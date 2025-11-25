ETV Bharat / state

'కృష్ణమ్మ'కు 4 కిలోమీటర్ల పొడవైన సారె - 504 చీరలకు తాడు కట్టి సమర్పణ

నాగాయలంకలో ఉత్సాహంగా సాగిన కృష్ణమ్మకు చీర సారె - స్థానికులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన మహిళలు - పసుపు, కుంకుమ, పూలతో కృష్ణమ్మకు ప్రత్యేక పూజలు

Locals Offered 4 Km Long Saree To Goddess Krishnamma in AP
Locals Offered 4 Km Long Saree To Goddess Krishnamma in AP (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Locals Offered 4 Km Long Saree To Goddess Krishnamma in AP : సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు భారతదేశం పుట్టినిల్లుగా చెప్పుకోవచ్చు. జీవనోపాధికి సహకరించే అన్నింటికి పూజలు నిర్వహించటం తరాలుగా వస్తున్న ఆచారం. ఉత్తరభారత దేశంలో నదులకు ప్రత్యేక పూజలు చేసే విధానాన్ని రాష్ట్రంలోని నాగాయలంకలోనూ చేపట్టారు. కృష్ణమ్మకు చీరల రూపంలో సారెలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

నదుల పక్కన అనేక నాగరికతలు వెలసిల్లాయి. అందుకే పూర్వకాలం నుంచి ప్రజలు దేవతగా కొలుస్తూనే ఉన్నారు. ఇదే సంప్రదాయాన్ని కృష్ణా జిల్లా నాగాయలంక శ్రీరామ పాదక్షేత్రంలో నిర్వహించారు. స్థానిక పుష్కర ఘాట్ వద్ద విగ్రహానికి పూజలు నిర్వహించి నాగాయలంక వైపు నుంచి కృష్ణానదికి అవతలి ఒడ్డుగా ఉన్న బాపట్ల జిల్లా బొబ్బర్లంక వరకు సుమారు 4 కిలోమీటర్ల వరకు సుమారు 504 చీరలకు తాడు కట్టి కృష్ణమ్మకు సారె సమర్పించారు. స్థానికులతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల నుంచి మహిళలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

'కృష్ణమ్మ'కు 4 కిలోమీటర్ల పొడవైన సారె - 504 చీరలకు తాడు కట్టి సమర్పణ (ETV)

ప్రత్యేక పూజల్లో మత్స్యకారులు : ఆయురారోగ్యాలతో ఏడాది పొడవునా పాడి పంటలు బాగుండాలని ప్రత్యేక పూజలు చేస్తున్నట్లు మహిళలు చెబుతున్నారు. అవనిగడ్డ ఎమ్యెల్యే మండలి బుద్దప్రసాద్ దంపతులు పసుపు, కుంకుమ, గాజులు, పళ్లు-పుష్పాలతో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఎదురుమొండి, హంసలదీవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలిసే కృష్ణమ్మకు పూజలు చేస్తే అంతా శుభం జరుగుతుందనేది భక్తులు నమ్మకం. అలాగే ఈ ప్రదేశం నుంచి వందలాది మంది మత్స్యకారులు నిత్యం వేటకు వెళ్తుంటారు. అందుకే మత్స్యకారులు కూడా ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొంటారు. కృష్ణమ్మకు సమర్పించిన చీర సారెను మహిళలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తారు. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు తమ ప్రాంతంలో జరగటంపై స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఎక్కడా జరగని విధంగా కృష్ణ జిల్లా నాగాయలంకలో కృష్ణమ్మ తల్లికి సారె సమర్పన కార్యక్రమం ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్నాం. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు ఇక్కడికి వస్తున్నారు. కనుల పండువగా కృష్ణమ్మకు సారె సమర్పిస్తాం. పాడి పంటలు బాగుండాలని, ప్రజలంతా ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ఏటా ప్రత్యేక పూజలు చేస్తాం." - స్థానికులు

1400 కి. మీ. ప్రయాణించి దివిసీమలోకి : పడమటి కనుమలో మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్‌కు ఉత్తరంగా మహాదేవ్ పర్వత శ్రేణిలో, సముద్ర మట్టానికి 1,337 మీటర్ల ఎత్తున చిన్న ధారగా కృష్ణానది జన్మించింది. అనేక ఉపనదులను కలుపుకుంటూ మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లను సస్యశ్యామలం చేస్తూ 1400 కి. మీ. ప్రయాణించి దివిసీమలోని ఎదురుమొండి, హంసలదీవి వద్ద బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. నది సముద్రంలో కలిసే చోటు పూజలు చేస్తే నది అంతటికి పూజలు చేసినట్టేనని ఇక్కడి ప్రజలు భావిస్తున్నారు.

భక్తి ప్రపత్తులతో అలరాడుతోన్న పుష్కర ఘాట్ : నాగాయలంక శ్రీరామ పాదక్షేత్రం పుష్కర ఘాట్​లో ఎంతో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రతి రోజు వందల సంఖ్యలో పర్యాటకులు కృష్ణానదిని చూడటానికి వస్తుంటారు. కార్తీక మాసంలో నది ఒడ్డున శివ లింగానికి ప్రతి రోజు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తుంటారు. అలాగే ఈ ప్రదేశం నుంచి వందలాది మంది మత్స్యకారులు నిత్యం వేటకు వెళ్తారు. గతంలో పడవ పోటీలను నిర్వహించి పేరు పొందిన నాగాయలంక పుష్కర ఘాట్ నేడు భక్తి ప్రపత్తులతో అలరాడుతోంది. రాష్టంలో ఇంత వరకు ఎక్కడా చేయని విధంగా కిలోమీటర్ల కొద్ది కృష్ణమ్మ సారె సమర్పించడం విశేషం.

పట్టుచీరపై వధూవరుల చిత్రాలు - తయారీకి 30 రోజుల సమయం

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

TAGGED:

GODDESS KRISHNAMMA IN KRISHNA DIST
GODDESS KRISHNAMMA IN NAGAYALANKA
NAGAYALANKA OF KRISHNA DISTRICT
4 KM LONG SAREE TO KRISHNAMM
LARGEST SAREE TO GODDESS KRISHNAMMA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.