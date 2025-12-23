ETV Bharat / state

హయత్​నగర్​లో ఫుట్​ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ - స్థానికుల ఆందోళనతో హామీ ఇచ్చిన కోమటిరెడ్డి

హయత్‌నగర్‌లో స్థానికుల ఆందోళన - రోడ్డుదాటుతూ వాహనాలు ఢీకొన్న ఘటనలో పలువురు మృత్యువాత - ఫుట్‌ఓవర్ బ్రిడ్జిలు లేవని స్థానికుల ఆగ్రహం - స్పందించిన రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి

లెక్చరర్స్​ కాలనీ వద్ద విజయవాడ హైవేపై ఆందోళన చేస్తున్న స్థానికులు (Eenadu)
ETV Bharat Telangana Team

December 23, 2025

December 23, 2025

Bridge Problem in Hayathnagar : హైదరాబాద్ - విజయవాడ జాతీయ రహదారి-65. ఆ రోడ్డు దాటడం అంటే అదో పెద్ద సాహసమే అని స్థానికులు వణికిపోతున్నారు. ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని రోడ్డు దాటాల్సి వస్తోందని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మృత్యుగండాల నుంచి బయటపడేయాలని డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు హయత్‌నగర్‌లో జాతీయ రహదారిపై స్థానికులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఈ ప్రాంతంలో తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని, అకారణంగా పలువురు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హైదరాబాద్‌ - విజయవాడ హైవేపై ఫుట్ ఓవర్‌ బ్రిడ్జిలు నిర్మించాలని పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్‌ చేశారు.

జాతీయ రహదారా? మృత్య మార్గమా? : మన్సూరాబాద్‌ కార్పొరేటర్‌ నరసింహా రెడ్డి, హయత్‌నగర్‌ కార్పొరేటర్‌ నవజీవన్‌రెడ్డితో పాటు జాతీయ రహదారికి ఇరువైపులా ఉన్న సమీప కాలనీ వాసులు ఈ ఆందోళనలో పాల్గొన్నారు. ఇది జాతీయ రహదారా? మృత్యు మార్గమా? అంటూ పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. దీంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. భారీగా వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని ఆందోళనకారులతో మాట్లాడారు. ఇటీవల రోడ్డు దాటుతూ వైద్య విద్యార్థిని ఐశ్వర్య మృతి చెందిన నేపథ్యంలో స్థానికులు ఈ నిరసనకు దిగారు. విజయవాడ జాతీయ రహదారి ఫుట్ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి నిర్మించాలని, జనాలు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారని​ ఈటీవి, ఈనాడు కథనాలను ప్రచురించాయి.

హయత్​నగర్​లో ఫుట్​ ఓవర్ బ్రిడ్జ్ - స్థానికుల ఆందోళనతో హామీ ఇచ్చిన కోమటిరెడ్డి (ETV)

వెంటనే ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాలి : హయత్‌నగర్‌ వద్ద ఫుట్‌ఓవర్‌ బ్రిడ్జి లేకపోవడం, స్థానికులు ఆందోళనకు దిగడంతో రోడ్లు, భవనాల శాఖ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్​రెడ్డి స్పందించారు. వెంటనే లెక్చరర్స్‌ కాలనీ వద్ద ఫుట్‌ఓవర్‌ బ్రిడ్జి ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. మూడు నెలల్లో ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జి నిర్మించాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కొన్ని అభ్యంతరాల వల్ల పనులు ఆలస్యమయ్యాయని చెప్పారు. మంత్రి ఆదేశాల నేపథ్యంలో అధికారులు లెక్చరర్స్‌ కాలనీ వద్ద పరిస్థితిని పరిశీలించారు. దీంతో త్వరలోనే కాలనీవాసుల కోరిక మేరకు ఫుట్​ ఓవర్​ బ్రిడ్జి అందుబాటులోకి రానుంది.

హయత్​నగర్​లోని భాగ్యలత, లెక్చరర్స్ కాలనీ వాసులు రోడ్డు దాటేందుకు సరైన వసతి లేదు. దీంతో రోడ్డు ప్రమాదాలు పెరిగి, చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఇటీవలే ఒక వైద్య విద్యార్థిని ఐశ్వర్య మరణించడం అందరి మనసును కలచివేసింది. రోడ్డు దాటుతుండగా వేగంగా వచ్చిన కారు ఢీ కొట్టడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది. ఇలా పలువురు మృత్యవాత పడటం స్థానిక కాలనీ వాసులను తీవ్ర భయాందోళనలకు గురిచేసింది.

రోడ్డు దాటేందుకు అనేక ఇబ్బందులు : విద్యా సంస్థలు, కళాశాలలు, షాపింగ్‌ కేంద్రాల కోసం స్థానికులు నిత్యం హైదరాబాద్​-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో రోడ్డు దాటక తప్పని పరిస్థితి. అలాంటి సందర్బంలోనే ఎక్కువగా రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అలాగే రహదారి పొడవునా గ్రిల్స్‌ ఏర్పాటు చేయడంతో రోడ్డు దాటడం చాలా ఇబ్బందిగా మారింది.

ఉదాహరణకు భాగ్యలత కాలనీ కమాన్‌ వద్ద బస్సు దిగితే రహదారి అవతలి వైపున కాలనీలకు వెళ్లాలంటే ఆటోనగర్‌ వరకు వెళ్లి వెనక్కి రావాలి. అంటే, సుమారు 5 కిలోమీటర్లు నడవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. హరిణ వనస్థలిపురం పార్కు వద్ద దిగి భాగ్యలత కాలనీలోకి వెళ్లాలన్నా అంతే దూరం వెళ్లాల్సిన తప్పని పరిస్థితి. దీంతో చాలామంది గిల్స్‌ మధ్యలో నుంచే రోడ్డు దాటుతూ ఇలా ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు.

విమర్శలూ ఉన్నాయి : వాహనాల వేగం పెరిగినా, సామాన్య ప్రజలు సజావుగా రాకపోకలు సాగించేలా ఏర్పాట్లు ఏమాత్రం లేవని హయత్​నగర్​ సమీప కాలనీవాసులు మండి పడుతున్నారు. పాదచారులకు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించకుండా ఎక్స్‌ప్రెస్ వేల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు ఉన్నాయి. ఈ కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు నిత్య కృత్యంగా మారిన పరిస్థితి.

ఈ రోడ్డు దాటాలంటే కాస్త ఆలోచించాల్సిందే - కాదు దాటుతాను అంటే మాత్రం ప్రాణమే పోతుంది జాగ్రత్త!

రాష్ట్రంలో తరచూ రోడ్డు ప్రమాదాలు - ఏళ్లవుతున్నా పత్తాలేని 'హైవే పెట్రోలింగ్'

December 23, 2025

