధర విషయంలో వాగ్వాదం
భద్రాచలానికి చెందిన తెల్లం శరత్బాబు వద్దకు అతని స్నేహితులు కుర్సం నాగ ప్రశాంత్, కీసర కార్తీక్ వచ్చారు. స్నేహితులతో సరదాగా మాట్లాడుకోవడం, వాళ్లకు రాత్రి బస కోసం లాడ్జిలో ఓ గది అద్దెకు తీసుకోవాలని శరత్బాబు భావించారు. రామాలయం సమీపంలోని సత్యసాయి లాడ్జికి వెళ్లి గది కావాలని అక్కడ ఉండే సిబ్బందిని అడిగారు. ధర విషయంలో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో వాళ్లు వేరే లాడ్జికి వెళ్లిపోతామంటూ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు.
ఇంతలో అక్కడికి వచ్చిన లాడ్జి యజమాని మణికంఠ సైతం వారితో గొడవకు దిగాడు. అలా వారు తిట్టుకుంటూ రోడ్డుపైకి వచ్చారు. ఆగ్రహించిన మణికంఠ, వినయ్ కలిసి శరత్బాబుపై దాడికి దిగారు. ఇష్టానుసారం పిడిగుద్దులు కురిపించడంతో అతను స్పృహతప్పి రోడ్డుపై కుప్పకూలిపోయారు. ఆ తర్వాత స్నేహితులు వచ్చి ఎంత లేపినా లేవకపోవడంతో వెంటనే భద్రాచలం ఏరియా ఆస్పత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ శరత్బాబు చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్థరించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు నిందితులు మణికంఠ, వినయ్ను అరెస్ట్ చేశారు.
"తెల్లం శరత్బాబు, నాగ ప్రశాంత్, కార్తీక్ అనే ముగ్గురు వ్యక్తులు రూమ్ కోసం సత్యసాయి లాడ్జ్ వద్దకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలో లాడ్జి యజమాని మణికంఠ, అక్కడ పనిచేసే వ్యక్తి వినయ్ వారితో గొడవకు దిగారు. దీంతో శరత్బాబుకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. చికిత్స నిమిత్తం శరత్బాబును భద్రాచలం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించారు. నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నాం" - అరుణ్ కుమార్, భద్రాచలం డీఎస్పీ
భద్రాచలంలో నిరసనలు
శరత్బాబు మృతికి నిరసనగా గిరిజన సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీలు భద్రాచలం బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా మూసివేశారు. అనంతరం కొవ్వొత్తుల ర్యాలీ నిర్వహించారు. నిందితులకు కఠిన శిక్షపడేలా చూస్తామని పోలీసులు వారికి హామీ ఇచ్చారు.
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