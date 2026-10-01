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ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి - పోలింగ్‌ కేంద్రాలు, బ్యాలెట్‌ బాక్సులు సిద్ధం

రాష్ట్రంలో 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, 13,313 పంచాయతీలు, 9,983 ఎంపీటీసీ, 661 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయగానే ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సిద్ధంగా ఉంది.

రాష్ట్రంలో పురపాలక పంచాయతీల ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి
రాష్ట్రంలో పురపాలక పంచాయతీల ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు పూర్తి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:44 AM IST

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Andhra Pradesh Local Body Elections : రాష్ట్రంలో 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, 13,313 పంచాయతీలు, 9,983 ఎంపీటీసీ, 661 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికల నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాలతో ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ, వాటి నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీ, మహిళా ఓటర్ల గుర్తింపు, పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు ప్రక్రియను రాష్ట్ర పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌ శాఖలు పూర్తి చేశాయి. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి అధికారులు నివేదించారు.

కోర్టు కేసులు తేలాక : వివిధ స్థానాలకు ప్రభుత్వం రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేయగానే ఎన్నికల నిర్వహణకు నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం సిద్ధంగా ఉంది. పెండింగ్‌లోని కోర్టు కేసులు తేలాక మిగిలిన 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలు, మరో 38 గ్రామ పంచాయతీల్లోనూ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లు చేస్తారు. అక్టోబరు-డిసెంబరు మధ్య మున్సిపల్, పంచాయతీరాజ్‌ సంస్థల్లో ఎన్నికలు పూర్తి చేసి కొత్త ఏడాది ప్రారంభం నాటికి కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుదీరాలన్న ప్రభుత్వ ఆదేశాలతో అధికారులు చకచకా ఏర్పాట్లు చేశారు. న్యాయపరమైన అవాంతరాలను అధిగమించి ఈ నెల మొదటి వారంలోగా రిజర్వేషన్లు ఖరారు చేసే యోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది. ఆ వెంటనే ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వెలువడే అవకాశం ఉంది.

ఈ నెల మొదటి వారంలో : ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ ఈ నెల మొదటి వారంలో వెలువడే అవకాశం ఉందన్న సమాచారంతో రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ క్షేత్రస్థాయిలో కమిషనర్లు, ఎన్నికల సిబ్బందిని సమాయత్తం చేస్తోంది. ఇందుకోసం మొదటి ప్రాంతీయ సదస్సు విశాఖపట్నంలో బుధవారం ప్రారంభమైంది. రాజమహేంద్రవరం, గుంటూరు, అనంతపురాల్లోనూ వీటిని నిర్వహించనున్నారు. సిబ్బందికి శిక్షణ కూడా అందిస్తున్నారు.

తెలంగాణ నుంచి మరో 30 వేలు : ఎన్నికల నిర్వహణకు జిల్లాలకు లక్ష బ్యాలెట్‌ బాక్సులు పంపుతున్నారు. ఇప్పటికే 30 వేల వరకు చేరుకున్నాయి. పురపాలక, పంచాయతీరాజ్‌శాఖలు 50 వేల కొత్త బాక్సులు సేకరించాయి. పాతవి 20 వేలు వరకు ఉన్నాయి. తెలంగాణ నుంచి మరో 30 వేలు తెప్పిస్తున్నారు. మొదట పుర ఎన్నికలు నిర్వహించే అవకాశం ఉన్నందున నగరాలు, పట్టణాలకు ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. వంద పుర, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో ఈ ఎన్నికల్లో అదనంగా 736 డివిజన్లు, వార్డులు ఏర్పాటయ్యాయి. పునర్విభజన ప్రక్రియలో భాగంగా 3,206 డివిజన్లు, వార్డుల సంఖ్యను 3,942కు పెంచారు.

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