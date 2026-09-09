నల్లమలలో రెచ్చిపోతున్న వేటగాళ్లు - పెద్దపులికి కరవైన రక్షణ
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఆగని పెద్దపులుల మరణాలు - తాజాగా తురిమెళ్ల రేంజ్ పరిధిలో మరో పులి మృతదేహం గుర్తింపు - రాచర్ల బీట్లో పులిని చంపి, గోళ్ల కోసం కాళ్లు నరికేసిన వేటగాళ్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2026 at 2:26 PM IST
Nallamala Tiger Deaths : నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో వేటగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. జాతీయ జంతువు పెద్దపులికి అడవిలో రక్షణ కరవైంది. అటవీ అధికారుల నిర్లక్ష్యం, నిఘా వైఫల్యంతో నల్లమలలో వరుసగా పెద్దపులులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. వేటగాళ్లు ఏమాత్రం భయం లేకుండా పులులను చంపుతున్నా క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది పసిగట్టలేకపోతున్నారు. తాజాగా తురిమెళ్ల రేంజ్ పరిధిలో మరో పులి చనిపోయిన ఘటన వెలుగుచూడటం అటవీశాఖ వైఫల్యానికి అద్దం పడుతోంది. నల్లమల అడవుల్లో అసలేం జరుగుతోందన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
మనిషే మృగమై : ఇటీవల ప్రకాశం జిల్లా రాచర్ల బీట్ పరిధిలో జులై 31న ఓ పెద్దపులి కళేబరాన్ని స్థానికులు గుర్తించారు. గ్రామంలోకి వచ్చి గొర్రెలను తింటోందనే నెపంతో వేటగాళ్లు ఆ పులిని దారుణంగా చంపేశారు. గోళ్ల కోసం పులి మోకాలి భాగాన్ని గొడ్డలితో నరికి, కాళ్లను ఎత్తుకెళ్లారు. పులి చనిపోయి పది రోజులు దాటినా అటవీ సిబ్బంది గుర్తించకపోవడం విస్మయం కలిగించింది. తీవ్ర విమర్శల తర్వాత మేల్కొన్న అధికారులు, ఈ కేసులో ఏడుగురిని అరెస్టు చేసి, ఓ నాటు తుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పులిని చంపిన ఘటనపై అమరావతి నుంచి వచ్చిన ఉన్నతాధికారులు సైతం విచారణ చేపట్టి స్థానిక సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటన మరువక ముందే మంగళవారం తురిమెళ్ల రేంజ్ పరిధిలో మరో పులి మృతదేహం బయటపడటం కలకలం రేపుతోంది.
గస్తీ గాలికొదిలేశారా? : నిబంధనల ప్రకారం, అటవీశాఖ క్షేత్రస్థాయి అధికారులు ప్రతినిత్యం ఐదు కిలోమీటర్లు అడవిలో గస్తీ తిరగాలి. ఆ పరిధిలో వేటగాళ్ల సంచారం ఉందా? వన్యప్రాణుల కోసం ఉచ్చులు బిగించారా? అనేది నిశితంగా పరిశీలించాలి. వేటను నిరోధించే విభాగాలు నిరంతరం తనిఖీలు చేసి నాటు తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ వంటి ప్రత్యేక విభాగాలు ఉన్నాయి. కానీ, వీరి విధుల నిర్వహణ కేవలం 'నామ్కే వాస్తే'గా మారింది. అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడటంతో వేటగాళ్లు భయం లేకుండా పులులనే మట్టుబెడుతున్నారు.
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో ఇటీవల వరుసగా నాలుగు పులులు చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆత్మకూరు డివిజన్ పరిధిలో గత ఏడాది సెప్టెంబరులో వేటగాళ్ల ఉచ్చుకు ఓ పులి చిక్కుకొని ప్రాణాలు వదిలింది. అయితే, ఓ పాత కేసులో వేటగాళ్లను ఇటీవల విచారిస్తే గానీ ఈ విషయం వెలుగులోకి రాలేదు. అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఇవి మాత్రమే కాకుండా నల్లమలలో మరో రెండు పులులు చనిపోవడం, పెద్దసంఖ్యలో పులుల అదృశ్యం వెనుక కారణాలు ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే మారాయి. అటవీశాఖ ఉన్నతాధికారులు తక్షణమే మేల్కొని కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో పులుల మనుగడకే ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉందని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
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