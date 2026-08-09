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చినుకు పడితే వణుకే - గుంతలు పడిన రోడ్లతో ఓరుగల్లు వాసుల అవస్థలు

చినుకు పడితే చెరువులను తలపిస్తున్నగ్రేటర్‌ వరంగల్‌ రోడ్లు - తూతూమంత్రం మరమ్మతులతో ప్రయాణికులకు నరకం - రోడ్ల దుస్థితితో పెరుగుతున్న ప్రమాదాలు, ట్రాఫిక్‌ తిప్పలు - వర్షాలకు దెబ్బతిన్న రోడ్లకు శాశ్వత పరిష్కారం కరువు

Poor Condition Roads in Warangal
Poor Condition Roads in Warangal (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 9, 2026 at 11:40 AM IST

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Poor Condition Roads in Warangal : చారిత్రక నగరం, ఉత్తర తెలంగాణకు గుండెకాయ రాష్ట్రంలోనే రెండో అతిపెద్ద నగరం ఇదీ ఓరుగల్లు ఖ్యాతి. కానీ ఇప్పుడు ఈ నగర రహదారుల పరిస్థితి మాత్రం అందుకు పూర్తి భిన్నంగా కనిపిస్తోంది. చినుకు పడితే చిత్తడిగా భారీ వర్షం వస్తే చెరువులుగా మారుతున్న రోడ్లు అడుగడుగునా గుంతలు, వాహనదారులకు నరకం చూపిస్తున్నాయి. అభివృద్ధి పేరుతో తవ్విన రోడ్లూ అలాగే వదిలేయడంతో సమస్య జటిలమవుతోంది. అసలు గ్రేటర్ వరంగల్ రోడ్లకు ఎందుకీ దుస్థితి.

చినుకు పడితే వణుకే - గుంతలు పడిన రోడ్లతో ఓరుగల్లు వాసుల అవస్థలు (ETV Bharat)

చినుకు పడితే వణుకే : వర్షం పడితే చాలు ప్రయాణికులు రోడ్లపైకి రావాలంటేనే వణికిపోయే పరిస్థితి. భారీ వర్షం పడితేనో కుంభవృష్టి కురిస్తేనో పరిస్థితి చెప్పనక్కరేలేదు. గతేడాది భారీ వర్షాలకు దెబ్బతిన్న రోడ్ల దుస్థితి ఇప్పటికీ మారలేదు. దీంతో ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ ఇదే నరకయాతన. ఇది ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనో మారుమూల పల్లెల్లోని అవస్థ కాదు. రాష్ట్రంలోని రెండో అతిపెద్ద నగరమైన వరంగల్‌ రహదారుల దుస్థితి ఇది. కొన్నిచోట్ల వర్షపు నీరు చేరి, ఇంకొన్ని చోట్ల తేలిన కంకరతో నగరవాసుల ప్రయాణం నరకప్రాయంగా మారింది.

రోడ్లు దెబ్బతింటున్నా మరమ్మతులు మాత్రం మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయన్న విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. గతంలో వర్షాలకు దెబ్బతిన్న గుంతలను తూతూమంత్రంగా పూడ్చడంతో ప్రస్తుత వర్షాలకు అవే మళ్లీ దర్శనమిస్తున్నాయి. మరోవైపు తాగునీటి పైపులైన్లు డ్రైనేజీ విద్యుత్‌, కేబుల్‌ పనుల కోసం రోడ్లను ఇష్టారాజ్యంగా తవ్వుతున్నారు. పనులు పూర్తయిన తర్వాత రోడ్లను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరించాల్సి ఉన్నా చాలాచోట్ల తాత్కాలికంగా పూడ్చి వదిలేస్తుండటంతో సమస్య మరింత తీవ్రమవుతోంది. గుంతలను తప్పించుకుంటూ వాహనాలు నెమ్మదిగా సాగుతుండటంతో ప్రధాన మార్గాల్లో ట్రాఫిక్‌ రద్దీ కూడా పెరుగుతోంది. హన్మకొండ, పెద్దమ్మగడ్డ, భీమారం, హసన్‌పర్తి, కాజీపేట, హంటర్‌ రోడ్‌, ఎంజీఎం రోడ్‌ మామూనూరు, నర్సంపేట రోడ్‌, ఖమ్మం బైపాస్‌ సహా పలు ప్రధాన రహదారుల్లో ఇదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది.

"మా ప్రాంతంలో రోడ్ల గురించి పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. రెండు, మూడేళ్లుగా ఇలానే ఉన్నాయి. తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. నాయకులు ఏం చేస్తున్నారో అర్థమవ్వడం లేదు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఓట్లు అడగటం తప్ప సమస్యలపై దృష్టిసారించడం లేదు. ప్రభుత్వ అధికారులు చొరవ చూపించి సమస్యకు పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు. రోడ్లు మరమ్మతులకు గురైతే కొంచెం మట్టిపోయడం తప్ప చేసిందేం లేదు. దీని వల్ల ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. రోడ్లపై రాళ్లు తేలి నడవడానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం."- స్థానికులు

తరచూ ప్రమాదాలు : గుంతల్లో వర్షపు నీరు చేరడంతో తరచూ ప్రమాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. గుంతల లోతు తెలియక వాహనదారులు అదుపు తప్పి కిందపడిపోతున్నారు. బురద కారణంగా ద్విచక్ర వాహనాలు స్కిడ్‌ అవుతున్నాయి. రోడ్ల దుస్థితి వాహనాలపైనా ప్రభావం చూపుతోంది. పలు భాగాలు దెబ్బతింటుండటంతో తరచూ మరమ్మతులు చేయించుకోవాల్సి వస్తోందని వాహనదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తవ్విన ప్రాంతాల వద్ద సరైన భద్రతా చర్యలు లేకపోవడంపైనా విమర్శలు వస్తున్నాయి.

రోడ్ల దుస్థితి ప్రభావం నగర ట్రాఫిక్‌పైనా పడుతోంది. గుంతలు రోడ్ల పనులు.. తవ్వకాల కారణంగా వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవడంతో ప్రధాన కూడళ్ల వద్ద రద్దీ పెరుగుతోంది. ప్రజల రాకపోకలకు ఇబ్బంది లేకుండా ప్రమాదాలకు తావులేకుండా నగరంలోని ప్రధాన రహదారులను పూర్తిస్థాయిలో అభివృద్ధి చేయాలని నగరవాసులు కోరుతున్నారు.
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వరంగల్​లో దయనీయ స్థితిలో రోడ్లు
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