ఆకివీడులో ఉద్రిక్తత - రఘురామను అడ్డుకున్న దళిత సంఘాలు
పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఆకివీడు మండలం ఆకివీడులో ఉద్రిక్తత - శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పూజలు నిర్వహించేందుకు డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ రావడంతో ఆందోళనకు దిగిన స్థానిక దళిత సంఘాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 6:46 PM IST
Locals Block Deputy Speaker Raghurama Krishna Raju: శ్రీరామనవమి పండుగ రోజున డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజుకు చేదు అనుభవం ఎదురయింది. శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పూజలు చేసేందుకు వచ్చిన రఘురామను స్థానికులు అడ్డుకోవడంతో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పరిస్థితిని గ్రహించిన పోలీసులు ముందుగానే అక్కడకు చేరుకొని స్థానిక యువకులను నిలువరించి పూజల అనంతరం రఘురామను అక్కడి నుంచి క్షేమంగా పంపించారు.
వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలోని ఆకివీడు మండలం ఆకివీడులో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఆకివీడు పెద్దపేటలో శిధిలావస్థకు చేరిన రామాలయంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా పూజలు నిర్వహించేందుకు డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు రావడంతో స్థానిక దళిత సంఘాలు ఆందోళనకు దిగాయి. శిధిలమైన ఆలయం స్థానంలో కొత్త ఆలయం నిర్మిస్తానని గతంలో రఘురామ ప్రకటించడంతో అప్పటి నుంచి ఇక్కడ దళితులు ఆందోళనలు నిర్వహిస్తున్నారు. గుడి స్థానంలో గుంతెనమ్మ ఆలయం నిర్మించాలని దళితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో శ్రీరామనవమి సందర్భంగా ఆలయంలో పూజలు నిర్వహించేందుకు రఘురామ రావడంతో ఒక్కసారిగా దళిత సంఘాలు నిరసనకు దిగారు. ఆయన కాన్వాయ్కి అడ్డుగా రోడ్డు మీద బటాయించారు. అయినా పోలీసుల సహకారంతో రఘురామ ఆలయానికి వెళ్లి పూజలు చేసి బయటకు వచ్చే సమయంలో పలువురు యువకులు దాడులకు సైతం పాల్పడ్డారు. ఈ దాడిలో పలువురు యువకులకు గాయాలు అయ్యాయి. పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు మోహరించి ఆందోళనకారుల మధ్య నుంచి రఘురామను అక్కడి నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఆయన వెళ్లిన తర్వాత కూడా దళిత సంఘాలు పెద్ద ఎత్తున అతనికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసి నిరసన కొనసాగించారు.
దాడిని ఖండించిన పవన్ కల్యాణ్: హిందువులు అత్యంత పవిత్రంగా జరుపుకొనే శ్రీరామనవమి రోజున ఆకివీడులో రామాలయానికి పూజలో పాల్గొనేందుకు వెళ్లిన డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామ కృష్ణరాజు, ఆయన అనుచరులు, జనసేన నాయకులపై కొంతమంది వ్యక్తులు ఆయుధాలతో దాడి చేయడాన్ని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. పండుగ రోజు ఆలయం దగ్గర ఈ దాడి జరగడం వెనుక కుట్ర కోణం ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనను అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణించి దాడి వెనుక ఎవరున్నారో విచారణ జరిపి చట్టపరంగా కఠినంగా శిక్షించాలని పోలీస్ శాఖను కోరారు. ఈ దాడిలో గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని పవన్ ఆకాంక్షించారు.
