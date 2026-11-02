మార్కెట్ చూస్తే విరుల సోయగం - సౌకర్యాలకు మాత్రం ఆమడదూరం
Lack of Facilities At Gudimalkapur Flower Market : గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ అంటే తీరొక్క పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మ లెక్క. కానీ ఏం లాభం రైతులు అమ్ముకునేందుకు కూడా స్థలం దొరకడం లేదు.
Published : November 2, 2026 at 7:53 PM IST
పండగ-పబ్బం వచ్చినా ఈ మార్కెట్ పేరు గుర్తు చేసుకోవాల్సిందే. బంతి, చామంతి నుంచి గ్లాడెస్, సాంగ్ ఆఫ్ ఇండియా వంటి విదేశీ జాతి పూలు సైతం ఇక్కడ లభిస్తాయి. రైతులు, వ్యాపారులు, కొనుగోలుదారులు ఇలా ఎన్నో చేతులు మారి అలంకరణకు నోచుకుంటున్నాయి. ఇదంతా నాణేనికి ఒక వైపే. సుదూర ప్రాంతాల నుంచి పూలు విక్రయించేందుకు వచ్చే రైతులకు మాత్రం చేదు అనుభవం ఎదురవుతోంది. మౌలిక వసతులు లేక ట్రాఫిక్ రద్దీ వల్ల ఇబ్బందులకు గురవుతున్నామని వాపోతున్నారు.
కనీస సౌకర్యాలు కరవై
రాష్ట్రంలో పేరుమోసిన వ్యాపార సముదాయాల్లో గుడిమల్కాపూర్ పూల మార్కెట్ ఒకటి. తెలంగాణ మాత్రమే కాదు మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక రాష్ట్రాలకు చెందిన రైతులు ఇక్కడికే వచ్చి పూలు విక్రయిస్తుంటారు. ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు పదివేల మందికి జీవనోపాధి కల్పిస్తోంది. నిత్యం వందలాది వాహనాలతో బిజీబిజీగా ఉండే ఆ ప్రాంతంలో మౌలిక సదుపాయాలు కరవై రైతులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. 11 ఎకరాల్లో విస్తరించిన గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్లో నిత్యం వందల మంది వ్యాపారులు పూలు కొనుగోలు చేసేందుకు వస్తుంటారు. ఈ మార్కెట్ ద్వారా ప్రతి నెలా 40 నుంచి 50 లక్షల ఆదాయం సమకూరుతోంది. అయితే ఎంత వ్యాపారం జరిగినా మార్కెట్లో కనీస వసతులు కల్పించట్లేదని వ్యాపారస్థులు అంటున్నారు.
"పండుగల సమయంలో ఇక్కడ చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. పూల మార్కెట్లోకి వెళ్లేందుకు, తిరిగి వచ్చేందుకు చాలా సమయం పడుతోంది. పెద్ద ఎత్తున వాహనాలు నిలిపి ఉంచడం వల్ల అమ్మేవారికి, కొనేవారికి ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. పూలతో వచ్చే వాహనాలు సరుకు దించిన తర్వాత కూడా ఇక్కడే ఉంచుతున్నారు. మార్కెట్ వారికి ఎంత చెప్పినప్పటికీ పట్టించుకోవడం లేదు"-వ్యాపారులు
ట్రాఫిక్ కష్టాలతో ప్రజలు బేజారు
నిత్యం జోరుగా వ్యాపారంసాగే గుడిమల్కాపూర్ మార్కెట్ రెసిడెన్షియల్ ప్రాంతంలో ఉండడం వల్ల ట్రాఫిక్ కష్టాలు ఎదురవుతున్నాయి. పండగల వేళల్లో కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోతాయని ఫలితంగా వ్యాపారం చేసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా మారిందని రైతులు చెబుతున్నారు. మార్కెట్ విస్తీర్ణం తక్కువగా ఉండడం వల్ల వాహనాలు పార్కింగ్ చేసేందుకు కష్టం అవుతోందని,అధికారులు వీలైనంత త్వరగా సమస్యలు పరిష్కరించాలని వ్యాపారులు, రైతులు కోరుతున్నారు.
గుడి మల్కాపూర్ పూల మార్కెట్లో ఫుల్ రష్ - 'క్యాష్' చేసుకుంటున్న వ్యాపారులు
సమస్యలకు నిలయంగా వెంకట్రెడ్డి నగర్ డివిజన్ - గుంతల రోడ్లు, డ్రైనేజీలీకులతో ప్రజల అవస్థలు