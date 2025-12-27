ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఓ రైతు బజార్ - అన్నదాతలకు, సామాన్యులకు లాభం
కూరగాయల రైతులకు చేయూత నిచ్చే దిశగా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - 50 కిలోమీటర్లకు ఒక లోకల్ మార్కెట్ ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు - ఉద్యాన వర్సిటీ సూచనతో ఏర్పాట్లు చేస్తున్న ప్రభుత్వం
Published : December 27, 2025 at 7:03 PM IST
Telangana Govt Key Decision on Local Markets : కూరగాయల రైతులకు బాసటగా నిలిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో కూరగాయలు, ఆకుకూరలు పండించే రైతులను ప్రోత్సహించేందుకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా లోకల్ మార్కెట్లను ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వీటిని ప్రతి 50 కిలోమీటర్లకు ఒకటి చొప్పున మండల కేంద్రాల్లో ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మొత్తం పంటల సాగవుతున్న విస్తీర్ణంలో 7%(11.91 లక్షల ఎకరాలు) మాత్రమే ఉద్యాన పంటలు పండిస్తుండగా 42.56 లక్షల టన్నుల దిగుబడులు ఉత్పత్తవుతున్నట్లుగా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. మరోవైపు కూరగాయలు పండించే రైతులను పలు సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పండించిన కూరగాయలను నిల్వచేసుకునే సదుపాయం లేకపోవడం వల్ల ఏ రోజుకారోజే అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఒక్కోసారి వాతావరణ పరిస్థితులు లేదా ఇంకే కారణాలవల్లయినా అమ్ముకోలేకపోతే అవి పాడైపోతున్నాయి. దీనివల్ల రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. సరైన మార్కెట్లు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
కూరగాయల మార్కెటింగ్పై అధ్యయనం : ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మొత్తం 36 రైతుబజార్లు ఉన్నాయి. ఇవి పట్టణాలు, నగరాల్లోనే ఉన్నాయి. దీనివల్ల గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని రైతులు వాటిని తరలించేందుకు అధిక ధరలు చెల్లిస్తూ నష్టపోతున్నారు. రవాణా ప్రధాన సమస్యగా మారింది. వ్యవసాయశాఖకు చెందిన మార్కెట్యార్డుల్లోనూ కూరగాయల అమ్మకాలు జరపాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావించినప్పటికీ వాటిల్లో స్థలాభావం కారణంగా, షెడ్ల నిర్మాణం జరగలేదు. వీటన్నింటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కూరగాయల రైతులకు మేలు చేసే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కూరగాయల మార్కెటింగ్పై అధ్యయనం చేసి నివేదిక సమర్పించాలని కొండా లక్ష్మణ్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీని కోరింది.
లోకల్ మార్కెట్ల ఏర్పాటుకు స్థలాల ఎంపిక : విశ్వవిద్యాలయ అధికారులు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూరగాయల మార్కెటింగ్పై అధ్యయనం చేశారు. అనంతరం ప్రభుత్వానికి కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేశారు. మార్కెటింగ్శాఖ ద్వారా మండల కేంద్రాల్లో లోకల్ మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేయాలని, ఇవి రవాణాకు అనుకూలంగా జాతీయ, రాష్ట్ర, జిల్లా రహదారులను ఆనుకొని ఉండాలని సూచించారు. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో విజయవంతంగా నడుస్తున్న లోకల్ మార్కెట్లను ఉదాహరించారు.
ఒంటిమామిడి, అంకాపూర్, జగిత్యాల, జహీరాబాద్ తదితర చోట్ల ఇలాంటివి విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయని వర్సిటీ అధికారులు ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లారు. ఈ మేరకు కూరగాయలు అధికంగా పండించేటువంటి ప్రాంతాల్లో లోకల్ మార్కెట్ల ఏర్పాటుకు సంబంధించి స్థలాలను ఎంపిక చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్కెటింగ్శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
లోకల్ మార్కెట్లతో కూరగాయల రైతులకు ప్రయోజనాలివే :
- ప్రకృతి విపత్తుల సమయంలో పంటను గోదాముల్లో నిల్వచేసుకోవచ్చు
- 50 కిలోమీటర్లకు ఒక లోకల్ మార్కెట్ పెట్టడం వల్ల రైతులకు మేలు
- తాము పండించిన కూరగాయలను నిల్వచేసుకునే వెసులుబాటు
- కూరగాయలను స్థానికంగానే అమ్ముకోవచ్చు
- రవాణాకు అనుకూలం
- లోకల్ మార్కెట్లలో నిల్వచేసుకోవడం వల్ల తగ్గనున్న రవాణా ఖర్చులు
కూరగాయల సాగుకు ప్రభుత్వం చేయూత : రాష్ట్రంలో కూరగాయల కొరతను అధిగమించేందుకు ఓ బృహత్తర కార్యక్రమం ద్వారా వాటి సాగును భారీఎత్తున ప్రోత్సహించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొత్తగా 10 వేల ఎకరాల్లో కూరగాయల సాగును చేపట్టేందుకు వీలుగా రైతులకు సబ్సిడీ రూపంలో అందించేందుకు సంకల్పించింది. ఒక్కో ఎకరంలో ఆరుటన్నుల కూరగాయల ఉత్పత్తి ఖర్చును అంచనా వేసి అందులో 40 శాతం రైతుల అకౌంట్లలో జమ చేయనుంది. దీనికి సంబంధించిన కార్యాచరణ చేపట్టాలని వ్యవసాయశాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఇప్పటికే ఉద్యానశాఖను ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో 1.35 లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఏటా 14.64 లక్షల టన్నుల కూరగాయలు ఉత్పత్తవుతున్నాయి. అగ్రి వర్సిటీ సర్వే ప్రకారం రాష్ట్ర అవసరాలకు ఏటా 26 లక్షల టన్నులు అవసరం.
రైతన్నలకు గుడ్న్యూస్ - కూరగాయలు పండిస్తే ఎకరాకు రూ.9600 సబ్సిడీ